Há um complexo de esquerda que faz mal ao serviço público de saúde

Nesta entrevista, na cozinha da sua casa em Mação, o clínico diz que as medidas das autarquias para fixar médicos não são atractivas porque não permitem perspectivar uma carreira. Critica a burocracia que inunda os centros de saúde com atestados para tudo e mais alguma coisa, a falta de qualidade dos serviços de urgências que estão cheios, não porque há muitos mais utentes mas porque a mesma pessoa tem de lá ir duas e três vezes para resolver o seu problema. Diz que as Parcerias Público-Privadas vieram mostrar que é possível gerir bem o sector público da saúde, com menos gastos mas, como aconteceu com o Hospital de Vila Franca de Xira, o país continua a ser vítima de um complexo de esquerda desde 1974 com a revolução do 25 de Abril.

Há unidades de cuidados de saúde personalizados, unidades de saúde familiar de dois tipos, cada uma com condições e remunerações diferentes. Isso é que desmotiva os médicos? Há uma zona comum, que é actualmente os médicos serem mal pagos. Conheço unidades de cuidados de saúde personalizados com mais qualidade que algumas unidades de saúde familiar e com médicos a ganharem bastante menos. São os profissionais que fazem as casas e é preciso haver algum espírito de trabalho e dedicação.

Como é que vê a saúde com a nova geração de médicos? As novas gerações de médicos pretendem ter mais tempo para eles. Pretendem viver mais a família, o lazer, e não estarem tão entranhados na profissão. Por um lado é bom. Por outro, assiste-se a uma coisa espectacular, que é o país ter um rácio de médicos por habitantes que é dos melhores da Europa e parece que não há médicos em Portugal. Se neste momento acabasse o curso e estivesse a morar em Lisboa ou no Porto certamente não viria para Mação ganhar 1.500 ou 1.800 euros, ter de me deslocar, de arranjar alojamento. Os médicos, bem como outros profissionais de saúde, não são aumentados há mais de 10 anos.

O problema não está em formar mais médicos? Em Portugal não faltam médicos, o Serviço Nacional de Saúde é que cada vez tem menos médicos. Cada vez há mais oferta no privado. A questão está em distribuí-los, em incentivá-los a irem para a província dando-lhes condições. Há municípios da região que dão incentivos à fixação de médicos, como casa e até transporte, e mesmo assim eles não vêm. Estamos a falar de algo por dois ou três anos e as pessoas não se estão a ver a fazerem vida e carreira nessas zonas. O isco é bom, mas é curto.

Um dia destes a medicina deixa de ser uma profissão atractiva? Neste momento já há alguns cursos em que a média é mais alta que em Medicina, em algumas engenharias. Acho que as coisas vão mais tarde ou mais cedo equilibrar-se porque nem os privados podem absorver tudo nem o Serviço Nacional de Saúde pode ficar sem nada.

As empresas fornecedoras de mão-de-obra médica são vantajosas para o serviço público? É uma forma de se dizer que se gasta menos com recursos humanos, porque essa verba não entra nas contas como despesas com pessoal, mas como prestação de serviços. Nota-se bem nos serviços de urgência em que os prestadores de serviços, que vão hoje a Castelo Branco, amanhã a Vila Franca de Xira e no outro dia a Abrantes ou a Santarém. As urgências não são o que eram há 20 anos, em que havia os internistas do hospital a fazer a gestão do serviço. Por isso é que as urgências têm cada vez mais gente, porque as pessoas têm de ir lá uma, duas e três vezes para resolver a sua situação.

A direcção executiva que o Governo criou pode alterar este cenário? Há um problema no país, que já no meu tempo havia, que é a centralização da gestão no ministério. A delegação da gestão numa direcção executiva, não é mais do que um amortecedor do que vai acontecendo ao ministro porque o ministério sempre leva muita pancada.

E como é que vê as medidas que têm sido propostas por essa direcção? A direcção executiva tem um modelo de gestão praticado na zona do Porto. Mas o Alentejo, o Algarve, ou mesmo Lisboa, são coisas completamente diferentes, que não têm a mesma lógica de funcionamento. Fui director de um centro de saúde na década de 1990 e na altura tinha mais autonomia do que têm actualmente os directores dos agrupamentos de centros de saúde.

Concorda que sejam extintas as administrações regionais de saúde com a implementação das Unidades Locais de Saúde? Parece que voltamos atrás 30 anos, às administrações que eram distritais. Mas há um problema, que é o político. A decisão está sempre em Lisboa. Nos anos que levo de carreira nunca vi descentralizar de uma forma objectiva e em que os dirigentes possam decidir.

Os dirigentes das estruturas intermédias são meros peões decorativos? Não têm qualquer autonomia, a começar pelo dinheiro. Um director de um agrupamento tem um orçamento menor do que tinha um director de um centro de saúde. O utente não quer saber se há direcção ou qual é o orçamento, quer ter serviços de saúde atempadamente e com qualidade. Mas para isso acontecer a gestão tem de estar mais perto da decisão.

Vai mudar alguma coisa com as transferências de competências na área da saúde para os municípios? Basicamente é a gestão de auxiliares e dos edifícios. É o Estado a livrar-se do que é mais chato, das despesas de manutenção. Constroem-se grandes centros de saúde, edifícios espectaculares, mas depois ninguém mantém o espaço.

As câmaras deviam assumir um papel mais interventivo na gestão dos centros de saúde? Acho que os municípios não querem isso. A área da saúde é tão complexa que a maior parte dos presidentes de câmara ficavam muito mais desgastados.

Não tem lógica manter extensões com médico uma vez por semana

Há unidades de saúde a mais na região? Não faz sentido haver extensões de saúde em que o médico vai uma vez por semana. Muitas deviam fechar. Quando fui para a sub-região de saúde de Santarém havia 167 extensões e fechei algumas. Estamos a dizer às pessoas que são cidadãos de segunda. E o argumento da distância não colhe porque há situações em que a pessoa sai da extensão e vai à farmácia mais próxima que é a uns quilómetros, perto do centro de saúde. Politicamente é sempre difícil reduzir esta dispersão.

As câmaras enganam as pessoas ao fazerem extensões de saúde sabendo que não há médicos? Não estão a prestar um bom serviço à população dizendo que têm uma extensão em que o médico só vai uma vez por semana. Estão a induzir uma procura que não é satisfeita pela oferta.

Como classifica o facto de o Governo ter acabado com a Parceria Público-Privada do Hospital de Vila Franca de Xira? Esta situação e outras acontecem por causa do complexo de esquerda que o país continua a manter, quase meio século após o 25 de Abril, e que é prejudicial à saúde! As Parcerias Público-Privadas vieram mostrar que é possível gerir bem a saúde. Houve uma pressão enorme do PCP e do Bloco de Esquerda. Há um entendimento que o Estado tem de ser tudo, o financiador, o prestador, o gestor… em algumas áreas não pode ser assim.

Esse modelo de gestão privada seria benéfico aos hospitais públicos do Médio Tejo? Não me chocaria. Se bem que o privado iria propor acabar com dois hospitais ou com os três e fazer só um, para os médicos não andarem a correr de um lado para o outro.