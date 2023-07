Alguma vez frequentou uma praia de nudismo?

Não, nunca experimentei, nem tenho intenções de o fazer.

Qual o alimento que não comia nem que lhe pagassem?

Não me conseguem convencer a comer arroz de lampreia.

Quais as datas importantes que costuma celebrar?

De todas as datas comemorativas, as que mais gosto de celebrar são os aniversários.

Tem algum segredo guardado há muitos anos que lhe tenham pedido para guardar?

Sim, tenho. Mas se é segredo não é para ser revelado, nunca.

Gostava de participar num programa tipo Casa dos Segredos ou Quem quer namorar com um agricultor/a?

Não gostava de participar num programa de televisão do tipo da Casa dos Segredos porque não me identifico com o formato destes programas. Não me inscrevi nunca em nenhum programa de televisão.

Lembra-se da última vez que viu um filme numa sala de cinema? E lembra-se qual foi?

Lembro-me de um filme que vi, era do Indiana Jones.

Já foi ver algum concerto ou espectáculo a uma sala da região?

Sim, o espectáculo era Ópera “Madame Butterfly”, na antiga sala de cinema em Vila Franca de Xira.

Há alguma coisa que não seja cara? Dos produtos que costuma comprar qual foi que aumentou mais?

Sim, o pó de talco. O que mais aumentou foi o óleo alimentar.

Se voltasse a ter 15 anos o que fazia?

Seguia a carreira militar.

Costuma arrepender-se? Qual é o seu maior arrependimento?

O meu maior arrependimento foi as palavras que nunca disse ao meu irmão, “Palavras que nunca te direi”.

Tem algum sonho que se repita regularmente?

O meu sonho é que me saia o Euromilhões.

Alguma vez pensou fazer uma operação plástica?

Pensei fazer uma operação plástica porque gozavam comigo.

Lê alguma da publicidade que lhe colocam na caixa do correio? Tem alguma utilidade?

Costumo ler os folhetos de publicidade que me colocam na caixa do correio. São úteis para ver as promoções.

Sabe para onde levam e o que fazem ao lixo que coloca no contentor?

Supostamente o lixo é tratado nos centros de tratamento de resíduos.

Para andar de bicicleta nas ruas e estradas devia ser obrigatório algum exame?

Não será necessário exames para as pessoas andarem de bicicleta sendo que por vezes as pessoas não respeitam os carros e os peões.

Se estiverem duas pessoas do mesmo sexo a namorar num local público perto de si, incomoda-a?

Não me incomoda duas pessoas do mesmo sexo namorarem num espaço público porque isso tem a ver com opções de orientação sexual. As pessoas não devem fazer julgamentos.

O que pensa da possibilidade de a semana de trabalho ser de quatro dias?

Uma semana de quatro dias de trabalho seria uma motivação extra. Assim, nos outros dias aproveitava para passear.

A Inteligência Artificial tem vindo cada vez mais a ser usada e recentemente até surgiram aplicações que podem ser usadas para escrever textos para jornais e trabalhos escolares. Tem alguma opinião sobre o assunto?

É a evolução dos tempos sendo que a parte humana é sempre necessária.

Teve que recorrer recentemente a um serviço público? Como correu?

Tive de recorrer a um serviço público recentemente e correu muito bem sendo que com a possibilidade de agendamento é bem mais fácil usufruir dos serviços.

O que é que lhe provoca um sono irresistível?

Sentar-me no meu sofá.

Quantos cafés bebe por dia?

Bebo dois café por dia porque sinto falta da cafeína.

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto?

Para manter a calma o que faço é parar, respirar e pensar. Só depois agir.