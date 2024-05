“Um museu não é uma televisão e o número de visitantes não é importante para o nosso trabalho”

O seu gabinete foi ocupado por David Santos antes mesmo de conseguir tirar os seus pertences, num regresso que deu que falar e que ainda hoje é assunto tabu para o responsável do museu. Foi nesse mesmo gabinete que agora David Santos recebeu os jornalistas de O MIRANTE para falar dos 30 anos da actividade ali desenvolvida e dos mil visitantes que recebe por mês. No último ano o museu, que vive totalmente de financiamento do município, recebeu 1.500 obras de arte para o seu espólio. Confrontado com a fraca afluência ao espaço, o director desvaloriza os números e diz que o museu não é uma televisão.

Está satisfeito com este regresso ao Museu do Neo-Realismo (MNR). Deve sentir-se mais apto para o lugar? A experiência e os anos dão-nos maior capacidade para enfrentar surpresas e dificuldades. Quando abracei este projecto tinha 36 anos e hoje estou à beira de completar 53. Sou e fui criado em Vila Franca de Xira e tenho uma relação muito forte com o museu, que é uma referência da museologia portuguesa.

A sua relação com os políticos é hoje mais madura, autónoma e profissional. Alguma vez pôs em causa se ia continuar a trabalhar ou não num projecto da sua terra? Não, nunca. Não venho para este projecto por razões políticas mas por currículo profissional. Claro que tive de enfrentar novidades, como gerir equipas e assumir uma programação muito afirmativa que consolidasse o lugar do museu e o ampliasse. Quando assumi a direcção do museu já tinha feito vários trabalhos de curadoria.

Saiu há 10 anos para abraçar uma nova experiência ou zangou-se com Maria da Luz Rosinha e António Redol? Nada disso, continuo a falar bem com todos. Saí porque houve um desafio. Para um historiador de arte, poder dirigir o Museu Nacional de Arte Contemporânea não deixava de ser um grande apelo.

Se aparecesse aqui a anterior directora onde se sentava? O senhor saía da sala? Não vou responder a essa pergunta. Todos os protagonistas merecem o maior respeito, o município, o museu e a professora Raquel Henriques da Silva.

Não houve uma normalização das relações? Não vou fazer nenhuma observação.

Cortou relações com Raquel Henriques da Silva? (Silêncio).

Pelo seu silêncio podemos deduzir que sim. Ela queria rever a colecção permanente do museu. O David Santos quer continuar esse trabalho? Defendo uma museologia activa, contemporânea, que tem de respeitar a designação museu. Um museu não é um centro de arte. É um museu e tem de mostrar a sua colecção. A colecção do museu está numa exposição de longa duração no piso 3. Não há nenhum museu que possa avançar e consolidar o seu lugar se não mostrar a sua colecção. Terá uma revisão de dois em dois anos mantendo a estrutura fundamental. Vamos trocando alguns desenhos e pinturas da nossa colecção, para que continue a haver motivos de novidade para captar visitantes.

Nestes 30 anos o museu foi liderado por Luís Costa Dias, David Santos, António Pedro Pita e Raquel Henriques da Silva. Não foram directores a mais? A história das instituições é feita de muitas pessoas de diversas gerações. Há a passagem de testemunho para outras gerações e a seguir virão outros. Importante é que o museu tenha uma consolidação institucional que permita garantir muitos anos pela frente com novos protagonistas numa nova fase.

Consegue dar-nos números de visitantes? Uma média de mil por mês. Os visitantes estrangeiros por ano não chegam a uma centena. São um número muito reduzido por comparação com os portugueses. Temos alguns visitantes franceses, espanhóis, poucos de língua inglesa, ocasionalmente um ou outro americano. Mas o número de visitas ao museu não é importante.

Imagine que na reunião de câmara um vereador da oposição pergunta ao presidente qual é a média de visitas do MNR. Isso pode mudar a sua opinião para o dinheiro que gastamos com o ordenado do David Santos? Se perguntarem ao presidente porque é que não arranja um director científico que dê mais visitas ao museu, o que faz? Demite-se ou muda de opinião em relação à importância das visitas? Não faz sentido colocar as coisas assim. Não devemos confundir a importância do museu com o número de visitantes. Não podemos conviver com a ideia de audiências como se isto fosse uma televisão. O museu trabalha com uma missão diferenciada. Em primeiro lugar, preservar um património que está à sua guarda, investigá-lo e divulgá-lo. E, depois, ter um programa cultural que abranja todos os públicos.

“Eu luto pelo museu e não pelo lugar”

O museu tem livro de reclamações? Claro.

E tem reclamações? Terá algumas, não sei. Mas também temos livro de elogios e bastante preenchido.

Tem memória de alguma reclamação ou elogio para nos contar? Não. Mas acredito que haja algumas.

Não acha estranho um director científico de um museu lembrar-se dos elogios e não se lembrar das reclamações? Não tenho de memória e isso deve-se provavelmente a não haver reclamações por escrito. Se houvesse uma reclamação forte é óbvio que me lembraria.

Considera o horário do museu aceitável? Sim, está de acordo com as necessidades.

Considera-se num lugar privilegiado onde pode fazer o que quer, sair à hora que quer? Sente-se bem neste lugar? Tenho uma profissão onde exerço funções de director científico e sinto-me bem, porque é uma função em que me identifico enquanto historiador de arte e curador.

Vai lutar pelo seu lugar? Eu luto pelo museu e não pelo lugar, posso dizer-lho olhos nos olhos. Enquanto for útil ao museu e o museu assim o considerar estarei disponível.

Partilha a sua gestão com os colaboradores? Reúne com eles? Todas as semanas.

Concorda com entradas livres?

Sim. A gratuitidade é um princípio de democratização.

A proximidade com Lisboa é vantagem ou desvantagem? Temos de tornar os desafios em oportunidades. O caminho tem de ser feito.

É mais fácil liderar um museu de tutela municipal ou nacional? Nos museus nacionais há uma dificuldade acrescida, porque qualquer acção tem de ser contratada fora. Aqui temos muitos trabalhos feitos internamente.

Como vão celebrar estes 30 anos do MNR? Temos um plano de afirmação do museu a nível internacional. A exposição do Alfredo Cunha vai abrir no Museu Nacional de Arqueologia, História e Arte do Luxemburgo no dia 18 de Julho. Em Fevereiro de 2025 vamos estar no Centro Nacional de Artesanato e Artes do Mindelo, em Cabo Verde, com uma exposição sobre a nossa colecção de arte. E no Paço Imperial do Rio de Janeiro, em Março do próximo ano, também teremos uma exposição com curadoria minha e do António Pedro Pita sobre as imagens e a literatura neo-realista e a sua relação com o 25 de Abril.

O que quer deixar feito quando acabar o seu contrato? Que haja futuro para este museu e seja mais reconhecido e visitado, que seja uma referência da museologia portuguesa e considerado em termos internacionais.