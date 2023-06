Lúcia Lourenço

Gosta de touradas?

Não gosto nem nunca gostei. Para mim nunca fez sentido qualquer tipo de entretenimento que envolva sofrimento animal.

Já esteve numa praia de nudismo?

Já e não foi de todo propositado. Éramos duas miúdas novas numa praia de nudistas envelhecidos e como podem calcular foi uma tarde que se tornou numa animação, com histórias e momentos divertidos para contar.

Qual o alimento que não comia nem que lhe pagassem?

É uma questão de discutir valores. Tenho a casa para reconstruir e o carro para acabar de pagar.

Alguma vez pediu um livro de reclamações? Qual o motivo?

Já pedi uma vez o livro de reclamações do hospital porque o técnico de ecografia saiu duas horas antes do fim do turno. Há coisas com as quais não se brinca.

Subscrevia uma proposta para termos outro hino nacional ou mudarmos o actual?

Não. Gosto do nosso hino. Faz parte do nosso património e da nossa identidade como povo.

Quais as datas importantes que costuma celebrar?

Celebro todas as datas importantes. Quantas mais melhor. A nossa vida já é tão monótona e por vezes complicada para não aproveitar sempre que se pode.

Tem algum segredo que lhe tenham pedido para guardar há muitos anos?

Tenho alguns tão bem guardados que vão morrer comigo.

Lembra-se da última vez que viu um filme numa sala de cinema? E lembra-se qual foi?

Lembro, sim apesar de já ter sido há algum tempo. Fui ver o Morbius da Marvel.

Há alguma coisa que não seja cara?

Há. Sair com os meus cães para os passear, apreciar a natureza do sítio onde vivo enquanto o faço. Passar tempo com a família.

Se voltasse a ter 15 anos o que fazia?

Não mudava nada. O meu percurso fez de mim quem sou hoje e não trocava o que tenho por nada.

Costuma arrepender-se? Qual é o seu maior arrependimento?

Por vezes arrependo-me. Sou impulsiva e nem sempre corre muito bem. O maior arrependimento que tive foi não ter aceite uma oportunidade de ficar a trabalhar na minha área, em Belfast, na Irlanda do Norte. Mas, lá está, não trocava o que tenho agora por isso.

Tem algum sonho que se repita regularmente?

Não sou de sonhar muito. O último sonho que tive e de que me lembro foi de tal forma parvo e hilariante que contei a todos os meus amigos. Sonhei que tinha um pequeno macaquinho e que estava a brincar a fingir que lhe estava a dar coisas e ele fez-me um manguito. Pessoal por aí a interpretar sonhos, cheguem-se à frente.

Alguma vez pensou fazer uma operação plástica?

Quando era mais pequena e se começou a falar mais dessas cirurgias pensei nisso. Com o tempo aprendi a amar o meu corpo tal como é e não ponho a mínima hipótese de o fazer.

Qual o problema que já devia ter sido resolvido há muito tempo na zona onde mora?

O nosso centro da cidade que tem cada vez mais edifícios devolutos e população envelhecida. Era necessária uma reforma do centro e torná-lo mais apelativo visual e monetariamente para os jovens.

Algum vez comprou um desumidificador?

Comprei pela primeira vez este ano porque o Inverno foi bastante húmido.

O que pensa da possibilidade de a semana de trabalho ser de quatro dias?

Sabe sempre muito bem ter tempo extra, desde que isso não se reflicta nos salários que já são tão baixos.

Gostou de andar na escola?

Gostei de andar na escola de teatro. Foi acima de tudo uma escola de vida onde cresci e aprendi bastante. Adorei os meus professores e ainda hoje agradeço o que me ensinaram e continuo a admirá-los.

Tenho um carinho enorme não só pelos professores mas por todo o staff da escola.

Costuma praticar exercício físico? Em casa ou no ginásio?

Passear os cães conta? Sou muito boa a pagar a mensalidade no ginásio e a não aparecer por isso desisti.

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto?

Quando souberem de um método mesmo eficaz apareçam na Drogaria Nova e partilhem comigo. Tenho alguma dificuldade com isso. Respirar fundo costuma ajudar um bocadinho mas depois tenho que extravasar de alguma forma para libertar as más energias.