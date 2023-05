Anabela Leonardo

Alguma vez escreveu um poema?

Às vezes escrevo umas coisas, mas nada a que se possa chamar poema. Não tenho jeito para isso.

De quantas horas de sono precisa para acordar bem disposta?

Para acordar bem disposta depende, nem sempre se consegue dormir as tais oito horas recomendadas. Mas o importante é ter um sono tranquilo, mesmo que seja de menos horas.

Sente-se livre?

Sim, sinto-me livre.

Qual a sua actividade preferida?

Adoro registar momentos em fotografia, a natureza e os seus encantos, uma paixão recente.

Já se sente à vontade a escrever com o novo Acordo Ortográfico?

Acabamos por nos adaptar.

Tem a profissão que gostaria de ter?

Ao longo da minha vida tive o privilégio de poder desempenhar algumas actividades que um dia queria fazer e sei que isso não é para todos.

Podemos dizer que a água está cara?

Realmente a água está cara!

Sabe o que anda a fazer neste mundo?

Espero que a minha passagem por este mundo continue a evoluir, a ter objectivos e que as pessoas à minha volta percebam a minha essência, de um ser disponível e pronto a ajudar o próximo.

Gostaria de viver numa cidade sem semáforos nem sinais de trânsito?

Quem não gostaria!?

Subscrevia uma proposta para termos outro hino nacional?

Para mim, o nosso hino está muito bem assim!!

Tem alguma tatuagem ou já pensou em fazer uma?

Falar sobre tatuagens... sim, tenho algumas (muitas).

Este mundo está perdido?

Ainda quero acreditar que nada está perdido enquanto houver esperança.

Era capaz de dar 300 euros por uns sapatos?

300 euros por uns sapatos, para mim, é demasiado dinheiro, mas cada um sabe de si!

Já alguma vez foi mandada parar numa Operação Stop? O que acha destas operações?

Já fui mandada parar e existe sempre um nervoso miudinho, mesmo sabendo que cumpro com os meus deveres. Acho que devem existir Operações Stop com o objectivo principal de regular, controlar e prevenir a sinistralidade rodoviária.

Costuma fazer habitualmente a separação dos lixos domésticos?

Habitualmente faço a separação dos lixos porque faz toda a diferença. É, para mim, uma obrigação de todos enquanto cidadãos responsáveis e preocupados com o planeta em que vivemos e com a preservação do meio ambiente.

Qual é a pior coisa que lhe podem fazer?

Confiar nas pessoas e depois perceber que não o devia ter feito porque algumas não eram de confiança!

Costuma comprar um jornal pelo que vê na primeira página?

Faz algum tempo que não compro jornais.

A que petisco não resiste?

Gosto de moelas, faz-me lembrar os dias de Verão, o Sol, o final do dia, os amigos.

Quem gostava de convidar para lanchar?

A Rosa Mota apesar de já ter tido o privilégio de a conhecer pessoalmente. Adorava poder partilhar um lanche e ouvir as suas aventuras ao longo dos seus anos como atleta. Foi campeã olímpica e mundial da maratona e é alguém que admiro desde sempre!

Costuma fazer desporto?

Sempre estive ligada ao desporto e costumo fazer caminhadas.

Que conselho daria ao primeiro-ministro?

Que olhasse realmente para as diferenças entre os mais idosos e as pensões que auferem para que quando chegassem às suas reformas pudessem usufruir da vida de forma digna.

É adepta de algum clube? Qual foi a maior “loucura” que fez pelo seu clube?

Sou do Benfica, com muito orgulho, mas loucuras pelo meu clube acho que não fiz nenhuma, mas, quem sabe, nunca é tarde demais...

Se lhe saísse o Euromilhões qual era a primeira coisa que fazia?

Não tenho por hábito jogar, mas se isso acontecesse tenho a certeza que ia ajudar algumas pessoas que, de uma forma ou de outra, são ou foram importantes e especiais na minha vida. E ia fazer uma viagem a Angola, onde passei parte da minha infância.