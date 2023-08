Sónia Henriques Pedrosa

Ainda tem tempo para tomar o pequeno-almoço em casa ou toma-o no café ao pé do emprego?

Habitualmente tomo sempre o pequeno-almoço em casa, mas uma vez por semana quando levo a minha filha à escola muito cedo, gosto de ter o meu momento e ir a uma pastelaria perto do meu local de trabalho.

Já visitou algum museu da região? Qual?

Já visitei, não recentemente, mas conheci o Museu do Ar em Alverca e a Casa – Museu Dr. Sousa Martins em Alhandra.

Costuma utilizar auto-estradas mesmo tendo estradas alternativas?

Depende do motivo da minha deslocação, se for em trabalho ou com pouco tempo disponível recorro à auto-estrada, se for em lazer dou preferência a estradas alternativas, também para conhecer outros locais e poder desfrutar da paisagem.

Costuma comprar um jornal pelo que vê na primeira página?

Se for uma notícia em que tenha interesse posso comprar, mas já há muito tempo que não compro. Hoje em dia costumo ler diariamente as notícias no “tablet”, quando estou a tomar o pequeno-almoço em casa.

Facilita a vida das pessoas o facto de estarmos “sempre ligados e contactáveis”?

Facilita se essa situação for correctamente utilizada. Podemos ter acesso ao mundo mas tem a desvantagem da dependência das tecnologias e em caso de falha ou avaria sentimo-nos inúteis ou menos auto-suficientes e isso cria um impacto negativo.

Se pudesse ter um super poder qual escolheria?

Ui... gostaria muito de transmitir bons valores às novas gerações e fazer-lhes ver que o futuro depende delas. Que, por respeito à vida, à nossa vida e à das pessoas em nosso redor, temos que ter normas de comportamento perante a sociedade. Ensinava-lhes a saberem distinguir o que é correcto e incorrecto.

Quais as qualidades que mais aprecia numa pessoa?

Humildade, honestidade, responsabilidade, respeito e educação.

Ainda há dinheiro para comer fora?

Não muito. Actualmente almoçar fora, por exemplo num fim de semana em família, já se torna muito dispendioso. Também é preciso ter sorte com a qualidade da comida e com o atendimento, pelo que prefiro ir a sítios que já conheço e que sei que fico bem servida.

O que punha a funcionar na sua terra que não existe?

O centro de saúde. Todos os utentes ficaram sem médico de família desde Fevereiro/ Março. O centro de saúde da minha área de residência, em Alhandra, apenas dá suporte a consultas de planeamento, infantis e é centro de enfermagem e receituário, pelo que está muito complicado obter uma consulta ou uns simples exames.

Se lhe saísse o Euromilhões qual era a primeira coisa que fazia?

Ia a Fátima agradecer e pedir que me orientasse nas melhores escolhas.

Vale a pena ir votar?

Faço por cumprir esse dever cívico porque julgo que a abstenção também não é solução.

Costuma assistir a concertos de Verão?

Gosto e costumo ir a alguns concertos de Verão, nomeadamente as festas que existem nesta época do ano no nosso concelho.

Qual o objecto que nunca fica em casa?

Sem dúvida o telemóvel. Hoje em dia é indispensável, quer para uso profissional como pessoal, é o que nos mantém ligados.

Qual a actividade que lhe dá mais prazer a nível pessoal?

Sempre gostei muito de cozinhar, especialmente pastelaria, pelo que sempre que posso é a actividade que mais me dá prazer.

Gosta de comemorar o seu aniversário? Qual o melhor presente que já recebeu? E o mais divertido?

Gosto de comemorar o meu aniversário e de receber presentes como qualquer pessoa, mas valorizo mais estar com os amigos e família. Quanto a prendas, lembro-me de ter recebido um chapéu de cozinheira com o meu nome bordado, achei muito original.

O respeitinho é muito bonito?

Muito e eu gosto. O obrigada, se faz favor, com licença, desculpe, são palavras que fazem parte do meu vocabulário e que infelizmente se vão perdendo. Hoje nem um bom dia ou boa tarde as pessoas dizem…

Qual o seu prato preferido de bacalhau?

Gosto muito de bacalhau e de todos os pratos de bacalhau, mas talvez o bacalhau à lagareiro.

Lembra-se da última vez que usou a bicicleta como meio de transporte?

Como meio de transporte nunca usei a bicicleta. Usei-a em lazer mas já foi há uns anos. Agora está de descanso na garagem.

Alguma vez deu sangue?

Nunca dei mas já ponderei diversas vezes essa possibilidade.