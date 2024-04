Preços dos vinhos nos restaurantes são escandalosos e margens de lucro são um abuso

Com uma vida ligada sempre ao vinho, Frederico Falcão, que já foi presidente do Instituto da Vinha e do Vinho, fica chocado com os preços das cartas de vinhos nos restaurantes onde chegam a ser praticadas margens de lucro de 400%. Não se envergonha de dizer que já bebeu vinhos de mesa e que um vinho caro não é necessariamente melhor que outro mais barato. É um apaixonado por espumantes e acredita que já não compensa fazer vinho a martelo. Desconfia que a mudança das direcções regionais de agricultura para as comissões de coordenação e desenvolvimento regional vai correr mal porque quando há muitos a mandar não há um rumo.

Um vinho para ser bom tem que ser regional, DOC ou reserva?

Não necessariamente. Mas os vinhos classificados têm a garantia de um controle de qualidade. À partida são vinhos que não têm defeitos porque são mais controlados. Há vinhos não certificados com bastantes defeitos, mas pode haver alguns com qualidade.

Nunca bebe vinho de mesa?

Bebo às vezes. Não com regularidade, até porque o meu trabalho na ViniPortugal é promover os vinhos certificados, que são produzidos em Portugal com uvas portuguesas. Os vinhos de mesa podem ser misturas com vinhos importados. Mas já bebi alguns bons.

O que é para si um vinho bom?

Essa é uma pergunta muito difícil. Sou técnico, fiz vinhos durante 18 anos. A minha percepção de um vinho bom não é necessariamente igual à percepção da generalidade das pessoas. Um vinho bom é aquele que um de nós bebe, gosta e repete. É uma questão de gosto.

Ainda se faz vinho a martelo?

Hoje em dia já não compensa, atendendo ao preço do açúcar e ao facto de haver uvas tão baratas. Não compensa estar a adulterar vinhos, quer pelo custo, quer pelo resultado final. E o mercado está tão competitivo que se os vinhos não forem bons e bem produzidos são difíceis de vender.

Quando vai a um restaurante o que pensa quando vê os preços dos vinhos?

Os preços dos vinhos nos restaurantes começam a ser um escândalo, sobretudo em Lisboa, que se vale do efeito turismo e de os estrangeiros terem poder de compra superior ao nosso. Ao subirem demasiado os preços estão a castigar o sector. Há uns anos os restaurantes praticavam cerca de 100% de margem e achávamos muito. Agora vêem-se margens de 200%, 300% ou 400%. Já é demais. Pegam em vinhos que compram relativamente baratos e metem nas cartas a preços astronómicos, é um abuso. Isso prejudica bastante o sector porque baixa o consumo. Parece que é o vinho que tem que pagar o que não ganham na refeição.

Qual é que tem de ser a estratégia para o futuro dos vinhos portugueses?

Estamos a trabalhar em 21 mercados e vamos ter alguns ajustes, mas em termos de linha de actuação não vai mudar muito daquilo que estamos a fazer. Já estamos relativamente bem posicionados no trabalho com os líderes de opinião, com jornalistas, com importadores. Temos que fazer um trabalho um bocadinho mais profundo para chegar aos consumidores, às pessoas que vão ao supermercado, ao restaurante ou à loja de vinhos.

É estranha a passagem das direcções regionais de agricultura para as CCDR

Estamos num edifício que pertence ao Instituto da Vinha e do Vinho. É inevitável perguntar se faz sentido o IVV ter acabado com os serviços que tinha a nível regional e local e ter deixado o património ao abandono.

Fui seis anos presidente do IVV. Quando aderimos à União Europeia o instituto perdeu bastantes funções e mais tarde, em 2004, houve bastantes alterações em termos de estrutura. É um instituto público que se mantém na dependência do Ministério da Agricultura, que não tem verbas do Orçamento de Estado, e é o sector que paga o IVV. O sector tem dois interlocutores: o IVV enquanto entidade pública e a ViniPortugal, enquanto entidade privada, que trabalham em estreita articulação.

Afinal qual é o papel hoje do IVV?

Gere o cadastro da vinha em Portugal, embora não tenha delegações por todo o território nacional. Gere o programa comunitário do sector com apoios de 62 milhões de euros anuais. Controla a medida da destilação voluntária.

Concorda com a passagem das direcções regionais de agricultura, como a de Lisboa e Vale do Tejo, para as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional?

Achei muito estranha esta passagem. Desconfio que possa não vir a funcionar muito bem porque neste momento as direcções regionais de agricultura têm várias tutelas e acho que quando um organismo tem várias tutelas torna-se mais complicado ser gerido. Quando há vários chefes a mandarem é muito difícil gerir, perceber o caminho, o rumo.

A Chamusca que perdeu as vinhas e a importância socio-económica das cooperativas

Como é que era a Chamusca da sua infância?

Era muito mais divertida, um pólo de atracção das terras à volta. Lembro-me que vinham pessoas das terras vizinhas à noite e aos fins-de-semana à Chamusca. Hoje a vila está mais parada. Na infância íamos para o Tejo, para o clube agrícola que também já não existe, fazíamos carrinhos com rolamentos e descíamos a rampa do bairro. Era uma infância mais perigosa, fazíamos disparates incríveis, enquanto hoje em dia os miúdos estão agarrados aos computadores. Enfim, nem sei como é que esta geração conseguiu sobreviver a tantos disparates.

A Chamusca tinha uma adega cooperativa que há anos se está a degradar.

O meu gosto pelo sector do vinho vem da adega cooperativa, que tinha algumas colheitas emblemáticas. Lembro-me das de 80 e de 83. A minha avó tinha vinhas no campo da Chamusca e recordo-me de ir com o meu pai à adega ver as fermentações dos vinhos. Cheguei a trabalhar nas vindimas nas férias. Foi uma experiência de que gostei bastante.

As exigências na apresentação e imagem dos vinhos coaduna-se com as estruturas cooperativas?

As cooperativas são muito importantes em termos de suporte a esta actividade, que tem muitos pequenos viticultores. A viticultura faz parte da economia de muitas famílias. Já temos demasiadas marcas e se cada um destes viticultores não tivesse onde entregar as uvas, nomeadamente nas adegas cooperativas, seria muito mais caótico. Viu-se o que aconteceu quando a adega da Chamusca desapareceu. Hoje quase não há vinhas no campo.

As vinhas da sua família também despareceram com o fecho da adega?

Os terrenos foram a partilhas. A minha mãe ficou com uma parte, a minha tia com outra, o meu tio com outra, mas ninguém tem vinhas.

Como é que vê o trabalho das adegas cooperativas de Almeirim e do Cartaxo?

São duas adegas que consolidaram a sua imagem em termos de qualidade começaram a ter vinhos com gamas mais altas. Estas cooperativas têm estado a ajudar, talvez o Cartaxo um bocadinho mais, a posicionar os vinhos num segmento mais alto para conseguir trazer mais sustentabilidade económica ao sector. Quanto mais caros conseguirem vender os vinhos, melhor vão conseguir pagar as uvas.