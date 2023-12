Catarina do Vale: a psicóloga que tem vindo a ganhar poder na Câmara de Benavente

Foi depois psicóloga no Agrupamento de Escolas de Samora Correia e acabou por ser convidada para integrar as listas da CDU. É vereadora há uma década, actualmente com responsabilidades de substituir o presidente nas suas ausências, e não descarta a possibilidade de ser candidata à liderança do município. Aficionada confessa, casada com o crítico tauromáquico Maurício do Vale, é também presidente do Centro de Recuperação Infantil de Benavente.

Afeiçoou-se ao cargo de presidente de Câmara de Benavente nos cerca de quatro meses em que presidiu às reuniões do executivo devido à doença do presidente?

Não me afeiçoei ao lugar. Foi um período difícil para todos porque o presidente estava doente e a grande preocupação centrava-se nele. Tive uma equipa muito boa que nos acompanhou e acho que correu bem, dentro do possível. Tenho um sentimento de dever cumprido.

O que pensa da decisão do presidente Carlos Coutinho querer levar o mandato até ao fim?

Teve um período de doença mais complicado mas neste momento está perfeitamente em condições e por isso vai levar o mandato até ao fim. Está nas suas plenas capacidades e tem projectos e ambição. Vamos cumprir com o que dissemos à população.

Se a CDU a convidar para ser cabeça-de-lista à Câmara de Benavente aceita?

Estou concentrada no projecto que assumi até 2025. Essa é a minha preocupação. Fomos a eleições com um caderno de encargos ambicioso e o meu foco é terminar o mandato com o que me comprometi fazer.

O vereador Hélio Justino (CDU) tem perfil para ser o próximo presidente da autarquia?

A CDU, ao longo dos tempos, tem tido uma forma particular de escolher os candidatos por auscultação de todos os simpatizantes, militantes e pessoas próximas do partido. Para mim faz muito sentido avaliar o trabalho feito e analisar as potencialidades de cada um para o futuro. É claro que o vereador Hélio tem capacidade, mas a escolha não depende dele nem de nenhum de nós mas da estrutura colectiva que vai definir, a seu tempo, quem será o candidato.

A CDU perdeu todas as câmaras municipais que tinha no distrito de Santarém à excepção de Benavente. As divergências internas podem contribuir para que a CDU perca a que lhe resta?

A decisão é sempre da população e acho que o que está em causa é a avaliação que a população faz do trabalho realizado por esta equipa ao longo dos anos. Riscos todos temos. Mas a convicção de quem está no projecto é fazer melhor.

Acordo com o PS tem corrido bem

Quem vão ser os principais adversários da CDU nas próximas legislativas?

Não estamos focados no futuro. O PSD já anunciou a candidata publicamente mas o resto não sei. Estamos a dois anos das eleições e ainda há muito para discutir nos partidos.

Teme uma escalada do Chega no concelho?

Não estou convicta de que possa acontecer. O Chega tem eleitos na assembleia municipal e uma vereadora que passou a ser independente. É um partido novo mas não creio que possa chegar a um patamar de gerir os destinos do município, com todo o respeito.

O acordo pós eleitoral com o PS saiu melhor que a encomenda?

As coisas têm corrido bem. O vereador do PS tem vindo a fazer um bom trabalho com o apoio do executivo CDU e dos serviços.

Então se fosse eleita presidente de câmara não tinha problema em fazer nova coligação com o PS?

Olhando para o que acontece hoje teria tomado as mesmas decisões que foram tomadas.

Por que é que nunca abdicou da sua condição de independente e não se filiou no PCP?

Sempre estive ao lado daquilo dos objectivos desta equipa. Identifico-me com o projecto autárquico da CDU mas entendi que devia ser independente e assim me vou manter. Mas isso não retira nada aos princípios da CDU neste projecto autárquico e que são importantes para a população.

Apenas 9% das mulheres estão à frente de câmaras municipais no país, menos três que no mandato anterior. A vida política continua a ser talhada por homens e para os homens?

É uma questão histórica. A lei da paridade veio tentar equilibrar as coisas mas ainda é um mundo onde há mais homens. As mulheres ainda têm uma indisponibilidade maior, associada à vida familiar, e acho que é esse o motivo. Mas existe respeito e consideração pela mulher autarca. Pessoalmente, sempre me senti acolhida pelos colegas com quem lido directamente e com quem me cruzo.

O que faz falta às mulheres ou à sociedade para que o sexo feminino cresça em lugares de poder?

A lei da paridade devia estar nos 50/50 e ainda não está. Mas se olharmos à nossa volta existe um conjunto de mulheres, vice-presidentes, e que de futuro podem vir a ser candidatas. Tem de haver apoio nas estruturas municipais porque são muitas horas que passamos em serviço. Trabalhamos dez, 14 horas, e a família sai prejudicada.

Passa a ideia de ser de pulso firme. É só fama ou também tem o proveito?

Gosto de ser assertiva e tenho valores que me permitem ser correcta. Na nossa vida tem de haver assertividade no que fazemos e dizemos. Essa postura pessoal é transportada para a minha vida profissional.

Faz sentido para si a freguesia de Samora Correia ser concelho?

O nosso município tem esta característica e acho que o concelho, da forma como se divide, levanta problemas de gestão porque temos dois pólos urbanos. Mas a sede de concelho está bem onde está.

Quando se faz uma obra em Benavente tem de se fazer outra em Samora Correia e vice-versa. Ter esta política não é alimentar o bairrismo e a rivalidade entre as duas freguesias?

Não concordo com esse tipo de política. O que faz sentido é dar a resposta certa em função das necessidades que cada localidade tem. Ambas as freguesias têm um crescimento demográfico acentuado, o que leva a serem criadas as mesmas infraestruturas mas não na perspectiva de fazer igual nos dois lados. Continua a existir bairrismo mas vou lutar para que não exista. Recuso-me a fazer essa divisão geográfica.

Benavente foi o concelho do distrito que mais cresceu em termos populacionais. A autarquia acautelou este crescimento demográfico?

Temo-nos vindo a preparar para este crescimento. Mas tivemos um fenómeno migratório. No Agrupamento de Escolas de Samora Correia temos mais de 600 alunos estrangeiros com cerca de 30 nacionalidades diferentes. Estamos atentos e a crescer em função disso. A carta educativa, que vai agora à assembleia municipal, acautela já estas questões. Estamos preparados para as dores de crescimento.

Se fosse hoje teria tomado outras opções para solucionar o problema dos pais que não têm vagas nas creches para os filhos?

O modelo de actuação em Benavente é de parceria com as IPSS, que têm mais conhecimento na área da infância e idosos. Em relação às creches municipais, a legislação não permitia que o programa Creche-Feliz fosse implementado neste modelo. Agora a lei mudou e já é possível, mas o que acontecia, caso a opção fosse essa, era que os pais iam pagar um valor significativo. Foi uma opção política consciente de que é este o caminho.

Mas novas creches têm verbas do PRR…

Numa análise breve que fiz ao diploma percebi que os valores que estão a ser financiados têm uma percentagem de comparticipação muitíssimo baixa. Por exemplo, uma creche em Benavente com 84 vagas não será um investimento inferior a um milhão e 650 mil euros. De acordo com as nossas contas 84 utentes vezes quatro mil euros, que é a comparticipação, dá 360 mil euros. Quem paga um milhão e 300 mil euros. Quando nos dizem que existem avisos de abertura e que não concorremos esta é a realidade, incomportável para as instituições. O financiamento do PRR não é suficiente para suportar os custos.