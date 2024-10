Gerir um clube não é o mesmo que gerir uma equipa de médicos

É gestor hospitalar do Grupo Luz Saúde, presidente da União Desportiva de Santarém (UDS), empresário e produtor de vinhos. Como é que consegue desdobrar-se por tanta actividade? Porque trabalho sete dias da semana e porque hoje em dia, através da tecnologia, é mais fácil estar nos sítios através do telemóvel ou do computador. Há muitas reuniões remotas e consigo estar em vários sítios. Depois, tenho equipas muito boas e pessoas nos sítios certos.

Ser presidente da UDS estava entre os seus planos de vida ou foi um acontecimento circunstancial? Foi um acontecimento completamente circunstancial. Em 2019 convidaram-me para duas funções na cidade. Uma delas foi para presidente do conselho de administração do Hospital Distrital de Santarém, que era impossível de aceitar pela actividade que tenho no Hospital da Luz Lisboa.

Não pensou duas vezes? Não, nunca pensei. Agradeci muito o convite às pessoas, mas nunca me passou pela cabeça aceitar, até porque estou na gestão de saúde privada e é aí que gosto de estar e onde me sinto bem. Em 2019 também me convidaram para vir ajudar a UDS, mas na altura não foi possível. Numa conversa que tive com o meu conselho de administração, achámos por bem eu estar focado nos projectos hospitalares que tinha. Em 2023 voltámos a conversar e aqui estou eu.

O que mudou entretanto para a decisão ser diferente? Mudou pouco. Mudou a minha maturidade, fiquei mais velho; a minha experiência, sempre importante quando se gere qualquer área de negócio; e também a paixão pela cidade. E a paixão que sempre tive não só pelo Benfica mas também pela União de Santarém fez-me vir ajudar e tem corrido bem.

Imagine que voltavam a convidá-lo para administrador do Hospital Distrital de Santarém, ou melhor, da agora designada Unidade Local de Saúde da Lezíria do Tejo, já que se antevêem mexidas na administração? Daria a mesma resposta negativa que deu em 2019. Neste momento sim, de certeza absoluta. No futuro não sei.

A União de Santarém praticamente não tem património, a não ser um autocarro e carrinhas. Se não fosse a Câmara de Santarém o clube já não existia? Se não fosse a ajuda da Câmara Municipal de Santarém, sobretudo na gestão das infraestruturas, seja na Ribeira de Santarém, seja aqui no Chã das Padeiras, seria muito difícil existir.

Os apoios dados pela Câmara de Santarém, a nível de instalações e também financeiros, deixam-no satisfeito? Nunca estamos satisfeitos com o que temos. Normalmente, o ser humano é assim. Mas primeiro que tudo devemos ter uma palavra de gratidão, porque, sobretudo neste último ano, a Câmara de Santarém, a Viver Santarém e outras entidades, nomeadamente a União de Freguesias da Cidade de Santarém, têm feito quase tudo o que estava ao seu alcance para nos ajudar. Este ano foram feitas importantes obras no Campo Chã das Padeiras; agora há um trabalho muito importante para fazer, nomeadamente no coração do clube, que é a Ribeira de Santarém onde temos 300 crianças a jogar todos os dias. As condições são más, o relvado é muito mau…

A Câmara de Santarém já anunciou obras nesse campo. Há um projecto muito grande da câmara para fazer uma intervenção, que têm dito que vão fazer esta época, que é fundamental para melhorar as condições de trabalho. Se tivéssemos outro campo relvado tínhamos o dobro das crianças.

A cidade precisa mesmo de um estádio novo, conforme está previsto para a zona do complexo aquático municipal? É fundamental. Santarém é uma capital de distrito que não tem um estádio para poder jogar na Liga 2, por exemplo. Imaginando que a UDS sobe à Liga 2 este ano, não temos neste momento estádio. Com as condições que o Chã das Padeiras tem é praticamente impossível jogar na Liga 2. Também acho que os escalabitanos não iam gostar que a sua equipa principal tivesse que ir jogar para outra cidade, se calhar Rio Maior. Não faz sentido uma capital de distrito não ter um estádio. O projecto é bom para Santarém mas acho que vai demorar muitos anos e antes disso temos que preparar o Chã das Padeiras com bancadas diferentes, com balneários completamente diferentes, com acessos muito melhores. Temos algumas ideias, estamos a discuti-las com quem devemos de discutir, vamos ver o que vai acontecer.

O que pensa do projecto de requalificação do Campo Infante da Câmara, espaço que abrange o Campo Chã das Padeiras? Acho que se perde uma oportunidade de ouro de fazer um conceito como o estádio universitário de Lisboa no coração de Santarém, envolvendo o Chã Padeiras requalificado para estádio, com um miradouro por trás com uma vista magnífica sobre a lezíria. E construir vários campos de vários desportos no próprio largo, envolvendo a praça touros, com grande arvoredo. Ou seja, criar ali um grande centro de desporto e lazer e utilizar as barreiras adjacentes para trilhos para BTT, trail, running, etc... em vez do mato actual. A implementação de um parque verde urbano é correcta, mas devia ter vida desportiva e actividade de promoção de exercício e vida saudável, senão vai transformar-se em mais um jardim sem vida, sem pessoas.

“Santarém e a região merecem uma equipa na 1ª Liga”

A subida à Liga 3 por decisão administrativa foi polémica. O clube tem condições para se manter nesse patamar? É que a primeira experiência durou apenas um ano. O clube tem condições e o grande objectivo é a manutenção na Liga 3. Não estava cá quando foi a última participação na Liga 3, mas sei que este ano preparámo-nos de forma diferente, mais estruturada, com jogadores com outra capacidade. Arrancámos bem o campeonato, não prometemos que vamos subir, mas prometemos muito trabalho para alcançarmos a manutenção o mais rapidamente possível.

Tem traçado objectivos ambiciosos a médio prazo, como chegar aos campeonatos profissionais. Santarém e o distrito têm que ter uma equipa nas ligas profissionais. Esse é o primeiro ponto. Os jovens desta região que fazem a opção de serem jogadores profissionais de futebol não podem jogar cá. Isso não faz sentido nenhum. Por outro lado, Santarém e esta região merecem uma equipa na 1ª Liga. Pessoalmente, tenho a convicção de que se todas as entidades, todos os patrocinadores, sócios e adeptos quiserem a União de Santarém pode ser essa equipa nos dez primeiros lugares do futebol português.

Isso não é sonhar demasiado alto? Acho que não. Se não sonharmos e não tivermos a ambição alta, os objectivos tornam-se mais difíceis de serem cumpridos. Acho que é passo a passo. Com as condições actuais que o clube tem é completamente impossível lá chegar.

Santarém tem base social e económica para sustentar um clube num patamar desses? Tem. Hoje, quase todas as equipas das ligas profissionais são sociedades anónimas desportivas (SAD) com investidores e nós não somos diferentes. Temos, felizmente, procura de vários investidores que querem estar em Santarém por diversas razões e querem estar neste clube também pela organização que tem.

A SAD tem tido novos investidores? Estamos a trabalhar nisso, sim.

Ser presidente do clube e agora também da SAD é uma dupla responsabilidade. Sim, é diferente. Gerir uma SAD é gerir uma empresa, gerir um clube é gerir uma organização de pessoas viradas para a competição. São objectivos diferentes. Mas no fim do dia há um só clube e todos nós, seja SAD seja clube, temos órgãos sociais muito bons e que trabalham muito.

Ser gestor a nível profissional ajuda a navegar nessas águas? Evidentemente que sim. Com a experiência em gestão é mais fácil gerir recursos humanos, gerir orçamentos, infraestruturas, equipamentos. Gerir jogadores não é o mesmo que gerir médicos, gerir balneários não é o mesmo que gerir blocos operatórios, todas são engenharias de processo complexas, com pessoas muito diversas.

E como é lidar com os empresários dos jogadores? Foi uma experiência nova que tive este ano, melhor do que pensava. Tal como na vida profissional que sempre tive, é muito importante falar de uma forma o mais honesta e sincera possível. Tínhamos um orçamento para cumprir e cumprimos. Perdemos alguns jogadores por poucos euros mas não quisemos ultrapassar o nosso tecto salarial. Fiquei com uma relação muito boa com todos os empresários.