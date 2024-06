Francisco Jerónimo: o engenheiro que quer deixar obra na Associação de Futebol de Santarém

Francisco Jerónimo tem uma empresa de engenharia civil e é presidente da Associação de Futebol de Santarém, que celebra 100 anos com um recorde de atletas inscritos. Um dos seus focos é acompanhar até ao fim a construção da academia de futebol, que vai nascer na capital de distrito em parceria com o município. Diz que falta representatividade e força política na região e que o estado em que o rio Tejo se encontra é reflexo disso.

A Associação de Futebol de Santarém (AFS) está a celebrar 100 anos. A construção da Academia de Futebol em Santarém é a prenda com que sonhava? Era um sonho de muita gente, não só meu. Hoje não há mais atletas inscritos na AFS, quer em futebol quer em futsal, por insuficiência de infraestruturas desportivas. Fizemos um estudo exaustivo das 103 infraestruturas que os nossos clubes utilizam, o estado em que estão, o nível de ocupação.

E que realidade encontraram? Fundamentalmente de escassez. O rácio de população do distrito em termos de infraestruturas desportivas é baixíssimo; mesmo em relação ao número de atletas inscritos também é baixíssimo. É natural haver pavilhões e campos ocupados das seis da tarde até quase à meia-noite. E o futebol feminino é um dos que está a pagar mais o preço dessa falta de equipamentos, tal como o futsal.

A Academia do Futebol vai ajudar a mitigar essa carência? A Academia do Futebol é um projecto pensado aproveitando a porta que a Federação Portuguesa (FPF) abriu às associações de futebol distritais e regionais. Fez um fundo para ser utilizado a fundo perdido, mediante candidatura. A partir do momento em que isso foi aprovado, desafiámos a Câmara de Santarém para uma parceria. Temos 600 mil euros a fundo perdido, decidimos fazer um projecto em conjunto e definimos regras de utilização em protocolo, assinado em Janeiro de 2023. Estamos em fase de entrega de propostas do concurso para a empreitada, até dia 8 de Junho. Esperamos que o processo administrativo corra bem e que no próximo semestre seja marcado o início da empreitada.

Vamos ter obras este ano? Mal seria se não houvesse obras ainda este ano. O processo está a andar.

Tem sido fácil trabalhar com a Câmara de Santarém? Tem sido exaustivo, um trabalho muito árduo. Vamos fazer um campo de futebol de 11, um campo de futebol de nove, quatro balneários, uma sala de formação de agentes desportivos, balneários para árbitros, um bar, instalações sanitárias, arrecadações e posto médico. É uma academia, não é um estádio.

A Academia do Futebol é a primeira fase de um projecto mais amplo de criação de uma cidade desportiva na cidade, aí já sob a batuta da Câmara de Santarém. Uma das condições debatidas na fase de estudo sobre a nossa proposta de parceria é que a academia nunca seria feita no meio de um olival qualquer. Tinha que ser enquadrada na cidade. Houve longas discussões e na procura das melhores alternativas foi escolhida a zona junto ao complexo aquático. É bom que fique claro que a academia é apenas a primeira fase de um projecto da cidade desportiva de Santarém, que vai ter um estádio, um centro de treinos…

Se a Câmara de Santarém não tivesse aceite essa parceria já tinha outra autarquia debaixo de olho? Claro, houve várias interessadas, mas não vale a pena estar a dizer quais, até por respeito às mesmas. Mas fui sempre muito claro nessa matéria: este projecto não era viável sem a parceria com uma autarquia. O nosso modelo de gestão do empreendimento, desde a construção à exploração, foi pioneiro no país. A academia vai ser gerida pelo município e a AFS tem um tempo de utilização atribuído, durante 30 anos, que está definido em protocolo. O importante é criar mais uma infraestrutura que dinamiza e cria condições para desenvolver a nossa actividade, quer das selecções distritais, do centro de treinos ou da formação de agentes desportivos.

A cooperação que as autarquias têm com federações, associações e clubes de futebol não alimentam aquela ideia de que há uma promiscuidade excessiva entre o mundo do futebol e o mundo da política? Falo por Santarém: nunca senti tentativas de interferência na vida da nossa associação nem tal coisa me passou pela cabeça. Temos o nosso projecto desportivo e elegemos como parceiros de excelência os 21 municípios do distrito. Temos vários projectos em articulação com as autarquias, como um dedicado ao futebol feminino que está a decorrer. Tem sido fácil trabalhar com elas e nós procuramos também descentralizar as nossas iniciativas. Tudo o que é possível trazer de jogos das selecções para o distrito nós trazemos. Sem os investimentos dos municípios nos últimos 20 ou 30 anos não teríamos a realidade desportiva que temos.

A política nunca o atraiu? Não.

Nunca foi convidado ou desafiado? Essa é outra questão…

O convite nunca foi demasiado apelativo? Não se tratou de ser apelativo. Trabalhei na Câmara de Santarém com presidentes de cores diferentes, nunca isso me perturbou, mas também achei que a minha área não era essa. O associativismo sim, desde pequenino, muito por ‘culpa’ do meu pai. E tenho o privilégio, do ponto de vista profissional, de gostar daquilo que faço.

“O dirigismo associativo devia ser reconhecido pelo Estado”

O Centro Desportivo de Fátima está de regresso ao Campeonato de Portugal depois de recomeçar do zero no futebol sénior, após o descalabro da sociedade anónima desportiva (SAD). Outros clubes, como o U. Almeirim e o Rio Maior, também tiveram más experiências com as SAD. Esse modelo empresarial não é adequado ao futebol amador? Há sempre bons e maus exemplos. Acho que para o futebol amador puro é um exagero, não faz sentido. Mas temos que ressalvar que há situações, como a SAD da União de Santarém, que tem funcionado. Nesse caso não foi ninguém que caiu aqui que resolveu tomar conta de uma SAD. São pessoas de cá, que têm rosto.

Mas o facto de ser uma SAD que depende quase exclusivamente de uma pessoa não é um risco, se essa pessoa se fartar do projecto, por exemplo? É sempre um risco, mas sabemos quem são as pessoas. Houve casos em que não se sabia quem eram os investidores. No futebol amador acho que as SAD são dispensáveis. O associativismo tem de ser mais dignificado e atrevo-me a dizer que o Estado deve dignificar os dirigentes associativos benévolos, aqueles que andam aí todos dias, com um estatuto que dê algum reconhecimento pelo trabalho desenvolvido.

Nomeadamente benefícios fiscais ou outras regalias? Isso fica para os especialistas na matéria e que encontrem os melhores caminhos. É necessário haver um reconhecimento ao fantástico serviço público que esses dirigentes fazem em prol da comunidade. O grau de exigência para um dirigente associativo amador é muito elevado.

Muitos dirigentes desportivos tendem a eternizar-se nos cargos. É presidente da AFS desde 2012. Ainda pensa ficar mais uns aninhos? Há ciclos na vida que têm de se fechar. E nisso não hesito. O que posso dizer é que neste momento o foco desta fantástica equipa que trabalha aqui está em duas vertentes. Uma é conseguir marcar dignamente aquilo que é um século de vida de uma associação das mais representativas do distrito. E a outra é ultrapassar todos os aspectos administrativos necessários para que a academia seja uma realidade. Não podemos ser injustos: se nos metemos neste grande investimento que é a academia, entregar isto assim para alguém vir resolver não… não enjeitamos responsabilidades.

Numa entrevista realizada há alguns anos dizia que o associativismo necessitava de se renovar. Na AFS essa renovação não é necessária para já? Disse isso na altura e não disse agora o contrário. Disse que é necessário fechar ciclos. Agora, não é justo, não é sério a gente meter uma associação com este impacto em projectos e deixá-los pendurados. Esta equipa tem esses dois focos e vai resolvê-los com a maior dignidade, empenho e entusiasmo.

Aquele jogo de futsal no ano passado entre clubes de Mação e Benavente, que acabou com um resultado de 60-0, foi o caso mais insólito que viveu nestes seus mandatos? Foi o momento mais triste. Como foi possível aquilo ter acontecido, alguém contribuir para aquilo? Acabou com a desclassificação da equipa de Benavente. Também nunca me passou pela cabeça que tivesse o impacto que teve. Não tivemos vergonha disso e na nossa revista dos 100 anos está mencionado esse caso, porque os momentos maus também servem para marcar, não são só as coisas cor-de-rosa. Esse foi o momento até hoje, e espero que não haja outro, mais difícil e triste da minha vida associativa.