Paulo Xavier Silva

Já alguma vez teve de mudar um pneu do carro?

Algumas vezes e a última foi na auto-estrada num regresso de Lisboa.

A que petisco não resiste?

Caracoletas guisadas, sem casca e com uns pozinhos de perlimpimpim que a minha avó materna utiliza na sua confecção. É uma iguaria.

Era capaz de se tornar vegetariano?

Sinceramente, não sei. O que sei é que adoro um bom churrasco.

Que conselho daria ao primeiro-ministro?

A prioridade política deve ser sempre zelar pelos interesses do povo. Ao longo dos anos tem-se verificado que esta premissa não tem sido aplicada.

O que o leva a mudar frequentemente de canais quando vê televisão?

A falta de programas de qualidade. São raros os programas televisivos que obedeçam a padrões de qualidade, de informação útil e entretenimento. Os poucos que existem são apresentados fora do horário nobre.

Conseguia viver sem telemóvel?

Era possível, mas não seria fácil. Principalmente no meu contexto profissional. O telemóvel facilita muito a capacidade de resposta na resolução de diversas situações, por exemplo, com fornecedores e clientes. Acima de tudo permite que eu faça uma série de coisas em tempo útil, independentemente do local onde estou.

Do que é que sente mais saudades?

De um tempo que não volta. Quando era criança pensava que o mundo era um paraíso.

Era capaz de viver sem música?

A música foi uma das melhores invenções da Humanidade. Como alguém dizia, a música “entra no ouvido, vai para o coração e manifesta-se na alma”.

Alguma vez deu sangue?

Ainda não se proporcionou.

Qual foi a sua maior extravagância?

Acho que nunca cometi nenhuma verdadeira extravagância. Sou bastante regrado na vida.

Qual a promessa que fez a si próprio mais vezes no início de cada ano e que vai continuar a fazer porque ainda não conseguiu cumpri-la?

Fazer dieta. Preciso de perder uns quilinhos, mas a dieta é uma daquelas coisas muito fáceis de planear e difíceis de executar.

Qual a sua actividade preferida?

Treinar ao ar livre. Costumo fazer caminhadas.

Alguma vez pediu um livro de reclamações?

Sim, na compra de um produto que apresentava defeito de fabrico e que teve uma assistência pós-venda deficiente.

Já fez alguma viagem de férias a um país estrangeiro?

Viajei até à Riviera Maia, no México. De momento não tenho planeado uma próxima viagem ao estrangeiro.

Ainda tem tempo para tomar o pequeno-almoço em casa ou toma-o no café ao pé do emprego?

Por norma o pequeno-almoço é sempre tomado em casa.

Já visitou algum museu da região? Sim, o Museu dos Patudos, em Alpiarça.

Costuma utilizar auto-estradas mesmo tendo estradas alternativas?

Utilizo auto-estradas em trabalho, porque mesmo com a cobrança de portagens, consigo uma poupança no custo e no tempo da viagem. Quando viajo em família opto pelas estradas alternativas.

A justiça funciona em Portugal?

O problema de Portugal é mesmo o não funcionamento do sistema de Justiça. A sua função de garantir a defesa dos direitos e dos interesses de muitos cidadãos está a ficar seriamente comprometida.

Costuma gastar dinheiro com futebol? Vai ao estádio ver os jogos?

Não tenho hábito de gastar dinheiro com o futebol, mas pontualmente gosto de ver um bom dérbi. Sou simpatizante do Sporting Clube de Portugal, acompanho o seu percurso, mas não sou um sofredor.

Se pudesse ter um superpoder qual escolheria?

Viajar no tempo. Viajar ao passado para dizer o que ficou por dizer e ao futuro para evitar situações desagradáveis no presente.

Quem lhe contava histórias quando era criança?

Os meus avós maternos.

Existe algum animal que gostasse de ter e não pode?

Gostava de ter um cavalo, mas não posso. Como é um animal de grande porte é um acto de muita responsabilidade porque, além de precisar de um grande espaço, também precisa de cuidados especiais e principalmente de um grande investimento.

Quais as qualidades que mais aprecia numa pessoa?

Carácter, bons valores e lealdade.