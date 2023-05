Ricardo Wenceslau 

Gosta de touradas?

Não gosto de touradas. Já fui a algumas, mas há muito tempo que não vejo interesse em touradas. Acho o toiro um animal bonito mas gosto de o ver no campo.

Subscrevia uma proposta para termos outro hino nacional?

Não acho que o hino deva ser mudado. Penso que existem outros assuntos mais importantes na situação actual do país.

Alguma vez pediu um livro de reclamações?

Não. Com boa vontade tudo se consegue resolver, sem necessidade de extremar posições.

Gostava de participar num programa tipo Casa dos Segredos ou Quero namorar com o/a agricultor/agricultora, por exemplo?

Não. Não me iria inscrever porque isso é demasiada exposição pessoal.

Lembra-se da última vez que viu um filme numa sala de cinema?

Lembro. Foi o último filme da trilogia do Batman, The Dark Knight Rises.

Já foi ver algum concerto ou espectáculo a uma sala da região?

Já vi, mas foi há muitos anos. Acho que ainda deve ter sido no Teatro Rosa Damasceno.

Há alguma coisa que não seja cara?

Caro é quando gastamos dinheiro em algo que não gostamos ou que não serve as nossas pretensões.

Dos produtos que costuma comprar qual foi o que aumentou mais?

Tudo, no geral, está mais caro.

Se voltasse a ter 15 anos o que fazia?

Se voltasse a ter 15 anos voltava a fazer tudo o que fiz... Até partia novamente os dois braços a andar de bicicleta.

Qual é o seu maior arrependimento?

Não ter pago as quotas do Benfica desde miúdo. Hoje já teria 50 votos e uma águia de prata.

Alguma vez pensou fazer uma operação plástica?

Tenho mais onde gastar dinheiro. Mas nada contra quem as faz. Se com isso se sentem melhor, muito bem.

Lê alguma da publicidade que lhe colocam na caixa do correio?

Não. Tudo lixo. Aliás, podiam acabar com isso. É só gastar papel.

Para andar de bicicleta nas ruas e estradas devia ser obrigatório algum exame?

Ainda me lembro de se tirar uma licença na câmara para as bicicletas. É importante que todos saibam as regras de trânsito para mitigar os acidentes na estrada.

Se estiverem duas pessoas do mesmo sexo a namorar num local público perto de si, incomoda-o?

Incomoda-me tanto como duas pessoas de sexo diferente a namorar.

Os políticos são todos corruptos?

Os políticos são todos honestos?

Qual o problema que já devia ter sido resolvido há muito tempo na zona onde mora?

Para mim, o principal problema, que nunca será resolvido nem com estes eleitos, nem com os próximos que já se mostram em tudo o que é fotografia, prende-se com a falta de vontade em trabalhar as condições existentes (turismo, cultura, história, natureza, património, educação, etc) e alavancar esta cidade para patamares que ela merece.

Algum vez comprou um desumidificador?

Uso um com muita frequência porque a minha casa ganha alguma humidade.

Costuma mudar regularmente de operadora de telecomunicações?

Mantenho-me na actual operadora por uma questão de amizade. Tenho vários amigos na operadora que me presta o serviço e assim irei manter, a amizade e o serviço.

O que pensa da possibilidade de a semana de trabalho ser de quatro dias?

Acho positivo. Passamos demasiado tempo nos nossos trabalhos.

A Inteligência Artificial tem vindo cada vez mais a ser usada e recentemente até surgiram aplicações que podem ser usadas para escrever textos para jornais e trabalhos escolares. Tem alguma opinião sobre o assunto?

Não é esse o papel das máquinas? Ajudarem-nos nas nossas tarefas? Qualquer dia, de tão pouco usarmos a cabeça, ficam as máquinas mais inteligentes que nós.

A que distância de sua casa fica o seu trabalho?

O meu trabalho fica a um par de escadas da minha casa.

Teve que recorrer recentemente a um serviço público? Como correu?

Tive que mudar a morada do meu cartão de cidadão e correu tudo bastante bem.

O que é que lhe provoca um sono irresistível?

Se for correr depois de trabalhar durmo que é uma maravilha.