“Alenquer não pode ser apenas mais um subúrbio de Lisboa”

Com a saída de Pedro Folgado da presidência, o autarca aposta numa equipa renovada e focada em melhorar acessibilidades, educação e serviços públicos, pondo Alenquer no mapa sem se tornar apenas mais um subúrbio de Lisboa.

Com um percurso político que incluiu dois mandatos como deputado na Assembleia da República, João Nicolau traça um futuro ambicioso para o concelho de Alenquer que, segundo estimativas, poderá atingir os 50 mil habitantes em 2030. Com bons acessos à capital, acredita que Alenquer tem potencial para crescer de forma sustentável e sem perder identidade.

Presidente da comissão política concelhia do PS Alenquer e cabeça-de-lista à câmara nas próximas eleições autárquicas, sente que a responsabilidade enquanto autarca na terra que o viu nascer é muito maior. “Moro cá e, todos os dias, tenho contacto directo com os munícipes. Isso traz um peso enorme. Preocupo-me com a qualidade de vida, os transportes públicos, os parques infantis, a cultura e o associativismo. Não podemos ser apenas mais um subúrbio de Lisboa; Alenquer tem de ter vida própria”, afirma.

Com a saída de Pedro Folgado da presidência do Município de Alenquer, por limite de mandatos, o concelho chega a um fim de ciclo. Por isso João Nicolau quer no seu projecto político pessoas novas que residam no concelho e tenham ligação directa com a realidade de Alenquer. Para já, deixa em aberto a possibilidade de integrar na sua lista elementos do actual executivo camarário, desde que a equipa seja coesa.

Acessibilidades, educação e serviços públicos no centro das prioridades

Entre os principais desafios que tem pela frente, caso vença as eleições, o socialista destacou a necessidade de melhorar as acessibilidades, em particular o eixo rodoviário entre Alenquer e Carregado, e resolver os problemas nos transportes públicos, cuja qualidade de serviço tem vindo a deteriorar-se. “É uma competência do município zelar pelos transportes públicos e temos de começar a trabalhar nisso imediatamente”, afirma.

Na educação, a falta de vagas nas escolas é uma preocupação central: “Não posso conceber que famílias escolham viver em Alenquer e depois não tenham vagas nas escolas, às vezes com uma escola à porta de casa”. No que diz respeito aos serviços públicos, defende que a gestão da água deve passar a ser uma responsabilidade directa do município, com a criação de uma empresa municipal para gerir água e recolha de resíduos. João Nicolau relembra que a notícia de que o aeroporto seria construído na Ota onerou o futuro do concelho. Os investidores desistiram dos projectos e o Plano Director Municipal teve de ser revisto (está em conclusão).

Com uma infância passada junto à emblemática fábrica da Chemina, no centro de Alenquer, admite que se a autarquia dispusesse de recursos ilimitados o espaço seria transformado num auditório de maior dimensão para eventos culturais ou até para instalar ali serviços municipais. “A cultura é essencial. As pessoas precisam de um espaço decente para acolher espectáculos e outras iniciativas. Isso também contribui para a identidade e a qualidade de vida do concelho”, considera.