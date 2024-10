Museu do Neo-Realismo tem por inventariar milhares de documentos de Arquimedes da Silva Santos

Uma conversa de Luísa Duarte Santos, editora da Antena 2, com O MIRANTE à “beija Tejo”, na Póvoa, como o pai gostava de chamar à zona ribeirinha. Esta entrevista serve acima de tudo para recordar Arquimedes da Silva Santos e o seu legado, mas também para lembrar que a instituições têm deveres com a sociedade, e que não basta que os seus dirigentes puxem dos galões e digam que vivemos no melhor dos mundos. Esta entrevista é também a prova de que somos todos poucos para valorizar o trabalho daqueles que deixaram Obra e não podem ser ou ficar esquecidos nas prateleiras.



Porque é tão difícil encontrar a poesia do seu pai em livro? A poesia está esquecida. Muita poesia entra no circuito comercial e muitas vezes esse circuito não tem a ver com qualidade. É irrelevante se eu gostava ou não que uma editora pegasse na poesia do meu pai para a voltar a editar. Acho que isso não vai acontecer. O meu pai deixou à nossa guarda 20 cadernos cheios de poesia. Trabalhos inéditos. A única poesia publicada dele foi a que escreveu até 1958, ele deixou de escrever em 1981. Depois voltou a escrever todos os dias até aos anos 2000. Temos esses 20 cadernos inéditos cheios de poesia que nunca viram a luz do dia mas duvido muito que alguma editora os vá publicar.

Lê-se suficientes autores neo-realistas nas escolas? E quem é que lê Júlio Dinis, Garrett ou Eça sem ser os resumos? Cada vez menos. Por acaso ultimamente ando a reler os clássicos. É a sociedade que temos, e a promoção da leitura que temos. Era mais fácil no tempo do meu pai, nos anos 40 e 50, acreditar que se podia mudar algumas coisas e lutar para que as coisas fossem diferentes. Sinto-me na engrenagem de uma máquina trituradora. Cada vez é mais difícil tentar acreditar. E nisso o meu pai era mais esperançoso e utópico. O que vemos diariamente é muito complicado.

Em Agosto de 2022 a Câmara de VFX decidiu criar um prémio nacional de educação, arte e cidadania com o nome do seu pai. Entristece-a que esse processo continue em banho maria? Não fico triste mas gostava que fosse um projecto sério. Pediram-nos, a mim e à minha irmã para darmos a nossa opinião sobre o projecto enquanto familiares. A minha irmã deu as opiniões que entendeu dar mas do que me pareceu não acolheram nenhuma sugestão. Nem estamos envolvidas. Normalmente costuma envolver-se os familiares mas neste caso não. É uma iniciativa de outras pessoas, se querem avançar tudo bem, se não querem, não querem. A única coisa que gostaria é que fosse respeitado o nome do meu pai, em termos de conteúdo, que não fizessem um show-off de algo que leva o nome dele.

O que aconteceu ao espólio do seu pai, que incluía uma das maiores bibliotecas privadas do concelho? Ao contrário do que se disse o meu pai não estava num lar mas sim a viver perto da minha irmã em Alcochete. Quando saíram da casa onde viviam aqui na Póvoa a biblioteca ficou dividida entre mim e a minha irmã e a maior parte do espólio documental foi entregue ao Museu do Neo-Realismo (MNR). Quando saí do museu havia uma fileira inteira de estantes de alto a baixo com documentos não identificados. Sei que o espólio está lá, algum já foi tratado, mas que não há prioridade do MNR de inventariar o espólio do Arquimedes. Se há vontade não parece. Não há papéis de nada, não sabemos em concreto o que existe. Tenho uma ideia porque trabalhei lá e algumas vezes levava algum espólio. Mas têm milhares de documentos dele à espera de serem inventariados. Incluindo cartas de correspondência com escritores. Embora não esteja ainda lá tudo. Temos outra documentação que queríamos deixar no MNR mas decidimos manter guardado.

A Luísa Duarte Santos trabalhou no MNR de 2003 a 2012, na área da investigação e comissariado. Foi orientada no seu doutoramento pela ex-directora do museu Raquel Henriques da Silva. Como viu a forma como ela foi tratada pelo seu sucessor, David Santos? Não quero falar sobre isso. Desliguei-me do museu desde Março de 2012. Fui lá uma vez receber a classificação de serviço. Voltei a convite da professora Raquel para comissariar a exposição do Portinari. Depois quando o António Redol ofereceu um espólio de obras de arte do pai convidaram-me para comissariar a exposição desse espólio. Independentemente do que aconteceu fui ter com a Raquel em 2010 porque trabalhava no museu e resolvi fazer o doutoramento. Notava que havia já bastante material nas reservas e centro de documentação que não estava nada investigado de forma consistente. Não havia trabalho de fundo, escrito, e cada vez que tinha de fazer um comissariado era muito complicado porque parecia que estávamos sempre a partir pedra.

A Raquel Henriques da Silva foi uma das melhores directoras que já passou pelo MNR? Houve três directores, não esquecer o Pedro Pitta. Essas comparações saem do meu âmbito. Até porque não acompanho nem estou interessada em acompanhar determinadas coisas.

Mas deve ter uma opinião sobre o museu e os seus fracos números de visitantes? Não estou a par, como disse desliguei-me em 2012…

Já vimos que também saiu magoada do museu… (Silêncio). Posso dizer que gostaríamos que o inventário fosse feito. Não vamos fazer como outras pessoas que tiraram o espólio de lá, como aconteceu com o Luís Costa Dias, não vamos fazer isso. As pessoas acham que são donas das coisas mas felizmente as instituições são maiores do que toda a gente que passa.

O MNR tem promovido bem o nome e o legado do seu pai? Fizeram uma exposição em 2007 na inauguração do edifício e fizeram uma homenagem nos 20 anos do museu…

Neste quinto aniversário da sua morte não há nada programado para evocar a memória do seu pai?

Que eu saiba não. Provavelmente só quando passarem 150 anos do nascimento… (risos).

Conhecendo o seu pai, o que acharia ele da sociedade actual e do rumo que a vida tem tomado? À excepção das guerras e da pandemia pouco mudou. Ele era homem de muita lucidez e este mundo de hoje não é diferente do mundo que ele viu. Notava-se nos últimos anos com a idade uma transparência da sua sensibilidade. E uma tristeza cada vez maior, sobretudo pela falta de esperança das coisas poderem direccionar-se para um rumo mais humanista e solidário. Ele viveu os últimos anos desiludido com o mundo que ia deixar. Ele teve-me a mim e à minha irmã já tarde porque era-lhe difícil pôr neste mundo tão complicado seres que amava. Mas era também muito esperançoso e positivo.

Ter uma estátua na cidade em homenagem a Arquimedes da Silva Santos basta? Não merecia mais? A cidade honra bem a sua memória e legado? E também deu nome a uma praceta. Para mim a estátua está bem naquele local. A biblioteca também recebeu uma exposição aquando do centenário do seu nascimento. Ele dizia muitas vezes que gostava que o seu nome fosse associado à biblioteca da Póvoa. Nem que fosse uma estante pequenina com o seu nome. Acho que fazer homenagens vazias em que meia dúzia de outros se servem disso para ficar na fotografia não é a forma de homenagear o Arquimedes. É uma forma de outros usarem o seu nome. Agora projectos e iniciativas que promovam as acções e a intervenção que ele teve, em domínios tão especiais como a educação, arte, cidadania, aí sim. E que ajudem as crianças e jovens que era o foco dele.