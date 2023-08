Benavente está em autogestão e já nem se sabe quem é presidente da câmara

Acredita que é desta que vai chegar ao poder sem coligações com o Chega. A consultora de comunicação numa empresa de energias renováveis diz que não há estratégia na actual gestão comunista, falta proactividade e, neste momento, com a doença do presidente, a câmara está em autogestão repartida com a vice--presidente, reconhecendo que é mais fácil de dialogar com Carlos Coutinho. Católica praticante, que se aproximou ainda mais de Deus com a morte da mãe e da filha, critica a falta de voz do vereador do PS e diz que era de esperar mais competência do presidente.

Está satisfeita com o trabalho do PSD em Benavente? Quase todas as semanas levamos à reunião de câmara as necessidades que os munícipes nos fazem chegar. O nosso trabalho é contínuo apesar de não estarmos a tempo inteiro. Temos as nossas profissões e, por isso, é mais difícil estar no terreno do que quem está a tempo inteiro, mas levantamos e apresentamos propostas para melhorar as condições de vida da população.

E como é que analisa o trabalho da CDU? A Câmara é governada pela CDU desde o 25 de Abril e se existem lacunas a ela se deve. Até há dois mandatos tinham maioria absoluta no executivo. Mas com a geringonça invertida e a falta de voz do PS no executivo ficou tudo na mesma e consegue aprovar as propostas sem discussão. Não haver maioria é bom para quem está na oposição porque podemos negociar e conseguirmos que sejam aceites propostas que fazem sentido.

Vê a experiência autárquica do presidente da câmara como uma vantagem? O grande problema deste executivo é falta de estratégia. O presidente da câmara está lá desde 1997 e era de esperar mais conhecimento e qualidade no exercício das suas funções. Temos vários problemas ligados à Saúde, Educação, às zonas industriais e o comércio está a desaparecer.

Como é que vê o facto de Benavente ser o município da Lezíria que mais cresce em população? Era expectável que se antevissem os problemas e que se desse mais qualidade de vida às pessoas que já cá vivem há muito tempo e às que estão a chegar. Benavente pode ser um arredor de Lisboa com qualidade. Pode ser a Oeiras ou a Cascais da região. Temos dois rios que atravessam o município, zonas de golfe e zonas verdes, a 30 minutos de Lisboa, que podiam ser aproveitadas de outra forma.

O crescimento demográfico contribui para a descaracterização do concelho? Pode contribuir nas tradições ribatejanas, que não dizem nada a quem vem de fora. Mas temos de integrar as pessoas e dar-lhes condições. Quem escolhe o concelho para morar não tem escolas para os filhos e levam-nos para os sítios onde trabalham. Aos fins-de-semana levam-nos para brincar onde existem parques infantis, jardins e espaços de qualidade. Assim estamos a tornar o município num dormitório.

A vereadora Catarina Vale tem assumido a câmara devido à doença do presidente. A gestão está bem entregue? Temos um presidente que está e não está. Uma vice-presidente que ou é vice ou é presidente. Uma câmara municipal não pode estar em autogestão. Benavente já não é um município pequeno e exige trabalho e dedicação a tempo inteiro e as pessoas têm de estar nas suas condições plenas para que isso aconteça. Mas respeitamos as condições de saúde do Carlos Coutinho.

Fazia sentido o presidente Carlos Coutinho deixar o cargo? Não me compete responder a essa questão. Mas temos um presidente que supostamente vai trabalhar a meio tempo mas que não vai às reuniões de câmara nem às assembleias municipais. A oposição e a população nem sabem neste momento quem é o presidente. A Catarina Vale vem na linha de continuidade, mas em relação ao Carlos Coutinho é uma pessoa mais difícil de dialogar e trabalhar. Com ele conseguimos chegar a mais consensos.

O bairro social do Porto Alto e o aeroporto

O PSD tem referido que o executivo omite informações. Sempre foi assim. Viu-se na questão dos moradores do Porto Alto. O executivo levou à assembleia municipal a quarta revisão orçamental e a estratégia de habitação. Questionámos acerca da diferença que havia de mais de 200 mil euros para a aquisição de prédios urbanos. Foi dito que o terreno era para um parque urbano. Posteriormente vai a reunião de câmara a compra urgente desse terreno. Abstivemo-nos porque faltavam os documentos de avaliação do terreno. Passado um ano e meio quando este assunto foi novamente à reunião era a propósito da candidatura ao IHRU.

Como é que classifica essa situação? Considero de má-fé, porque o terreno foi comprado para um determinado fim e depois é utilizado para outra estratégia. Se fosse de boa-fé tinham dito que havia falta de terrenos para compra, ou a custos muito elevados, e que iam usar metade do terreno do Porto Alto para habitação. A partir de agora vamos questionar tudo e todos.

Acredita que o aeroporto será uma realidade no Campo de Tiro na freguesia de Samora Correia? Não sou técnica, mas para mim é das melhores localizações. Não por uma questão local, mas por ser o melhor para o país. É uma oportunidade para o município se assim o quiser aproveitar. Mas temos outras soluções no distrito, como Santarém. O PSD distrital chegou a falar em Tancos numa solução Portela+1. São tudo localizações que trazem oportunidades para Benavente.