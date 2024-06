Sérgio Oliveira: o autarca de Constância discreto na acção e moderado nas ambições políticas

O autarca socialista admite que não governa para dar nas vistas ou com o pensamento noutros cargos políticos. Assume que alguns problemas ambientais têm dado dores de cabeça e garante que tem sido uma voz firme na reivindicação de uma nova travessia sobre o Tejo e na resolução do problema da falta de médicos de família. Nesta entrevista fala-se também da Casa de Camões, da luta pela fixação de população e das ambições políticas, ou falta delas, do autarca.

Teve esgotos domésticos a correr sem tratamento para o Tejo, teve esgotos industriais a drenar abusivamente para o mesmo rio. Os problemas ambientais têm constituído as maiores preocupações nestes últimos anos? Têm sido uma das principais preocupações mas não a única. Obviamente que a situação do emissário que leva os esgotos domésticos da vila para a ETAR do Caima a correr para o rio era uma preocupação constante. Mas não foi só uma preocupação quando o emissário rebentou. Andávamos sempre, como se costuma dizer, com o coração nas mãos, porque sabíamos que a solução que existia era provisória e muito ténue. Ou seja, bastava uma pequena subida ou descida do rio para que o tubo rebentasse. E posso confessar que nessas alturas a primeira coisa que fazia quando vinha para a vila - moro na margem sul – era ir espreitar se o tubo estava no sítio ou não.

O problema está solucionado? Felizmente foi possível encontrar uma solução definitiva, que passou pela perfuração do leito do rio. Neste momento o emissário passa a uma profundidade a rondar os 20 metros e é uma solução a longo prazo para os próximos 30 ou 40 anos. Investimos praticamente 200 mil euros.

O problema das descargas de esgotos do Caima para o rio também não voltou a repetir-se? A informação que tenho é de que está resolvido.

Há também o problema dos solos e lençóis de água contaminados com herbicidas na freguesia de Santa Margarida. Que acompanhamento tem feito o município dessa questão, que lesou alguns proprietários que ficaram com poços e terrenos inutilizados? Falámos com alguns dos proprietários já há alguns anos, pelo menos com dois, e temos feito o acompanhamento possível não sendo essa uma matéria da directa competência do município. Da nossa parte houve sempre abertura para receber as pessoas e para tentar encaminhar os assuntos. A situação, nesta fase, não digo que esteja totalmente resolvida mas penso que as entidades com responsabilidades estão despertas para o assunto.

Sabe se houve alguns desenvolvimentos entretanto? Que tenha conhecimento, penso que não.

Os gases emitidos pela fábrica de pasta de papel em Constância Sul também têm suscitado queixas de alguns habitantes ao longo dos anos. Se fosse hoje, autorizaria uma fábrica com aquelas características naquele local? A nível do PDM [Plano Director Municipal] seria impossível construir a fábrica no sítio onde está, pois grande parte está em leito de cheia. Desse ponto de vista seria legalmente impossível. Não estou a dizer que não existam ali problemas, porque não há indústria nenhuma que seja totalmente inofensiva do ponto de vista ambiental, mas a Caima evoluiu bastante e, pelo que tenho acompanhado nos últimos anos, tem havido uma preocupação constante na melhoria da eficiência ambiental da fábrica. E têm sido feitos bastantes investimentos para essa melhoria.

Trata-se de um dos maiores empregadores do concelho. Temos ali cerca de 180 postos de trabalho directos, muitos deles do concelho. Para além disso, a nível da receita municipal de derrama o que a Caima significa também é importante. Com isto não estou a dizer que fechava os olhos e que deixaria passar… Mas se essa questão fosse colocada agora, num espaço em que fosse possível fazer aquela fábrica e que houvesse local com todas as condições ambientais, obviamente que daria parecer favorável.

Zona industrial com terrenos a um euro por metro quadrado

Há uns tempos falou-se também despedimentos na fábrica da Tupperware em Montalvo e chegou a temer-se o seu encerramento. Sabe qual é o ponto da situação? O ponto da situação neste momento é que a fábrica está com bastante trabalho, retomou a produção que tinha e não há dificuldades. A Tupperware é uma empresa que de tempos a tempos passa por dificuldades. Não foi a primeira vez que houve este abanão - despede, não despede, fecha, não fecha -, houve alguns despedimentos mas neste momento não há indicação que vá cessar a sua actividade.

A Zona Industrial de Montalvo tem correspondido às expectativas e ao investimento que o município ali fez no final do século passado? Quando iniciei funções como presidente de câmara havia um conjunto de pavilhões desactivados. Umas empresas tinham fechado, outras tinham saído do concelho para outro local. Hoje, a maioria dos pavilhões está com utilização, tem havido empresas que se têm instalado ali e estamos a desenvolver o projecto para desenvolver a zona industrial.

O município mantém a política do preço simbólico por metro quadrado de terreno na zona industrial? Sim, é um euro por metro quadrado. Mantemos essa política e também uma proximidade aos empresários do ponto de vista técnico, para que se encontrem soluções no sentido de poderem construir os pavilhões, instalarem-se e iniciarem a sua actividade.

A auto-estrada 23 teve o efeito que era expectável que tivesse na dinâmica económica e no desenvolvimento do concelho? A A23 foi um investimento estruturante para todos os concelhos que beneficiam dela. A própria Zona Industrial de Montalvo sem ter ali aquela auto-estrada seria muito menos atractiva. Seria muito difícil fixar ali empresas. A única desvantagem é que antes tínhamos muito mais movimento dentro da vila, porque o trânsito fazia-se por aqui. As pessoas paravam para beber um café, para tomar uma refeição, e hoje há muitas pessoas que passam na A23 e nem sequer conhecem a vila e o concelho.

Constância ganhou notoriedade do ponto de vista turístico nas últimas décadas mas tem perdido diversos serviços, de que os bancos são um exemplo. É uma realidade difícil de combater? Sim, Chegámos a ter em Santa Margarida duas agências bancárias, da CGD e do Santander Totta, aqui em Constância chegámos a ter mais recentemente o Millenium BCP e a CDG e em Montalvo a Caixa de Crédito Agrícola. Neste momento temos apenas uma agência, que é a CGD em Constância, e com um horário reduzido.

A população da aldeia da Pereira queixa-se de ser dos poucos lugares do concelho sem rede de saneamento básico. Os cidadãos têm razão? É um facto, a aldeia da Pereira não tem saneamento básico.

E não há perspectivas que venha a ter? É difícil nesta fase. Com o volume de investimento projectado para o número de habitantes que a aldeia da Pereira tem é difícil justificarmos isso a nível de fundos comunitários. Não quero com isto dizer que o município não encontre outras soluções que possam resolver o problema, nomeadamente através de fossas sépticas estanques. Sei que houve um ou dois moradores que já o fizeram. É um assunto que continuamos a acompanhar, para ver se há alguma oportunidade através de fundos comunitários.

A Câmara de Constância nunca pensou em aderir a uma empresa intermunicipal de águas e saneamento, como a Tejo Ambiente, que opera em concelhos vizinhos? Quando a Tejo Ambiente foi criada, ponderámos e até tivemos uma reunião de apresentação do projecto que envolveu as forças políticas com representação na assembleia municipal. Da análise que fizemos não era vantajoso para o município aderir à Tejo Ambiente por uma razão simples: já tínhamos graus de cobertura acima dos 90 por cento. O nosso grau de investimento inicial era muito diminuto em comparação com outros municípios, que tinham taxas de cobertura bastante inferiores ao nosso. Foi essa a principal razão para mantermos a gestão sob nossa administração directa.