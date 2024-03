Tradição e modernidade nas Festas de São José em Santarém

A promoção da gastronomia típica e a valorização das tradições ribatejanas ligadas ao cavalo e ao toiro são dois dos destaques das Festas de São José, que se realizam entre 15 e 19 de Março, no Campo Infante da Câmara e na Casa do Campino, em Santarém. Mas o programa não esquece também as gerações mais jovens com espectáculos musicais e muitas diversões. A organização, a cargo do município, apresenta um conjunto de artistas de impacto nacional que pretende atrair milhares de pessoas.

O vice-presidente da Câmara de Santarém, João Leite, destaca a gastronomia como “um pilar fundamental estratégico de atracção de pessoas ao nosso território”, com a realização de várias actividades, como o festival de sopas, as tradicionais tasquinhas e a continuação da realização da praça das freguesias, onde as juntas de freguesia do concelho vão ter a oportunidade de se reunir e partilhar sabores e diversos produtos gastronómicos tradicionais da região. No dia 16 de Março vai decorrer um desfile etnográfico, onde as juntas de freguesias se unem com o intuito de celebrar e valorizar o património ribatejano. Na manhã de 19 de Março, feriado municipal, realizam-se as celebrações religiosas em honra do padroeiro, com missa e procissão desde a Sé Catedral ao Campo Infante da Câmara, local das actividades festivas. Nessa data, no Convento de S. Francisco, o município vai distinguir diversas individualidades e instituições do concelho e realizar uma cerimónia de imposição de medalhas aos Bombeiros Sapadores de Santarém.

Na apresentação do programa, que decorreu na tarde de 1 de Março na Praça Sá da Bandeira, o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves enfatizou a evolução que as Festas de São José tiveram desde que, há década e meia, ganharam nova relevância e formato afirmando-se hoje como um ponto de referência “para milhares de jovens que enchem, todos os anos, o Campo Infante da Câmara”.