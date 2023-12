“É inevitável quadruplicar a linha de comboio à superfície em Vila Franca de Xira”

Tal como O MIRANTE já tinha noticiado o projecto de alargamento da ferrovia prevê a demolição da actual estação de Alhandra, a demolição do antigo edifício da Cimpor em Alhandra que incluía as academias de dança da Euterpe Alhandrense, o abate de 160 árvores, a construção de uma nova estação em VFX e a destruição de parte do Jardim Constantino Palha, entre outras consequências.

Com ou sem alta velocidade o troço de ferrovia entre VFX e Alhandra teria de ver as suas linhas duplicadas à superfície?

Há muito que queremos crescer a oferta e isso é impossível hoje com a infraestrutura que existe. Temos em hora de ponta quatro suburbanos, dois regionais e dois longo curso naquelas duas linhas e com isto esgotamos a sua capacidade. Quando cruzamos um comboio de longo curso com um suburbano que pára nas estações todas temos um problema de capacidade complicado. Para se ter uma ideia, na linha de Sintra temos dez a 12 suburbanos por hora e por sentido. Em VFX temos quatro. É uma oferta muito curta. Podíamos ter comboios suburbanos cruzados, de VFX para Sintra ou Alcântara, que não temos porque falta infraestrutura. A construção de duas novas linhas resolve este problema.

Conseguirá a CP garantir essa oferta depois da quadruplicação?

A CP vai conseguir aumentar a oferta pois está a fazer a maior compra de comboios de sempre em Portugal. Quando esta linha estiver concluída a CP terá material circulante para aumentar em muito a oferta. O executivo da Câmara de VFX já questionou a CP sobre isto e a CP confirmou que tem disponibilidade e capacidade, quando houver infraestrutura, para aumentar a oferta neste corredor. Se tivermos os comboios e não tivermos a linha é que não nos serve de nada. Este é um serviço liberalizado e já hoje temos operadores privados a querer fazer serviço entre Lisboa e Porto. A B-Rail, por exemplo, já se candidatou e não há canal. É essencial criar competitividade neste serviço, tirar as pessoas da estrada e metê-las no comboio. Esclareço: mesmo com as linhas para a alta velocidade continuaremos a ter comboios de longo curso a circular na Linha do Norte, para o Entroncamento e Santarém.

Ou seja, cai por terra a ideia de fazer um canal autónomo fora da cidade para a alta velocidade.

Correcto. Mesmo com um corredor novo continuaríamos a ter o problema de congestionamento da oferta na Linha do Norte. Precisamos sempre de quadruplicar a linha. E criar um corredor novo só para a alta velocidade era criar um novo rasgo no território sem resolver o principal problema, que é reforçar a oferta de suburbanos em VFX. E na linha actual a barreira já existe.

Como viu a posição tomada pelo município defendendo o enterramento da linha?

Pareceu-me uma posição muito razoável. O que os autarcas dizem é que concordam connosco. Que esventrar VFX com outro corredor alternativo não faz sentido. Querem que demonstremos que a solução enterrada não é exequível, já explicámos porquê, e presumo que depois desse esclarecimento haja abertura para discutir o resto. Já trabalhámos muito com o executivo e já apresentámos soluções para o enquadramento da estação, etc... É mais um passo no processo.

Por que motivo o túnel não foi considerado?

Em Alhandra a solução túnel é totalmente impossível. Só cortando a circulação na Linha do Norte durante quatro anos e isso é inviável operacionalmente. Em VFX, teoricamente, é exequível embora apresente um conjunto grave de problemas. Construir quatro novas linhas em túnel a uma cota diferente da actual implica abrir uma trincheira de 25 metros ao lado do canal existente, do lado do rio, numa escavação de 4,5 km cravando estacas a 20 metros de profundidade. O rendimento médio de uma máquina para as colocar são seis metros por dia. Significa que a primeira parte do trabalho, sem mexer em mais nada, demoraria anos, sem falar na necessidade de demolir a Fábrica das Palavras e arrasar totalmente com o Jardim Constantino Palha…

Mas também se fez uma estação de metro no Terreiro do Paço.

Não estou a dizer que é impossível. O homem já foi à lua. Mas isto seria das obras mais complexas que teríamos em Portugal. Sem contar com as demolições adicionais de edifícios que seriam necessárias. O túnel é uma obra que pode custar 600 milhões de euros. E todos sabemos o que aconteceu na Praça do Comércio em Lisboa. Os níveis freáticos eram tão altos como em VFX, a água entrou no túnel do metro, tivemos a obra parada durante anos com custos adicionais de dezenas de milhões de euros, até com o Ministério das Finanças em risco de colapsar. O túnel é uma obra com riscos brutais. É preciso ter noção e bom senso sobre este valor. A ponte Vasco da Gama custou 800 milhões. A modernização da Linha da Beira Alta, que são 200 km, custou 600 milhões. Íamos gastar em dois km em VFX tanto como custou o corredor sul de 90 km. Lidaríamos com riscos enormes na construção e operação, com inundação dos túneis, da obra, colapso de terrenos, inundações do lado de VFX quando cortássemos a ligação pluvial ao rio, etc...

O alargamento à superfície é então a solução final que vão apresentar ao Governo?

Sim. A quadruplicação da linha à superfície é inevitável e vai avançar. Um túnel em Alhandra é impossível tecnicamente e em VFX porque os custos e riscos são de tal forma exorbitantes que se torna impossível e inviável para a IP programar uma obra dessas. É preciso ver que os impactos do nosso projecto têm sido muito exagerados e as pessoas têm sido um bocadinho enganadas. É o jogo político, de interesses, era mais fácil para nós vender a solução de túnel, falávamos disso e depois não era exequível. Em Alhandra as pessoas ficarão melhor com uma estação nova com melhores condições e vamos compensar os estacionamentos e as árvores. Em VFX vamos criar uma nova estação e eliminar uma das passagens de nível mais perigosas do país. Não digo que esta solução é melhor que o enterramento, mas a solução que estamos a propor melhora muito o que já lá existe hoje. Se não fizermos nada é pior para VFX.

O estudo de impacte ambiental avança no próximo ano?

Temos de apresentar à avaliação de impacte ambiental as alternativas que consideramos exequíveis para VFX e esta é uma delas. Será este nosso projecto ou não fazer nada e deixar tudo como está. Esperamos ter isto fechado no princípio do próximo ano para apresentar o projecto de execução durante o ano seguinte (2025).

Já que a obra avança à superfície VFX vai ser compensada pelos incómodos?

Somos a empresa pública que trata do projecto, não tratamos das outras compensações. Essa é matéria que o Governo terá de discutir com os autarcas de VFX.

Foi coincidência nunca terem resolvido ao longo de décadas o problema da mortífera passagem de nível do cais de VFX para agora o destacarem como uma das virtudes do novo projecto?

Já houve uma solução em viaduto junto da praça de toiros para acabar com essa passagem de nível mas foi chumbada porque impactava a praça de toiros. Essa passagem de nível preocupa-me muito e isto vai permitir acabar com ela. Com esta quadruplicação vamos eliminar todas as passagens de nível que ainda existem no concelho e criar mais estacionamento junto às estações.

Com lugares gratuitos?

À partida gratuitos ou combinados com o passe para salvaguardar lugar para quem usa o comboio.

Quanto vai custar o projecto de alargamento à superfície?

Não temos presente os números. Mas é mais barato que fazer o túnel.

Então não sabem o valor mas sabem que é mais barato que o túnel?

Todo o investimento na quadruplicação é muito inferior ao que custaria o túnel nessa zona.

Vai dormir sossegado com este projecto? Não teme ser visto como um vilão em VFX?

Estou profundamente descansado com a qualidade do projecto que estamos a submeter. Acho que pode ser ainda mais melhorado com o trabalho que fizermos com as forças vivas locais. Estou tranquilo e disponível para voltar a VFX sempre que formos convidados para falar deste projecto. Estamos disponíveis para voltar a uma reunião de câmara se necessário e durante a avaliação ambiental vamos insistir junto da Agência Portuguesa do Ambiente para que promova uma sessão de esclarecimento em VFX para as pessoas serem novamente esclarecidas.