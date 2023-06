Lucília Lopes

Ler jornais é saber mais?

A leitura da imprensa ajuda-nos a ampliar o conhecimento, a acompanhar o que está a acontecer no mundo e a formar a nossa opinião sobre os assuntos.

Quantos verdadeiros amigos acha que tem?

Bons... talvez dois ou três.

Fazem falta mais mulheres na política?

Embora nos últimos anos tenhamos progredido em alguns aspectos, em relação aos direitos das mulheres na política, muito ainda precisa de ser feito. Embora nesse sector, do que precisamos mesmo é de pessoas competentes, sejam homens ou mulheres.

Sente que seria capaz de ser um bom primeiro-ministro?

Não! Não sou de promessas, sou de atitudes.

Se vir alguém deitar lixo para o chão diz-lhe alguma coisa?

Não deitar lixo para o chão é uma questão de respeito pelo ambiente, que é tudo o que nos rodeia. Mas, sinceramente, não costumo dizer nada.

Qual foi a sua maior extravagância?

Sou extravagante.

Quais as qualidades que mais aprecia numa pessoa?

Frontalidade.

Qual é o seu maior defeito?

Sou teimosa e persistente.

Qual a promessa que fez a si próprio mais vezes no início de cada ano e que vai continuar a fazer porque ainda não conseguiu cumpri-la?

Dieta.

O que sente quando vê pessoas a pagar promessas de joelhos em Fátima?

Um assunto que para mim não tem discussão é a fé de cada um.

A justiça é igual para todos?

O acesso à justiça não é igual para todos. E raça e o nível social podem influenciar o acesso à justiça... e o resultado.

Gosta de uma boa discussão?

Gosto, sim. Discutir faz-nos ver pontos de vista diferentes.

De quantas horas de sono precisa para acordar bem disposta?

Normalmente acordo bem disposta e nunca fui de dormir muito. Bastam-me 4 ou cinco horas, até porque acho que dormir é desperdiçar tempo.

Qual é a sua actividade preferida?

Sempre gostei muito de jogar à bola ...Mas como isso agora já se torna complicado, gosto de arrumar a casa.

Tem a profissão que gostaria de ter?

Tenho uma profissão de que gosto. E apesar de vir de uma área completamente diferente tive sempre uma equipa na Casas do Gótico que me ajudou a evoluir tanto a nível pessoal como profissional.

Sabe o que anda a fazer neste mundo?

Ter um propósito de vida é fundamental para estarmos em constante evolução e crescimento pessoal mas, verdadeiramente, só vamos descobrir o que andamos a fazer quando formos para o lugar de onde viemos!

Subscrevia uma proposta para termos outro hino nacional?

Não! O hino nacional faz parte da nossa História.

Este mundo está perdido?

Não, o mundo é uma coisa maravilhosa. O que há são pessoas perdidas neste mundo.

Alguma vez sentiu orgulho em ser cidadã europeia?

Sinto orgulho em ser cidadã europeia. Faço parte de uma das maiores economias do mundo e tenho a liberdade de viver, trabalhar, estudar e viajar para os outros países da União Europeia.

Tem alguma superstição?

Sim, não gosto de passar debaixo de escadas, embora tenha consciência que as superstições são crenças que oferecem um sentimento de controlo por meio de um processo puramente associativo.

O que gostava de fazer e não faz para não cair no ridículo?

Normalmente não ligo muito ao que os outros dizem ou pensam de mim.

Era capaz de dar 300 euros por uns sapatos?

Sim, era desde que os 300 euros não me fizessem falta.

Alguma vez se sentiu esmagado pela beleza de alguém ou de alguma coisa?

Esmagada, propriamente, não! Na verdade vai haver sempre alguém mais bonita, mais magra, mais alta, mais nova... Não vale a pena vivermos no interno dilema de nos compararmos.