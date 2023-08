“Podem chamar-me cachopa ou miúda à vontade mas mentirosa não”

Já era mãe e tinha experiência de trabalho e de dirigente associativa. Reconhece que subsiste uma má imagem generalizada dos políticos mas sublinha que não são todos iguais e não admite que lhe chamem mentirosa. Diz que os jovens de hoje são demasiado mimados e consumistas, muito por culpa dos pais, e exorta-os a não deixarem morrer as colectividades e as tradições. Uma conversa que é também um olhar sobre as novas gerações a pretexto do Dia Internacional da Juventude, que se assinala a 12 de Agosto.

Adriana Madeira, 28 anos, não é propriamente o protótipo da juventude portuguesa do século XXI. Deixou os estudos no 12º ano para ir trabalhar, pagou a carta de condução e o primeiro automóvel com o seu dinheiro, foi presidente de uma colectividade aos 19 anos e mãe aos 23 anos, foi eleita presidente da Junta de Freguesia de Abitureiras aos 26 anos e afirma-se como uma rapariga do campo, avessa ao bulício da cidade.

Vive na sua terra natal, Abitureiras, com o marido e o filho e está como presidente da junta a tempo inteiro, depois de ter trabalhado durante alguns anos como administrativa. É militante do PSD desde os 18 anos por influências familiares e não tanto por gostar de política. Foi o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, quem a convidou, em 2021, para ser a candidata do PSD a presidente da Junta de Freguesia de Abitureiras, até então gerida pelo PS. Primeiro disse que não, por ter um filho pequeno, por estar a preparar o seu casamento no ano seguinte e por achar que uma população maioritariamente envelhecida não ia eleger uma “miúda”. Mas pensou melhor e acabou por alinhar na ideia porque gosta de desafios e porque, lá no fundo, estava convencida que não iria destronar o então presidente socialista.

Fez uma campanha sem grandes promessas ou alarido e o eleitorado deu-lhe a vitória por 21 votos de diferença. “Chorei toda a noite, foi uma grande mistura de emoções e, no dia seguinte, foi perceber o que nos tinha acontecido, porque realmente foi uma surpresa”. De um dia para o outro, Adriana Madeira viu-se mergulhada na vida política e na até então desconhecida realidade do poder local.

Nascida em 25 de Setembro de 1994, está desde muito nova ligada ao associativismo local. Aos nove anos entrou para o rancho folclórico de Abitureiras, começou muito jovem a colaborar na organização das festas locais e foi catequista desde os 12 anos. Essa ligação à comunidade pode explicar o surpreendente resultado eleitoral, embora acredite que o destino estava traçado por Deus, sempre presente na sua vida. Quanto a outras ambições na política, não pensa muito nisso: “é um dia de cada vez, fazendo o nosso melhor”.

A conversa decorre no salão de sessões da junta de freguesia, que vai ser alvo de obras de melhoramento, tal como as restantes instalações. Adriana Madeira diz ser uma presidente que gosta de partilhar decisões e de ouvir os outros eleitos. “Lido muito bem com a oposição, não tenho problemas nenhuns, até porque também está cá para trabalhar pela freguesia”, diz, referindo ainda que não liga aos comentários destrutivos nas redes sociais: “Se formos a ligar a tudo o que dizem, no dia a seguir fechamo-nos em casa e não saímos mais”.

Entre as suas ambições está criar um parque infantil, um campo de padel e ter um relvado sintético no campo de futebol.

Não tem qualquer problema em pedir conselhos a pessoas mais experientes ou aos pais?

Desde que fui presidente do Centro de Convívio, aos 19 anos, sempre estive rodeada de pessoas mais velhas e tenho o lema de que os mais velhos têm a experiência e a sabedoria, e nós temos a energia e o dinamismo. Os jovens e os mais velhos completam-se e só assim podemos fazer um bom trabalho.

Como é que é ser jovem numa freguesia envelhecida e que tem vindo a perder população, como tantas outras do país?

Não deixamos de viver a juventude nas nossas freguesias. Temos é que fazer um bocadinho por elas. É isso que acho que por vezes falta: haver meia dúzia de jovens que dinamizem actividades e puxem outros para cá.

Nunca teve a tentação de ir viver para a cidade?

Quando me juntei estive três anos a viver em Santarém. Foi para esquecer, não me adaptei. O que me custou mais foi o barulho, o trânsito… Vivi 23 anos numa rua onde raramente passava um carro. Sempre vivi no sossego. Aqui ouvimos os passarinhos quando abrimos a janela.

O que disseram os seus pais quando lhes disse que ia ser candidata a presidente da Junta de Freguesia de Abitureiras?

A opinião dos meus pais foi unânime. Disseram-me para aceitar, pois era uma oportunidade que, se calhar, só ia ter uma vez na vida. E que me apoiariam sempre na ajuda com o meu filho, acontecesse o que acontecesse. Graças a Deus tanto os meus pais como os meus sogros têm-me apoiado bastante, tal como o meu marido, mas esse está sempre lá.

A sua vida mudou muito depois de ter tomado posse como autarca?

Mudou. A falta de tempo para a casa, para o filho, para o marido; não se consegue programar coisas para o fim-de-semana; o telefone tem que estar sempre ligado e há sempre coisas para tratar. Graças a Deus não perdi o sono.

Sobra tempo para viver a juventude? Tem passatempos daqueles que nunca se largam? Ainda dança no rancho, por exemplo?

Não, mas agora vou voltar. Tenho o meu filho com cinco anos a querer ir para o rancho. A vontade de voltar é muita e estamos a pensar ir os três: pai, mãe e filho. Mas tive de dispensar muita coisa, sim, como as saídas à noite, as idas a discotecas até às tantas da manhã… Não deixamos de ir às festas das freguesias, mas o cansaço agora é outro.

Quantas vezes se arrependeu de se ter metido na política e de ter chegado a presidente de junta?

Só me arrependo daquilo que não faço. Arrepender não é a palavra certa. Agora, se calhar, se me tivessem dito há dois anos que os problemas seriam muitos… Eu não era muito de ir a assembleias de freguesia, não tinha a noção do que ia ter para resolver. E apanhei aqui muitas dores de cabeça. A situação mais constrangedora foi a do corte das árvores, mas teve que ser.

Desde que assumiu as funções de autarca a sua opinião mudou muito em relação à política e aos políticos?

Não mudou muito.

Tinha uma boa imagem dos políticos?

Ninguém tem uma boa imagem dos políticos, contra mim falo… (risos) A imagem que muita gente tem dos políticos é que são todos uns mentirosos, que só fazem falcatruas…

E é isso que pensa?

Agora que estou nesta situação não. Há certas ideias que vamos mudando. Muita gente diz que não trabalham, que ganham muito, mas isso também vai de pessoa para pessoa. E temos de fazer a distinção entre os políticos que estão no Parlamento, que estão nas câmaras e que estão nas juntas. Às vezes nós levamos um bocado por tabela porque são todos políticos, são todos mentirosos. Continuo a ser a mesma pessoa, com a mesma humildade. Quando digo às pessoas que arranjo, arranjo mesmo. E não permito que digam que sou mentirosa, pois é coisa que, graças a Deus, não sou. Podem chamar-me cachopa ou miúda à vontade, mas mentirosa não.

Já lhe ligaram ou bateram à porta a pedir favores?

Já. E também já me bateram à porta a ralhar, num feriado às 09h00 da manhã. Foi por causa de um terreno em que os funcionários da junta tinham posto lá qualquer coisa. Noutra ocasião, estava aqui na bomba de gasolina e entrou um senhor que me chamou mentirosa. Com muita calma, disse-lhe que não me voltava a chamar mentirosa porque é coisa que não sou e, em segundo, disse-lhe que a junta ficava ali mesmo do outro lado da estrada e que podia lá ir apresentar as reclamações ou sugestões que entendesse. Sempre fui muito receptiva a receber pessoas e a ouvi-las. Prefiro isso do que as pessoas andarem a falar no café ou a bater-me à porta de casa.