Márcia Santos

A instalação de câmaras de vídeo-vigilância é uma boa maneira de combater a criminalidade?

Sim, sem dúvida.

Tem alguma preocupação especial com o ambiente? Separa o lixo em casa, desliga as luzes quando não estão a ser necessárias, não usa o carro quando não é mesmo necessário ou tenta poupar água, por exemplo?

Não separo o lixo, mas poupo sempre o máximo que consigo de luz e água.

Era capaz de matar uma galinha, um coelho ou outro animal para cozinhar?

Não, não seria capaz, de todo.

Quando se confronta com uma pessoa ignorante o que lhe apetece fazer?

Nada. Evito o conflito, dou-lhe razão, mesmo que não a tenha. Dou sempre prioridade à minha paz.

Quantos espelhos tem em casa? Usa-os muitas vezes?

Tenho três espelhos e uso-os muito. Sou um bocadinho vaidosa.

Vale a pena ir votar?

Sim, tentar sempre fazer a diferença.

Gosta de cozinhar? Qual o seu prato preferido?

Adoro cozinhar. Quanto ao meu prato preferido é arroz de marisco.

Ainda há dinheiro para ir a um bom restaurante?

Há sim, temos muitos restaurantes a bons preços e com comida de qualidade.

Gostava de participar num programa tipo Casa dos Segredos ou quer namorar com o/a agricultor/a, por exemplo? E já se inscreveu em algum?

Não, porque ficamos com a vida demasiado exposta. Não sei até que ponto compensa. Nunca me inscrevi.

Lembra-se da última vez que viu um filme numa sala de cinema? E lembra-se qual foi?

Sim, o último filme que vi no cinema foi o Creed 3.

Já foi ver algum concerto ou espectáculo a uma sala da região?

Sim, concerto do grupo Wet Bed Gang.

Tem algum segredo guardado há muitos anos que lhe tenham pedido para guardar?

Tenho, sim. Penso que todos temos.

O que é que lhe provoca um sono irresistível?

Almoçar um funge com moamba (comida tradicional de Angola). Depois de comer é inevitável fazer uma sesta.

Quantos cafés bebe por dia?

Não bebo café, não gosto.

Há alguma coisa que não seja cara?

A água, penso que apenas a água, de resto tudo sofreu um aumento. O que aumentou mais, das coisas que costumo comprar, foi o azeite e o açúcar.

Se voltasse a ter 15 anos o que fazia?

Acho que apenas me divertia mais e aproveitava ainda mais.

Costuma arrepender-se?

Não, não me arrependo. Penso que se fizemos algo foi porque o quisemos fazer naquele momento.

Alguma vez pensou fazer uma operação plástica?

Não. Nunca pensei nisso.

Para andar de bicicleta nas ruas e estradas devia ser obrigatório algum exame?

Às vezes penso que sim e um pouco de aulas de noção também. Não sou nada contra os ciclistas, mas alguns deveriam ter mais cuidado e respeito pelos condutores... e os condutores com os ciclistas, claro.

Se estiverem duas pessoas do mesmo sexo a namorar num local público perto de si isso incomoda-a?

Não, nada, nem um pouco mesmo.

Os políticos são todos corruptos?

Quero acreditar que não, mas não sei, não é?!

Tem ou já pensou comprar um seguro de saúde? Perto de onde mora há algum hospital privado?

Tenho um seguro de saúde para benefícios de consultas. Perto de onde moro não há nenhum hospital privado.

A guerra na Ucrânia causa-lhe alguma preocupação ou vive o seu dia-a-dia sem se preocupar muito com isso?

Penso que ninguém consegue ficar indiferente a tal situação quando envolve tantas mortes e sofrimento de tantas pessoas.

Qual o problema que já devia ter sido resolvido há muito tempo na zona onde mora?

Os gatos. Existem demasiados gatos. Já procedemos a queixas e nada feito... e cada vez se reproduzem mais.