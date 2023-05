Vila Franca de Xira está de olho em Lisboa e quer distinguir-se pelas tecnologias

Um dos projectos que o está a deixar entusiasmado é o de fazer do concelho uma referência na criação de microalgas resolvendo o problema das emissões poluentes. O autarca a cumprir o primeiro mandato, desenvolve as suas estratégias com um olho no concelho e outro na Grande Lisboa, querendo afirmar Vila Franca de Xira na área metropolitana como um bom local para investir e para viver. Uma das suas apostas é a criação de habitação para jovens e classe média, mas também incentivando urbanizações de qualidade que cativem bons quadros profissionais. A outra é não permitir que o concelho deixe de ter espaços para receber empresas. Está empenhado em melhorar a circulação no concelho e a mobilidade entre este e a capital.



No primeiro ano de mandato as contas tiveram um resultado líquido negativo de 16 milhões. Agora tiveram 10 milhões de saldo positivo. Em que cortou? Não se trata só de poupança, mas de investimento captado para o concelho. Os bons resultados das contas resultam da actividade económica que conseguimos atrair.

Está a falar do aumento de receita em impostos municipais? Estou a falar de dois impostos em concreto: derrama e IMT. No ano passado conseguimos trazer para Castanheira o maior investimento logístico nacional de 2022, com o grande investimento da Montepino. E isso explica os excelentes resultados que conseguimos.

O concelho tem cada vez mais empresas ligadas à logística. Não deveria haver maior diversidade empresarial? Continua a haver grande diversidade. Em termos de indústria continuamos a ser dos concelhos mais significativos da Área Metropolitana de Lisboa. Temos indústria moderna e muito ligada à captação de carbono como a produção das microalgas. Temos o sonho de criar um biocluster que não seja só de emissões nulas de CO2, mas que possa ser sobretudo de emissões negativas. Estamos a atrair novas tecnologias.

Que novas tecnologias? Um dos maiores datacenters da Península Ibérica que nascerá na zona de Castanheira. É um investimento gigantesco e estaremos a falar provavelmente em mil milhões de euros de investimento. É um datacenter com investigação na área das novas tecnologias. Conseguimos captar esse investimento porque o concelho está posicionado na entrada norte de Lisboa e, felizmente, ainda tem terrenos disponíveis.

E essa capacidade vai durar até quando? A procura é muito forte, mas na revisão do PDM estamos à procura de criar novas áreas de desenvolvimento empresarial e mais habitação. Precisamos de crescer em termos de habitação porque está muito ligada à facilidade de encontrar recursos humanos. Temos algumas soluções que compatibilizam bem os interesses de crescimento com os interesses ambientais.

A variante de Alverca é para esquecer? Estive recentemente com o secretário de Estado das Infraestruturas e foi um dos assuntos que lhe falei. A Infraestruturas de Portugal encontra-se a fazer o estudo relativo à variante de Alverca. Num primeiro momento pensaram fazer isso internamente, mas a complexidade da variante aconselha a que procurem uma equipa externa para trabalhar a fundo esta matéria. Está-se a preparar o procedimento para o desenvolvimento desse projecto através de empresa externa. A variante, tal como deve ser estruturada, deve permitir a ligação de dois importantes nós da auto--estrada, o de Alverca, que já existe, e o do Sobralinho, que se pretende criar.

Para atravessar o concelho pela EN10 chega-se a demorar uma hora. O que pretende fazer? O caminho é a transformação da EN10 numa grande avenida urbana. Foi o que se fez entre a Póvoa e Alverca com ciclovias e passeios. Para resolver o problema da pressão sobre a EN10 é fundamental abrir mais nós de acesso à auto-estrada. Daí o nó dos Caniços ser fundamental. Já lançámos o concurso para a nova ligação da Malvarosa à rotunda do Alambique, que permitirá escapatória diferente para a população de Alverca.

O polémico projecto das ciclovias da Póvoa ainda lhe tira o sono? Não! Estamos a criar mais bolsas de estacionamento na zona da Quinta da Piedade, onde vamos construir um novo parque urbano na zona do Casal da Serra. Antecipámos a requalificação do parque de estacionamento junto à estação da Póvoa, que já está em fase de projecto. Há-de haver uma altura em que será possível fazer a intervenção global nas ciclovias.

A assinatura do protocolo com a Euterpe para o antigo teatro Salvador Marques em Alhandra é a melhor solução ou a possível para dar nova vida àquele espaço? Estamos neste momento a revisitar o projecto inicial que foi travado, numa determinada altura, por uma providência cautelar. Estamos a adaptar esse projecto à nova realidade. Em segundo lugar estamos a preparar o processo para que seja candidatável a fundos europeus e isso deve acontecer em breve. Começa a aparecer que o PT2030 está a ser desenhado para incluir esta área das infraestruturas culturais municipais. Certamente que abrindo essa candidatura estaremos preparados para avançar com a construção. Será sempre para a construção de um centro cultural, um teatro moderno, que provavelmente implicará demolir o que existe hoje, para lhe dar maior área. Comprámos o edifício e um terreno ao lado. Isso não significa que não se faça com o jogo arquitectónico da construção um apelo à memória do antigo Salvador Marques que não é sequer este que hoje vemos, porque já tem a fachada alterada. Vamos criar ali mais um edifício icónico, espero.

Porque é que não se faz um estádio para o Vilafranquense SAD jogar na cidade? Estamos a estudar o alargamento das instalações desportivas do União Desportiva Vilafranquense. Até para preparar uma requalificação da entrada sul da cidade. O acordo entre a SAD e o UDV é da dimensão empresarial do futebol na qual as câmaras municipais não se devem meter.

Há reclamações de pessoas que dizem que a câmara demora imenso tempo a responder às solicitações ou reclamações. Há falta de pessoal? Estamos a trabalhar na melhoria dos serviços, mas ainda longe de conseguir a perfeição. A adaptação que temos feito dos nossos serviços caminha nesse sentido. Neste momento o número de processos a entrar na área do Urbanismo duplicou, o que significa que as pessoas estão a ter confiança nos serviços. Estamos a tentar dar respostas mais rápidas. A administração pública tem de se modernizar do ponto de vista das ofertas de carreira. Também temos no município dificuldades de recrutamento. Abrimos bastantes concursos que não se preenchem. É um problema sério.

Como está o processo para instalar o novo tribunal? Está na fase final, de revisão do projecto por parte de uma entidade externa. Está terminado do ponto de vista do programa funcional por parte do Ministério da Justiça e já recebemos o parecer final da Protecção Civil. Diria que dentro de três meses, no máximo, o projecto ficará fechado e será entregue ao Governo para que possa avançar com a obra.

A reforma do mapa judiciário foi em 2014 e desde essa altura que se coloca a necessidade de um novo tribunal, o actual não tem as condições mínimas…Isso só prova que essa reforma judiciária não só foi mal feita como foi feita em momento errado.

E para o terminal rodoferroviário da Póvoa, qual é a perspectiva? Foi uma das obras que se conseguiu antecipar na sequência dos bons resultados que tivemos em 2022. Estamos a fazer o projecto, que entre este ano e o próximo fica pronto.

Consegue viver bem com o passivo ambiental da Cimpor? Não convivemos bem com esse passivo ambiental e temos feito tudo para que as entidades acompanhem a situação. A Cimpor está a fazer um grande esforço para minorar as emissões de carbono e tem um projecto ambicioso nessa área. Há um grande projecto em que estamos empenhados que é de juntar toda a frente industrial e de logística de Alhandra à Bobadela, em conjunto com o município de Loures, para criar uma comunidade de empresas de energia e economia circular com a perspectiva de captar o CO2 para ser canalizado para a produção de microalgas, que pode transformar este núcleo empresarial não só em emissões zero como até negativas. Estamos a trabalhar também nas ETAR para utilizarmos as águas residuais na produção de microalgas.

Mudanças na gestão da saúde

O que é que já fez para que o hospital da cidade funcione melhor? A Saúde tem sido uma preocupação desde o início. Esta gestão do hospital tem feito um esforço de modernização dos serviços. Está a atrair novos médicos, inaugurou uma segunda máquina de TAC. Agora, os centros de saúde deixam muito a desejar com uma grande falta de médicos de família. Tenho reunido com o ministro da Saúde em conjunto com outros municípios e conseguimos que se faça uma auditoria para melhorar o funcionamento dos centros de saúde. O ministério está também a procurar uma nova solução para a gestão do Agrupamento de Centros de Saúde. Está a ponderar-se a criação de uma Unidade Local de Saúde, com uma gestão integrada entre o hospital e os centros de saúde.

Em comparação com a gestão privada, considera que o hospital funciona bem? Não tenho nenhum tipo de preconceito. O hospital só existe porque houve uma parceria público-privada. Não tenho nada a dizer sobre se a gestão é privada ou pública desde que o hospital integre o Serviço Nacional de Saúde. A actual administração pública não consegue tomar decisões de gestão porque tem plafons extremamente baixos e para fazer qualquer coisa está dependente de autorização do Ministério das Finanças. Isto não é possível para a realidade de um hospital moderno.