Não compete à Câmara de Torres Novas financiar a Nersant com a compra de um pavilhão

A vedação da nascente do rio Almonda pela empresa Renova, a investigação da Polícia Judiciária aos serviços de Urbanismo e a Saúde são outros dos temas desta entrevista onde Luís Silva revela estar disponível para ser o candidato socialista à presidência do município.

Com 30 anos de vida autárquica o vice-presidente da Câmara de Torres Novas, Luís Silva, diz-se pronto para entrar no combate político para ser o cabeça-de-lista pelo Partido Socialista ao município nas próximas eleições autárquicas. Caso o PS aposte noutro candidato, o mais provável é reformar-se da política, mas não esconde que gostava de “ir muito mais longe” e que se sentiria confortável a vestir a pele de presidente num município onde conhece “as pessoas, as dinâmicas, os problemas e dificuldades”. Mas, confessa, “preferia não ir a votos contra” o actual vereador independente e ex-presidente do município eleito pelo PS, António Rodrigues. “Não por medo”, ressalva, mas porque foi com ele que, juntamente com o actual presidente, Pedro Ferreira - que já não se pode recandidatar e do qual vai “sentir falta” -, começou o seu percurso autárquico.

Um percurso que conta com vários anos à frente da concelhia do PS, no cargo de presidente da assembleia municipal e, nos últimos oito anos, nas funções de vereador responsável pelo Urbanismo, que é “uma cruz pesada de carregar” e um pelouro que tem motivado um rol de críticas, ora vindas da oposição ora de cidadãos que se queixam da morosidade dos processos. “A oposição aproveita-se [politicamente] quando sabemos que o Urbanismo é difícil em qualquer município porque é o pelouro que interage mais com os munícipes e, na maioria das vezes, os processos nem dependem só do município mas de outras entidades”, diz, acrescentando que além da plataforma electrónica para melhorar o serviço vão ser admitidos mais três fiscais de obra.

Sobre o alegado caso de corrupção nos serviços de Urbanismo do município Luís Silva é peremptório: “Sei que a Polícia Judiciária investigou e detectou situações, agora o circuito de funcionamento do Urbanismo é muito fechado. Uma pessoa só por si não consegue manobrar todo o processo porque passa por várias pessoas até chegar a mim para o despacho final. Não acredito que haja aqui uma situação dessas”, diz, acrescentando que a autarquia não foi chamada a pronunciar-se.

No que o vice-presidente não queria crer, quando veio a público a investigação da PJ com base numa denúncia anónima sobre a manipulação de licenciamentos, foi no seu pedido de demissão exigido pela PSD. “Chamo a isso política de baixo nível, pouco ética, o aproveitar de uma situação onde não sou visto nem achado. Fiquei magoado”, afirma o autarca socialista que nas reuniões públicas do executivo tem sido várias vezes confrontado com reclamações e questões acerca do serviço de Urbanismo.

No começo de um novo ano, e após um 2023 marcado pela crise na habitação, o vice-presidente faz notar que o centro histórico da cidade “tem tido grandes mudanças e grandes processos de reabilitação” com “muitas casas velhas a serem recuperadas como nunca se viu nos últimos anos”. Para isso, acredita, terá contribuído a isenção total de taxas para a reabilitação de casas no centro histórico, medida que entrou em vigor no início do actual mandato presidido por Pedro Ferreira. Luís Silva realça ainda, em resposta à questão sobre perda de dinamismo nessa zona da cidade, que têm sido criados novos espaços como jardins e a requalificação da Central do Caldeirão que também valorizam o centro histórico. “Mas a questão do comércio está muito nas mãos dos particulares. Temos feito os vouchers de Natal que são um grande incentivo mas há outras medidas que têm de se pensar como a redução das rendas”.

“A urgência de Torres Novas só serve para receitar aspirina”

Luís Silva, que recentemente esteve afastado das lides autárquicas durante semanas por motivos de saúde, garante que foi bem tratado no serviço de internamento do hospital da cidade onde, através das dinâmicas internas, diz ter-se apercebido que, lamentavelmente, “a urgência de Torres Novas só serve para receitar aspirina”. Para se ir a uma urgência no Médio Tejo onde se tem acesso a especialidades médicas, acrescenta, “vai-se a Abrantes” porque em Torres Novas “fazem-se umas análises, um raio-X, mas se há um problema mandam para outro lado”.

Na sua opinião “continua a ser objectivamente mau” o Médio Tejo ter os serviços hospitalares distribuídos por três cidades - Abrantes, Tomar e Torres Novas. “Foi um erro e continua a ser um erro a saúde estar distribuída por três hospitais. Os edifícios têm custos elevadíssimos mas não é fácil agora conseguir-se juntar os três num”, refere. Relativamente à falta de médicos de família o vice-presidente considera que o projecto Bata Branca, comparticipado pela autarquia que ajuda a governar, é uma espécie de analgésico que não resolve um problema que é crónico e afecta todo o país. “Oiço falar e criticar muito mas não sei se alguém sabe qual é a solução para a falta de médicos. Não sei se com os médicos a ganhar mais dinheiro se resolve o problema ou se só se vai aumentar os custos da saúde. Os custos do SNS cresceram exponencialmente nos últimos anos e não foi por aumentarem que os problemas ficaram resolvidos”, remata.