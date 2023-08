Era capaz de matar uma galinha, um coelho ou outro animal para cozinhar?

Nunca seria capaz de matar um animal para comer. Cada vez me perturba mais a ideia do sofrimento infligido aos animais. É uma das coisas que me atormentam. Já como muito pouca carne e tenciono mesmo deixar de comer.

Quando se confronta com uma pessoa ignorante o que lhe apetece fazer?

Há vários tipos de ignorância ou de pessoas ignorantes. Tolero muito bem pessoas que são ignorantes por desconhecerem os assuntos, por falta de conhecimentos a que nunca tiveram acesso, mas que têm boa formação e educação. Lido muito mal com aquele tipo de pessoas que além de ignorantes são mal educadas.

Quantos espelhos tem em casa? E usa-os muitas vezes?

Tenho três espelhos e tento não lhes dar muito uso. Penso que é melhor não olhar muito para eles, principalmente se estou a usar óculos!!

Gostava de participar num programa tipo Casa dos Segredos ou Quero namorar com um agricultor/agricultora, por exemplo?

Não gostaria nem conseguiria participar nesse tipo de programas. A televisão, para além de ser um meio de distração e para muitos, uma companhia, deveria ter acima de tudo uma vertente educativa e esses programas não acrescentam nada. Não percebo as pessoas que se expõem daquela forma.

Lembra-se da última vez que viu um filme numa sala de cinema?

Não me lembro, foi há imenso tempo.

Já foi ver algum concerto ou espectáculo a uma sala da região?

Tenho visto alguns espectáculos no Cine Teatro de Benavente.

Se voltasse a ter 15 anos o que fazia?

Se voltasse a ter 15 anos acho que faria tudo igual ao que fiz.

Tem algum sonho que se repita regularmente?

Sim. Já sonhei várias vezes que conseguia voar e depois acordo e afinal não consigo, fico um bocadinho chateada.

Alguma vez pensou fazer uma operação plástica?

Acho que nunca farei nenhuma operação plástica. Gosto da minha cara mesmo já com rugas, porque significam que já vivi. E também tenho medo do resultado final.

Se os padres pudessem casar a Igreja Católica beneficiava com isso?

Os problemas que têm surgido na Igreja Católica não se resolveriam só com a possibilidade de os padres casarem. Os padres são homens e também pecam... e muito.

O boxe é um desporto?

Sim, de facto o boxe é um desporto, ainda que eu não o aprecie, pela violência que envolve.

Para andar de bicicleta nas ruas e estradas, devia ser obrigatório algum exame?

Acho que bastava usar as regras do bom senso, tais como ter cuidado com quem nos rodeia e não utilizar os passeios.

Se estiverem duas pessoas do mesmo sexo a namorar num local público perto de si, isso incomoda-a?

Não me incomoda o facto de as pessoas serem do mesmo sexo, mas, tal como com os casais heterossexuais, não tolero grandes demonstrações de afecto em locais públicos. O respeito é muito bonito!!

Tem ou já pensou comprar um seguro de saúde? E perto de onde mora há algum hospital privado?

Não tenho seguro de saúde porque tenho um subsistema de saúde que me dá acesso ao serviço de saúde privado. Mas acho essencial hoje em dia ter um seguro, porque o serviço de saúde público está em completa ruptura.

A guerra na Ucrânia causa-lhe alguma preocupação ou vive o seu dia a dia sem se preocupar muito com isso?

Causa-me muita preocupação e tristeza. Nunca pensei que em pleno século XXI pudéssemos assistir a cenários tão horríveis. Aquela realidade passou a fazer parte da minha vida, não posso ignorar tanto sofrimento.

Qual o problema que já devia ter sido resolvido há muito tempo na zona onde mora?

Acho que é urgente mudar as políticas ambientais deste concelho. Gostaria de ver plantar árvores e criar espaços verdes em vez de projectos de requalificação que substituem o verde por betão.

Gostou de andar na escola? E com que ideia, em geral, ficou dos seus professores?

Gostei muito de andar na escola e, em geral, gostei muito dos professores. Eram outros tempos, havia tempo para ensinar e tempo para aprender e, acima de tudo, respeito mútuo.