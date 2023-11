Nuno Serra: “não tenho saudades da Assembleia da República”

Nuno Serra, 50 anos, foi deputado durante duas legislaturas (2011-2019), vereador na Câmara de Santarém, líder concelhio e distrital do PSD, é presidente do Rugby Clube de Santarém há alguns anos e recentemente assumiu o cargo de secretário-geral da Confagri. A vida tem-lhe corrido bem e ele próprio o admite, ressalvando que há sempre momentos altos e outros mais baixos. Fez carreira no sector privado tendo até este ano trabalhado numa multinacional na área da consultoria e tecnologia. Assume-se como um executor. Não parece ter saudades da política partidária e foca-se agora nas questões do mundo rural. Nesta conversa assume um discurso institucional decorrente das funções que agora desempenha evitando controvérsias.

É formado em Engenharia e Gestão Industrial e trabalhou até há pouco tempo como consultor numa empresa de tecnologia da informação e serviços. Foi a política que lhe abriu a porta de entrada na Confagri?

Acho que teve as duas partes. A política fez-me conhecer muitos dos actuais administradores e o presidente da Confagri, mas, efectivamente, para ser contratado para este cargo tinha que ter um percurso em termos profissionais que o justificasse. Fui contactado para me candidatar ao lugar e a partir daí cumpriram-se todos os trâmites do recrutamento normal.

E está satisfeito com a opção tomada?

Muito satisfeito. O ambiente do mundo rural é completamente diferente do mundo das tecnologias. É um ambiente muito saudável, onde acreditamos e trabalhamos para que os outros acreditem que o que produzimos é bom. Só conseguimos estar no mundo rural e nestes cargos se acreditarmos que o que Portugal produz é bom e que devemos produzir mais para alimentar a nossa gente.

Já tinha ligações ao sector agrícola?

Não. A minha ligação à agricultura é de viver em Santarém. Todo o meio ambiente que me rodeia está ligado à agricultura, a maior parte dos meus amigos estão ligados ao sector. Quando fui para o Parlamento surgiu a oportunidade de integrar a comissão de Agricultura e acabei por tomar contacto mais aprofundado com o sector. Já conhecia muita gente das feiras que frequentava de uma forma lúdica, mas sedimentei esses conhecimentos a partir do momento que comecei a trabalhar com eles enquanto deputado. Na Câmara de Santarém também tive o pelouro da Agricultura onde me relacionei com muitas instituições e tudo isso acabou por trazer esse conhecimento.

Qual é o papel da Confagri numa altura em que Portugal atravessa problemas graves na agricultura?

O primeiro papel é conseguir que o sector agro-alimentar seja mais reconhecido. Porque sendo reconhecido as pessoas vão comprar mais do que é nosso, obrigam-nos a ter mais produção nacional e tudo isso gera valor económico.

Muita gente opta pelo mais barato e não tanto pela origem do produto. Como se dá a volta a isso?

Isso traz um problema que cada vez mais temos que equacionar e que parte também do perímetro europeu onde estamos inseridos. Existem exigências internas para que os nossos produtores não utilizem determinados fito-fármacos, que cumpram o bem-estar animal, etc… E isso encarece o produto. Mas depois estamos sujeitos a uma concorrência desleal, que a Europa permite, de produtos de países terceiros, de fora do espaço europeu, que não cumprem essas regras. Só em termos de segurança social e de protecção aos trabalhadores Portugal é um dos países onde a legislação é mais proteccionista. O que é bom. Mas tudo isso são custos para os empresários e para os produtores que depois vão concorrer com países que não protegem os seus trabalhadores, que não dão férias aos seus trabalhadores e que por isso têm o produto mais barato. Existe aqui uma concorrência desleal com que a Europa não tem conseguido lidar.

Se não fosse a imigração a nossa produção agrícola estaria comprometida?

Estaria. Hoje dependemos muito dessa imigração que vem para cá trabalhar.

E há sensibilização dos vossos associados para que sejam observados os direitos laborais dessas pessoas?

Que eu saiba nunca houve problemas com qualquer associado da Confagri. Partimos do princípio de que isso está na consciência de cada um e que todas as pessoas têm perfeita noção do que devem fazer. Mas há sempre quem passe essas linhas vermelhas. Destratar o próximo ao ponto da quase escravatura, para nós, é inqualificável. As pessoas têm de ser todas respeitadas e ter os direitos que merecem à luz da nossa legislação. Quem entra em Portugal para trabalhar deve ter os mesmos direitos dos que já cá estão.

Quais as vossas principais preocupações enquanto grande organização ligada ao mundo rural?

A primeira grande preocupação é que os agricultores mantenham o seu rendimento. A produção agrícola é muito volátil. A agricultura está sujeita às alterações climatéricas; está sujeita às guerras que causam problemas nas cadeias de abastecimento e que vão implicar directamente com os factores de produção; está sujeita às inflações, está sujeita aos covids. Isto tudo condiciona aquilo que é o preço. Geralmente, temos uma pressão enorme para que não subam o preço ao produtor. Quando o preço de um produto no supermercado se mantém, aumentando isto tudo, alguém está a reduzir margens. O nosso grande objectivo é que os agricultores mantenham os seus rendimentos. Só isso nos garante a segurança alimentar e que temos bons produtos na mesa. E se existir a noção de que a actividade agrícola é rentável também vamos ter jovens a querer entrar na agricultura porque a renovação geracional é um grande problema actualmente.

Nunca pensou dedicar-se à agricultura?

Gostava muito e se calhar, um dia, poderei experimentar…

Já teve alguma experiência nessa actividade?

Sim, em jovem, nas férias do liceu, ia para a apanha do tomate, para a vindima, acompanhava um veterinário em Santarém. É um trabalho muito são, de contacto com a natureza.

Há aquela ideia feita de que os nossos agricultores estão sempre a queixar-se e a reclamar apoios. A nossa agricultura não vive sem os subsídios?

A agricultura consegue viver sem os subsídios, os consumidores é que acho que não iriam conseguir viver sem esses subsídios. Porque o dinheiro que vem não é para o agricultor, é para que os produtos sejam mais baratos ao consumidor. Se tivermos que incorporar todos os custos inerentes à produção de um determinado produto num hectare de terra sem uma ajuda para isso os custos vão ser muito maiores. As ajudas são para que possamos ter produtos de qualidade a preços acessíveis.

A Confagri é uma grande associação de produtores que, no entanto, a CAP (Confederação dos Agricultores de Portugal) diminuiu ao afastar da direcção do CNEMA – Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, em Santarém. Como estão as relações entre as duas entidades?

Estão bem. Temos a perfeita consciência que somos complementares e que juntos seremos mais fortes. E serão sempre mais as coisas que nos unem do que aquelas que nos separam.

Esse acto de hostilidade por parte da CAP, no final de 2019, já foi reparado entretanto?

O acto de hostilidade foi no passado. Tenho responsabilidades na Confagri desde Fevereiro deste ano como secretário-geral adjunto e desde Outubro como secretário-geral. O que posso dizer neste momento é que as relações com a CAP são cordiais e de comunicação. Temos a consciência que só trabalhando em conjunto, seja com a CAP, a CNA ou a AJAP, conseguimos ultrapassar os obstáculos.

A Confagri gostava de voltar a ter assento na administração do CNEMA?

Isso é uma questão que só a nossa administração poderá responder. Mas não vejo nenhum problema. Já lá esteve no passado e se nos voltar a ser posta essa questão tenho quase a certeza que dirão que sim. Mas essa não é uma questão fulcral da nossa actividade. O CNEMA é uma empresa onde nós somos accionistas e onde podemos estar na administração ou não.

O assunto merece ser aflorado porque a Confagri esteve sempre na administração do CNEMA, onde têm assento poucos accionistas, até, em 2019, ser afastada pela CAP.

Houve efectivamente questões no passado que levaram a isso e das quais penso que não faz sentido estar a dissecá--las. O que nos interessa é o futuro. E neste momento temos boas relações com a CAP e trabalhamos em conjunto nas situações em que é possível.

Enquanto accionista do CNEMA como é que a Confagri vê o facto de a CAP não ter convidado a ministra da Agricultura para a Feira Nacional de Agricultura nem para a Agroglobal, dois grandes certames do sector, ao contrário do que vinha sendo prática?

A administração do CNEMA tem toda a legitimidade.

Considera natural que não se convide a ministra do sector para feiras tão importantes?

O que diria é que, independentemente das nossas lutas políticas e reivindicações, achamos que devemos ter uma posição institucional. Cada um tem o seu papel na defesa do mundo rural: a CAP mais numa óptica sócio-profissional; nós numa óptica mais sócio-económica. Temos os nossos espaços e temos as nossas formas de luta e de reivindicação. É legítimo ao CNEMA ter feito o que fez e que foi decidido pela sua administração; do nosso lado consideramos que as posições institucionais estão acima de determinadas querelas.