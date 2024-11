João Ferreira: dos gira-discos da avó até aos palcos do Festival Sudoeste

João Ferreira, mais conhecido no mundo da música como John Goulart, é um DJ (disc jockey) de 31 anos que tem vindo a conquistar palcos em Portugal, com uma trajectória marcada pela paixão e dedicação à música e às mesas de mistura. Natural de Vila Franca de Xira, sempre teve uma ligação forte à música, que começou cedo, ainda em criança, na casa da avó, onde brincava com dois gira-discos. A verdadeira faísca surgiu quando o pai lhe ofereceu uma pequena mesa de mistura Hércules e, desde então, o “bichinho” da música nunca mais o largou.

Da animação aos fins de semana a festas aqui e ali, hoje percorre o país de norte a sul e ilhas e já passou por palcos nacionais como o RFM Somni, o BR Fest, Altice Arena e, mais recentemente, no festival Sudoeste, onde actuou para milhares de espectadores. Tem o sonho de actuar em três palcos na vida e dois deles já conseguiu concretizar: o do Festival Sudoeste e o do Colete Encarnado, em Vila Franca de Xira. “É o palco da minha terra e o que mais me falou a nível pessoal. Tenho uma relação de amor e ódio por aquele palco. É o que mais me dá amor mas deixa-me sempre muito nervoso na semana anterior, porque estou a jogar em casa. Mas a meio do set (actuação) já passou tudo”, conta-nos. O único sonho que tem agora é actuar num dos palcos do Rock in Rio e até esse parece já ter estado mais longe.

Adeus escritório, olá música

O MIRANTE conversou com João Ferreira à margem da festa de encerramento do programa Descentralidades, promovido pela União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, em que o O MIRANTE foi parceiro. Apesar de ter seguido uma via académica convencional, com uma licenciatura em Marketing e Publicidade e um mestrado em Gestão de Recursos Humanos, João nunca perdeu o foco no seu sonho. Chegou a trabalhar numa empresa mas o desejo de seguir a carreira de DJ foi mais forte.

Em 2022 tomou uma decisão ousada: despediu-se e passou a viver exclusivamente da música. “Foi um salto de fé”, descreve. Na altura, já era muito requisitado e o ritmo de trabalho era intenso, dividindo o tempo entre o emprego diurno e as actuações nocturnas, com dias em que apenas dormia três horas entre cada emprego. Com uma agenda cheia, João Ferreira afirma que o segredo do sucesso está na humildade e na capacidade de se manter actualizado com as tendências musicais e, acima de tudo, compreender o que o público quer ouvir. “Temos de actuar para o público e não para nós”, diz o DJ que confessa ser viciado na alegria do seu público. Para ele, actuar é mais do que apenas pôr música – é uma troca de energia com o público.

Diz que a sua ligação com Vila Franca de Xira é inquebrável. Ama a sua terra e ainda vive nela. Uma característica que o distingue é a disciplina: não fuma, não bebe álcool e dedica-se inteiramente à sua arte, mantendo uma vida regrada e focada. Ainda que João Ferreira tenha uma música própria, criada em 2016 em colaboração com Constança Moreira, uma cantora que ganhou notoriedade no concurso The Voice, prefere estar nos palcos como DJ a sentir a vibração da plateia, em vez de se fechar num estúdio como produtor. A sua mensagem para os jovens é clara: “tentem, não desistam dos vossos sonhos e nunca baixem os braços. Há sempre talentos e devemos sempre tentar”.