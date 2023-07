Diogo Silva

O que gostava de fazer e não faz para não cair no ridículo?

Não sou homem com vergonha. Normalmente costumo fazer tudo e mesmo que caia no ridículo não me afecta.

Lê as notícias em jornais ou prefere a internet? Porquê?

Internet, pois é muito mais prático e como estamos diariamente na internet dá muito mais jeito.

Todas as tradições devem ser defendidas ou há algumas que mais vale esquecê-las?

Para mim cada um tem a sua opinião e se sentem bem a defender as suas tradições quem sou eu para os contrariar.

Quando tem uma dor de cabeça toma imediatamente um comprimido ou espera que passe?

Depende da hora, se for mais a noite prefiro dormir e descansar, caso seja a meio do dia tomo imediatamente.

Alguma vez deu sangue?

Não, mas já pensei ir dar.

Quando andava na escola gostava mais de Português ou de Matemática?

Matemática.

Gosta de conduzir ou prefere deixar essa tarefa para quem goste?

Gosto de conduzir sim, se houver possibilidade de ser eu a conduzir assim seja.

Sabe cozinhar ou prefere apreciar a comida no prato?

Sou daqueles que prefere apreciar a comida no prato. Cozinhar nunca foi o meu forte.

Tem hábitos de infância que ainda mantém?

Continuo com o mau hábito de roer as unhas.

Pratica algum desporto?

Pratico atletismo, em Benavente.

Quando precisa de descansar o que é indispensável?

Largar o telemóvel por algum tempo pois se isso não acontecer fica impossível descansar.

Usa agenda para planear o seu dia-a-dia?

Uso para tarefas mais importantes, o resto fica tudo na cabeça.

Conseguia viver sem telemóvel?

Neste momento era impossível, até porque o telemóvel é uma ferramenta essencial no meu trabalho.

Se pudesse encarnar uma personalidade por um dia qual escolheria?

Steve Jobs. Gostaria de perceber o que estava por trás daquela mente brilhante.

Se pudesse ter um super poder qual escolheria?

Super-velocidade, sempre gostei de ser super rápido.

A sua viagem de sonho é ... ?

O meu sonho é ir a Santorini [Grécia]. Foi sempre e continuo a acalentar essa ideia.

Qual é a sua opinião acerca da semana de quatro dias de trabalho?

Não sei, nunca pensei no assunto. Penso que cinco dias já está na cabeça e assim é que faz sentido.

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto?

O truque para manter a calma é respirar fundo e pensar numa solução para o imprevisto. Sem calma não se consegue.

Custa-lhe levantar-se de manhã para ir trabalhar?

Não, porque há que trabalhar todos dias e, ainda por cima, gosto de fazer o que faço. Claro que há sempre dias melhores e outros piores.

Gosta mais de liderar ou ser liderado?

Gosto de ser liderado, ainda não tenho confiança e alma de líder para liderar, mas no futuro... claro!

Era capaz de viver sem música?

Apesar de ouvir música todos os dias acho que seria possível viver sem ela.

Tem alguma superstição ou hábito regular?

Penso que não, sem serem os hábitos regulares que toda a gente tem, ou devia de ter, como lavar os dentes, tomar banho, etc...

Gosta de fazer compras ou prefere delegar a tarefa sempre que possível?

Gosto de fazer compras. Sou daquelas pessoas que gosta de ir às lojas e dar sempre uma olhadela.

Qual é o “filme da sua vida?”

Interstellar, um filme que já vi muitas vezes, algumas enquanto andava na escola. Foi um filme que me marcou. Adoro-o!

Há algum livro que o tenha marcado?

Não sou muito de ler livros, mas penso que o que mais me marcou foi o “Diário de um banana”. É concerteza o meu favorito.

O que é que punha a funcionar na sua terra que não existe?

Não sei, já temos de tudo por aqui. A única coisa de que me consigo lembrar seria mesmo um aeroporto aqui ao lado.

Qual foi a melhor viagem (ou passeio) que fez até hoje?

Espanha, foi onde passei as melhores férias da minha vida pois é um clima diferente com águas super quentes na praia. É óptimo!

Se tivesse que passar um ano numa profissão diferente qual escolhia?

Se calhar, escolheria a área da cibersegurança. Penso que seria bastante interessante.

Quais as qualidades que mais aprecia numa pessoa?

Personalidade... com toda a certeza.

Gosta de uma boa discussão?

Claro! Às vezes são necessárias e super importantes.