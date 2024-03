Saúde na Lezíria tem uma nova líder que não vem da política e está a arrumar a casa

Lidera um conselho de administração com mais cinco elementos, já era funcionária de gestão intermédia do hospital e nunca tinha tido funções políticas ou de nomeação. Ela própria se surpreendeu com o convite do director executivo do Serviço Nacional de Saúde. Iniciou funções a 1 de Fevereiro e já está a tentar implementar os projectos que pretendem melhorar o acesso aos cuidados de saúde e rentabilizar recursos.



Sentiu-se confortável com a forma como foi implementada a ULS no final do ano à pressa, com um início em gestão corrente?

Não há nenhum processo de transformação que seja fácil. A alteração para o modelo de Unidade Local de Saúde já vinha sendo falada desde o início de 2023 e tinha feito parte, com o anterior conselho de administração do Hospital Distrital de Santarém, da elaboração do plano de negócios em Maio e em Dezembro na elaboração de desenvolvimento e organização. Já tínhamos delineado estratégias e projectos. A questão da nomeação dos dirigentes, que não foi imediata e que obrigou a um período de gestão corrente pelos anteriores administradores hospitalares, foi transversal a várias unidades.

Já previa ser escolhida para o cargo por estar enquanto quadro do hospital que estava envolvida na planificação…

Confesso que foi uma surpresa, total! Não sei como surgiu o meu nome. Nunca tinha feito parte de algum conselho de administração. Não tomei nenhuma acção para estar neste cargo. Recebi um convite inesperado num dia de Janeiro. O professor Fernando Araújo (director executivo do SNS) ligou-me e deu-me um dia para pensar. Estou com 45 anos e se recusasse agora passaria ao lado de uma oportunidade única. Aceitei também, depois de falar com a família, por entender que a minha experiência me permitia aceitar este desafio.

A anterior administradora do hospital, Ana Infante, trocou impressões consigo, deu-lhe algum conselho?

Falámos um pouco da transição. Não muito porque foi inesperado. Só houve um dia entre a nomeação e a saída dela. Aconselhou-me perseverança.

Está há pouco tempo em funções, mas já deve ter definido algumas mudanças.

Estamos a tentar implementar os planos que tiveram a aprovação da tutela e esse tem sido o nosso trabalho. E é emergente substituirmo-nos nas funções que a Administração Regional de Saúde desempenhava nos cuidados de saúde primários, em que assegurava todo o funcionamento das unidades. A transição não é possível fazer de uma forma muito rápida, mas estamos já a arrumar a casa organizando o armazenamento, material clínico, medicação. Estamos também a dialogar com os nove municípios que passaram a ter competências na área das instalações, assistentes operacionais e gestão de viaturas. Estamos a definir elos de ligação e organização.

O que é mais premente?

Temos projectos que consideramos prioritários, como as requalificações da farmácia hospitalar e da unidade de cuidados intensivos. Queremos absorver no laboratório do hospital, de forma faseada, as análises clínicas dos centros de saúde. No âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência vamos adquirir um novo aparelho de TAC e temos um projecto para a beneficiação do serviço de psiquiatria. Também vamos precisar de requalificar a nossa cozinha hospitalar.

Os centros de saúde continuam com os mesmos problemas, o que é que a ULS afinal pode mudar?

A região de Lisboa e Vale do Tejo é muito carenciada em médicos. Muitos dos nossos internos são do norte e quando terminam os internatos querem regressar a essa região do país. Ao nível dos centros de saúde tivemos a aprovação de cinco vagas carenciadas. Temos a passagem de Unidades de Saúde Familiar a modelo B, que é mais atractivo para os médicos. Temos também o apoio de alguns municípios para incentivos à fixação de médicos. Ao nível hospitalar temos 10 vagas carenciadas aprovadas. Lançámos o desafio aos serviços para a criação de centros de responsabilidade integrados, que permitem incentivos aos profissionais. Entretanto alguns médicos já solicitaram a adesão ao regime de dedicação plena.

O bastonário da Ordem dos Médicos disse recentemente, numa entrevista a O MIRANTE, que o Hospital de Santarém é um dos que levanta mais preocupações pela falta de médicos e por má organização. Já identificou o que é preciso mudar na organização?

Não diria que há falta de organização. O que há é falta de recursos humanos. Não é possível a ULS Lezíria dar resposta a uma lista de espera com uma antiguidade crónica de dois ou três anos com dois ou três médicos. Sobretudo em especialidades como, por exemplo, a dermatologia, em que é muito difícil encontrar médicos disponíveis, mesmo em regime de prestação de serviços. Ou na especialidade de ortopedia em que o grupo é pequeno e tem uma carga muito grande de urgência.

O bastonário também disse que a trajectória do hospital tem sido descendente e que não havia vontade de resolver as situações. O que é que tem a dizer?

Não comento as palavras do senhor bastonário porque se referem a um anterior mandato. Não me revejo nas suas palavras. A nossa equipa tem muita vontade de trabalhar. Somos todos jovens e abraçámos este projecto porque acreditamos que podemos fazer algo de bom. Somos pessoas da casa e conhecemos bem a instituição.

Pessoas da casa conseguem gerir melhor do que pessoas que venham de fora?

As pessoas da casa têm mais facilidade em iniciarem os processos de mudança ou de gestão. O tempo de implementação de projectos e iniciativas será mais rápido, mais rentável.

A ULS vai conseguir mesmo fazer com que, num país de capelinhas, se consiga fazer a verdadeira articulação entre hospital e cuidados primários?

Tenho essa esperança e acredito no modelo. Toda a mudança tem resistências. Faz sentido que trabalhemos todos juntos em prol do doente, que os recursos sejam optimizados. Por exemplo, uma grávida é seguida nos cuidados de saúde primários até ao parto e se tiver pedido de consulta de alto risco é referenciada para o hospital e é seguida num lado e no outro. Não há necessidade desta duplicação de recursos.

Há muitos anos que se tenta instituir a urgência básica em Coruche. Agora pode ser uma realidade?

Enquanto tivermos dificuldades de recursos humanos não é possível. Vamos ver se conseguimos cativar médicos para isso. Apesar disso o centro de saúde dá uma boa resposta.

Para se melhorar o desempenho na saúde é essencial uma rede de cuidados continuados que permita libertar camas do hospital e diminuir custos e volume de trabalho.

A articulação com o sector social é fundamental. É verdade que o internamento do hospital distrital necessita muito de libertar as camas ocupadas pelos casos sociais. Embora não sejam muitos, alguns perduram muito tempo, um ano em algumas situações. Quando temos pressão na urgência com necessidade de internamento e temos as camas ocupadas com estes casos não podemos internar esses doentes e isso gera descontentamento na comunidade.

Como é que se sente quando tem de dizer que determinado serviço ou área das urgências não está a funcionar ao fim-de-semana ou em determinados dias?

Infelizmente temos essa situação a ocorrer algumas vezes. Não é o desejável, mas tem havido um trabalho na definição de redes. Se não há em Santarém há em Vila Franca de Xira ou em Torres Novas, por exemplo. O final de Dezembro e o início de Janeiro, ainda não estávamos em funções, foram muito complicados. O pico de afluência, quer nas urgências quer no internamento, foi superior ao pico da pandemia de Covid-19.