Margarida Barrera

Alguma vez teve que mandar arranjar alguma coisa que estava no prazo de garantia?

Sim, um ferro. Devolveram-me o dinheiro.

Era capaz de matar uma galinha, um coelho ou outro animal para cozinhar?

Em criança vi matar muitas galinhas, depená-las e limpá-las. E os coelhos, esses, eram esfolados. Não é coisa a que ache graça, mas para comer um bom arroz de coelho, porque não?!

E era capaz de se tornar vegetariana?

Quanto a ser vegetariana não me passa pela cabeça.

Quantos espelhos tem em casa? E usa-os muitas vezes?

Não sei quantos espelhos tenho em casa, mas devia usá-los um pouco mais.

Gostava de participar num programa tipo Casa dos Segredos ou Quem Quer namorar com o agricultor, por exemplo? E já se inscreveu em algum?

Nem pensar. Prezo muito a minha liberdade, não tenho paciência nem apetência para um programa dessas características e nunca me inscrevi em nenhum.

Lembra-se da última vez que viu um filme numa sala de cinema?

Sim, lembro-me. Foi Everything Everywhere all at once· “Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo”

Já foi ver algum concerto ou espectáculo a uma sala da região? No Cnema, António Zambujo, e no Teatro Sá da Bandeira, Tributo ao Chico.

Há alguma coisa que não seja cara? Dos produtos que costuma comprar qual foi o que aumentou mais?

Há coisas, como o sol, a praia, a família e os amigos, que não são caras. O que aumentou mais nos últimos tempos foi o pão, que levedou no preço e diminuiu no tamanho.

Se voltasse a ter 15 anos o que fazia?

Disparates, muitos disparates...

Costuma arrepender-se? Qual é o seu maior arrependimento?

Quem nunca se arrepende? Quanto ao meu maior arrependimento não digo.

Tem algum sonho que se repita regularmente?

Sonho muito e alguns sonhos serão repetidos, mas quando acordo esqueço-os, não me lembro.

Alguma vez pensou fazer uma operação plástica?

Não. Não gosto de agulhas, não gosto de médicos e não tenho nada para alterar.

Se os padres pudessem casar a Igreja Católica beneficiava com isso?

Não faço a mínima ideia.

O boxe é um desporto?

Dizem que sim. Mas eu não gosto nem vejo.

Lê alguma da publicidade que lhe colocam na caixa do correio?

Leio alguma publicidade, para me informar.

Se estiverem duas pessoas do mesmo sexo a namorar num local público perto de si isso incomoda-a?

Se duas pessoas estiverem a namorar num local público não me incomoda, sejam elas do mesmo sexo ou não. É a vida delas, não tenho nada a ver com isso.

Os políticos são todos corruptos?

Não sei. Mas há muitos que o são.

Tem ou já pensou comprar um seguro de saúde? E perto de onde mora há algum hospital privado?

Tenho seguro de saúde oferecido pela empresa onde trabalho. E perto de onde moro há um hospital privado.

A guerra na Ucrânia causa-lhe alguma preocupação ou vive o seu dia-a-dia sem se preocupar muito com isso?

Claro que me preocupa e afecta-nos a todos nós.

Qual o problema que já devia ter sido resolvido há muito tempo na zona onde mora?

A iluminação na minha zona é uma vergonha, já reclamei, mas nada...

O que pensa da possibilidade da semana de trabalho ser de quatro dias? Se isso fosse possível o que fazia nos restantes dias, passeava ou arranjava outro emprego?

Achava óptimo, tudo fechadinho durante três dias. Faria o que me apetecesse, mas não era outro trabalho.

A Inteligência Artificial tem vindo cada vez mais a ser usada e recentemente até surgiram aplicações que podem ser usadas para escrever textos para jornais e trabalhos escolares. Tem alguma opinião sobre o assunto?

Tenho gostado de ver a inteligência artificial a desenvolver-se cada vez mais, mas estou à espera dessas aplicações na cozinha, um chefe cozinheiro que arrume tudo o que faz.

Gostou de andar na escola? E com que ideia, em geral, ficou dos seus professores?

Gostei de andar na escola. Quanto aos professores, uns eram excelentes e outros assim-assim.

Teve que recorrer recentemente a um serviço público? Como correu?

Fui levar a quarta dose da vacina e correu muito bem.