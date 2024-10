“Não há dinheiro da Valorsul que pague a nossa qualidade de vida”

Um marco do seu mandato foi dar voz à população quando a Valorsul tentou colocar na vila uma estação de tratamento de resíduos orgânicos. Nesta entrevista a O MIRANTE fala do mau estado da Estrada Nacional 115, do nó de acesso à A10 e A9 no Cabeço da Rosa que tarda em sair do papel e revela disponibilidade para se recandidatar.

Quando o ano passado a Valorsul tentou instalar uma Estação de Tratamento e Valorização Orgânica (ETVO) na pacata freguesia de Arranhó, em Arruda dos Vinhos, não contava com a luta aguerrida da comunidade e do seu presidente, Pedro Mateus (PS). Era um investimento de 100 milhões de euros para tratar os resíduos provenientes de restaurantes, cantinas, mercados e hotéis mas a população uniu-se ao presidente da junta a lutar contra a instalação da estação e os potenciais maus cheiros que poderia gerar.

“Não há dinheiro que a Valorsul pudesse oferecer que pagasse a nossa qualidade de vida. Para mim, a população numa coisa tão grande e dramática como essa teria de ser ouvida”, recorda a O MIRANTE. O autarca foi responsável por agendar uma sessão pública onde mais de metade dos moradores presentes votou contra a instalação da estação. “Aquela estação terá de aparecer em algum sítio, mas ainda bem que não foi em Arranhó. A Valorsul falou de contrapartidas ao município e a bem ou a mal tenho de perceber que muitas coisas poderiam acontecer na terra caso tivesse avançado. Mas, pesando os prós e os contras, não creio que tivessem sido prós suficientes para concordar com ela. E a realidade mostrou-nos claramente que não”, defende.

Para cimentar a posição da junta, o autarca consultou empresas da especialidade para saber o que estava em causa. “Quisemos perceber o que a Valorsul nos estava a tentar vender, digamos assim”, recorda. “Diziam que iam criar uma cortina arbórea que impedia os cheiros de sair mas se a qualidade do ar ficaria a mesma que tenho hoje? Sinto que não”, opina. E questionado sobre a possibilidade de o concelho de Arruda dos Vinhos ser o escolhido para acolher o futuro aterro sanitário da região de Lisboa, o autarca socialista volta a defender a força do voto popular. “Em qualquer localidade a força da terra é a sua população. Se esse assunto surgisse, tomaria o mesmo caminho, falava com a população e se ela não quisesse concordaria com ela”, explica.

Disponível para novo mandato

Pedro Mateus diz a O MIRANTE que ainda não foi contactado pelo PS para ser o rosto às próximas autárquicas mas confirma estar disponível para abraçar o desafio de um segundo mandato. No último Censos a freguesia de Arranhó viu a sua população crescer para 2.584 pessoas, mais 8,5% que no Censos anterior. “Esse crescimento é muito positivo e fazia muita falta. Sentíamos que éramos uma população muito envelhecida e felizmente tem chegado gente nova e jovens que começaram a conseguir construir aqui casa”, explica. Isto apesar dos constrangimentos do Plano Director Municipal, que continua a castrar a construção longe dos núcleos urbanos. “Os filhos da terra gostavam de vir para cá e não conseguem. Custa-me a perceber. Sei que a câmara está a tentar reverter essa situação, vamos ver”, nota.

Ser um meio rural e pacato a poucos minutos de Lisboa, com habitação a custos acessíveis, é um dos motivos para a crescente procura, diz o presidente da junta. “Somos um meio pequeno e aconchegante. Uma terra onde praticamente toda a gente se conhece e onde há um grande sentimento de vizinhança. Somos um oásis às portas de Lisboa, não tenho dúvidas que é aqui o melhor sítio para viver”, destaca.

O pior é mesmo o orçamento da junta, pouco superior a 250 mil euros, de onde 40% é para pagar salários aos trabalhadores. “Tudo o que conseguimos fazer é sempre com o apoio da câmara”, lamenta. Um dos projectos a concretizar antes do final do mandato é encontrar solução para o mercado semanal de Arranhó. “Em conjunto com a câmara vamos criar um espaço próprio para o mercado, com cobertura e maior dignidade. Esse projecto está em curso e tenho a expectativa de poder avançar ainda este ano”, revela.

A futura ligação à A9 e A10 no Cabeço da Rosa (Alverca) é outra das necessidades identificadas pelo autarca. A realização de um estudo de tráfego será o próximo passo a ser dado pela Infraestruturas de Portugal (IP). Já o mau estado da Estrada Nacional 115 envergonha-o. “O piso não é nada agradável. Temos tentado junto da IP, juntamente com o município, que eles reparem a estrada. Já tive conversas telefónicas com membros da IP a justificar esta necessidade mas promessas há muitas e nada de obra. A estrada está degradada há 15 anos sem que nada se resolva. É insuportável para a população e é uma estrada muito agradável, com vista espectacular. Se estivesse bem cuidada podia ser um factor de dinamização turística de Arranhó”, defende.