A política é suja e nunca mais volto para lá

António Palmeiro e João Calhaz

Quando aos 26 anos de idade é eleito presidente da Câmara do Cartaxo ainda não se notavam os traços de enfant terrible da política. Era o mais jovem autarca do país e vinha da banca onde trabalhou sete anos após se licenciar em economia em 1994. Paulo Alexandre Fernandes Varela Caldas andou dez anos num afã de fazer todas as obras que conseguisse sabendo que não tinha dinheiro para as pagar, mas os bancos estendiam-lhe o tapete que se transformou mais tarde numa casca de banana. Tornou-se um saco de pancada dentro e fora do partido. Quando saiu em 2011, dois anos antes de terminar o mandato, para lançar o seu vice e amigo Paulo Varanda, era o mais polémico autarca do distrito de Santarém e um dos mais irreverentes do país. Não tem vergonha de o assumir. Foi enxovalhado por ter deixado uma das maiores dívidas autárquicas de Portugal.

Passados 12 anos está convicto que se não fosse assim a sua terra não teria passado da cepa torta. Reconhece que podia ter feito melhor algumas coisas como a área arbórea do parque central do Cartaxo. Tem a certeza que não volta à política de onde se despediu ciente da sujidade que se acumula nos partidos. Entregou o cartão de militante do PS e foi seguido pela sua mulher da qual veio a separar-se. Dedicou-se aos estudos académicos, doutorou-se em Economia, na Austrália, e libertou-se dessa forma da vida pública sem arrependimentos. Só se arrepende de não ter sabido gerir bem o tempo para ver a filha mais velha crescer.

Reencontrou-se com a profissão há nove anos no departamento de Economia, Inovação e Financiamento na Associação Industrial Portuguesa, presidida pelo seu conterrâneo José Eduardo Carvalho. Completa-se como professor de Economia e Gestão no Instituto Superior Técnico, no Instituto Superior de Gestão e na University of New England. Continua a viver no Cartaxo, onde também costuma fazer compras, mas diz que não tem tempo para fazer vida social na cidade. A sua maior conquista foi a ligação do concelho à auto-estrada Lisboa-Porto. Paulo Caldas continua a ser aquela pessoa sorridente, ar despreocupado e a sua forma de falar é igual. Esta entrevista não é um ajuste de contas com o passado, mas ajuda a explicar algumas coisas com uma visão distanciada.



Consegue dormir bem com a situação em que deixou a Câmara do Cartaxo ou ainda tem pesadelos? Pesadelos acho que nunca tive. A questão financeira da câmara é recorrente. Procura-se enfatizar a situação das dívidas quando se desvaloriza o trabalho que foi feito durante uma década. Hoje a dívida está acima de 50 milhões, bem maior do que aquela que deixei de 44 milhões de euros. A questão não é a dívida, é a capacidade de pagar. Se formos rigorosos quando saí em 2011 as receitas previstas pagavam a dívida. Aliás estava a ser paga num prazo de sete anos e agora foi alongado para 20 anos.

Está a querer dizer que a dívida que colocou o Cartaxo nos noticiários nacionais era uma falácia? Não! É uma realidade. Mas é também uma forma de desvalorizar a obra que foi deixada que vale três vezes mais que a dívida.

Porque é que fez tanta dívida? O período de 2000 a 2010 era de aproveitamento dos fundos comunitários por parte de todas as instituições. Tínhamos duas hipóteses: ou aproveitávamos os fundos comunitários para conseguir deixar equipamentos sociais, fazer as acessibilidades que faltavam, consolidar áreas empresariais e fazer equipamentos culturais, desportivos e educativos, fundamentais para as oito freguesias ou arrependíamo-nos de não ter feito essas obras.

Está convencido que fez bem… Valeu a pena. O endividamento que foi feito permitiu que existissem investimentos de 120 milhões de euros nas oito freguesias. Quando cheguei à câmara também já havia dívida, que ultrapassava os seis milhões de euros. E havia problemas gravíssimos por resolver. Tentei gerir o melhor possível fazendo o máximo de investimentos possíveis aproveitando os fundos comunitários.

Houve opções discutíveis, como o parque central, o parque de estacionamento subterrâneo… Não digo que não haja decisões que, à luz do que é a evolução do concelho, tenham sido prematuras. Outras surgiram muito antes do tempo. Outras foram demasiado visionárias que a população terá compreendido menos bem. E há outras que hoje faria melhor.

Por exemplo… O parque central. O Cartaxo tem no coração da cidade uma série de equipamentos, tem um centro comunitário único. Só por isso voltava a fazer o parque, mas agora valorizaria mais as zonas arbóreas e a circulação em torno do centro da cidade. São matérias que ficaram incompletas, imperfeitas e podem ser melhoradas. O parque de estacionamento era inevitável. Para termos um centro mais pedonal tínhamos de ter um parque subterrâneo.

A área empresarial do Cartaxo, ValleyPark, foi um falhanço… O grande passo que o Cartaxo deu foi ter acessibilidades como a via rápida de acesso a Aveiras de Cima e o nó de acesso à Auto-Estrada nº 1. O concelho tinha ganhado muito se esses acessos tivessem sido feitos 30 anos antes, à semelhança do que aconteceu no Carregado e Azambuja. A área empresarial justificou o nó e o nó justificou a área empresarial. Em 2008 iniciou-se um período difícil para as empresas que durou anos. Depois surgiram novas áreas empresariais que eram nossas concorrentes. Para o Cartaxo a captação de empresas deve ser a grande prioridade actual.

Como é que se captam empresas que durante mais de uma década não quiseram instalar-se no Cartaxo?

Acredito que os próximos anos vão ser de captação de empresas no ValleyPark, finalmente. Se se conseguir trazer empresas, o Cartaxo tem todas as condições para se distinguir por qualidade de vida, bem-estar…

Como é que justifica que tenha tido vários processos judiciais enquanto autarca? A política é suja! Há políticos que utilizam a justiça para fazer política suja. Mas esses processos ou foram arquivados ou foram a julgamento e fui absolvido. O que mostra que não se pode brincar com a vida das pessoas em questões sérias. Sinto que o Cartaxo passou por um momento conturbado quando estava a exercer as minhas funções. Talvez tenha sido um dos presidentes de câmara do país mais escrutinado de sempre. Toda a minha vida foi revirada.

Foi traído dentro do seu próprio partido? Não vale a pena estar com meias palavras. Na política, isto vale para o PS e para o PSD, grande parte das artimanhas e a junção dessas artimanhas com a justiça são tratadas dentro dos partidos. Por isso digo que a política, que tem nobreza e serviços em prol das pessoas, é muitas vezes suja.

Conde Rodrigues e a forma como se está na vida

Que relação tem com o seu antecessor na câmara e secretário de Estado na sua altura, Conde Rodrigues? Não tenho qualquer relação.

Ele também teve problemas com a justiça, foi condenado por peculato e depois absolvido na Relação. Não gosto de ver políticos ou cidadãos condenados por prática de actos. Considero-me uma boa pessoa e bom pai. Ninguém consciente considera positivo ver alguém a ser condenado.

Isso tem influência na forma como lida com as pessoas ou se aproxima delas? Isso tem a ver com a forma como estamos na vida. Entendo que na vida há um conjunto de pessoas das quais nos aproximamos e mantemos essa proximidade. Há um conjunto de pessoas que passam por nós e se vão afastando.