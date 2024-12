“O PS tornou-se um partido enfadonho e VFX não pode ficar agarrada às conquistas do passado”

Jurista, comentador televisivo, ex-secretário de Estado e professor universitário, diz nesta conversa com O MIRANTE que os políticos não podem tratar as pessoas como se fossem crianças, que o populismo se combate com honestidade e que o sistema judicial precisa de saber respeitar-se a si próprio. Defende que o concelho de Vila Franca de Xira precisa de reforçar a preocupação com o desenvolvimento económico para atrair população e deixa um aviso ao executivo de Fernando Paulo Ferreira, para que não adormeça à sombra dos louros deixados por Maria da Luz Rosinha e Alberto Mesquita.

Nasceu em Vila Franca de Xira (VFX) e depois de alguns anos a morar em Lisboa regressou à sua cidade. Porquê? Voltei pela qualidade de vida. Gostei de voltar e ir à praça, falar com a Belinha que vendia frangos à minha mãe e à minha avó e ir comprar legumes à dona Custódia. Ela sabe que gosto de espinafres selvagens e guarda-me sempre um molho. Gosto de ir ao supermercado de VFX e saber que as empregadas da caixa têm tempo para conversar comigo. Em Lisboa, as pessoas estão muito pressionadas pelo tempo e o trânsito, o ritmo é diferente.

Muita gente diz que VFX está vazia e perdeu a vida de antigamente. Não sente isso? Sinto que o fecho do Vila Franca Centro afectou muito a cidade. É fundamental que qualquer autarca no concelho perceba que precisamos de âncoras nas cidades, ter um bom hospital, tribunal e um centro comercial com lojas e supermercados, com cinema e teatro. Isso é fundamental para as pessoas saírem de casa. VFX era uma cidade com uma grande vida cultural e associativa e isso perdeu-se. Não por responsabilidade de um governante mas porque o mundo actual afasta as pessoas. As pessoas saem muito cedo de casa e regressam tarde do trabalho. O problema desta organização social, económica e de trabalho actual é que não dá espaço às pessoas para a interacção. As pessoas são apenas um instrumento na cadeia de produção e tendemos a desconsiderar a dimensão cultural, cívica e associativa das localidades. É por isso que as pessoas se sentem insatisfeitas e amarguradas: porque deixámos de ter contacto presencial. Mas não podemos passar a vida com saudades do passado.

Não podemos ficar no sofá à espera que os autarcas resolvam tudo? Não. É muito importante não ficarmos apenas nos queixumes, a protestar, reclamar e insultar quem exerce essas funções. Exercer funções públicas ao serviço dos outros dá-nos muita modéstia e humildade. Permite-nos perceber que é muito difícil transformar as coisas. É por isso que devíamos todos tentar contribuir para que a vida comunitária seja melhor. Andamos todos muito zangados uns com os outros.

Perante esse descontentamento, não corre o PS o risco de perder as próximas autárquicas em VFX? O concelho é muito heterogéneo e tem bolsas diferentes de eleitorado. Temos a Póvoa, Forte da Casa, Alverca, em que temos população que vem essencialmente cá dormir. Pessoas que foram expulsas do centro de Lisboa e que têm vindo a comprar casa no concelho. São pessoas da classe média que correspondem ao eleitorado do PS. E depois temos as terras com maiores raízes ribatejanas, como VFX, Alhandra, São João dos Montes. As políticas do PS no concelho pedem meças com outros concelhos como Oeiras, Amadora ou Loures. Temos um concelho com boas infraestruturas e bem desenvolvido, mas não podemos ficar agarrados às conquistas do passado. É preciso novas iniciativas.

Não podem adormecer na forma... Exactamente. A Maria da Luz Rosinha ganhou eleições porque apresentou vários projectos que foram importantes para a comunidade. Fez propostas de construção de infraestruturas como o novo hospital. Vivemos um grande progresso em VFX nos últimos anos. Mas as pessoas não vivem só de infraestruturas. E o que tem acontecido em VFX, e na sede de concelho em particular, é a perda de estabelecimentos comerciais e industriais que permitiam criar emprego. E isso também dá qualidade de vida às pessoas: se não forem obrigadas a ir trabalhar para outros concelhos.

Não há nada a melhorar no concelho? A recolha do lixo por exemplo? Há aspectos que têm de ser corrigidos e coisas a melhorar. Para mim deve haver maior preocupação com a dinamização económica. Temos muita indústria logística e armazéns que contribuem para o progresso económico do concelho mas vimos desmanteladas outras indústrias pesadas. Sempre tivemos indústria pesada no concelho e é importante que continuássemos a ser um concelho de ponta nessas indústrias.

Novo aeroporto em Alverca: sim ou não? Essa decisão está tomada e foi bem tomada. Benavente foi bem escolhido. O aeroporto pode ser um centro de criação de riqueza em VFX. É importante que a ponte de VFX possa ser alvo de melhorias infraestruturais para servir de ligação privilegiada ao Ribatejo e ao centro do país. O que pretendo é que o país possa continuar a crescer com critérios de sustentabilidade ambiental. Um aeroporto em Alverca envolvia os mesmos problemas que a Portela: estar numa malha urbana gerando grande desconforto às populações que lá moram e riscos de segurança dos bens e das pessoas. A construção do aeroporto pode também gerar emprego no nosso concelho. Haverá oportunidades para fornecedores, como o fornecimento de refeições, fardamento, produção de peças, entre outras, que possam ser daqui. É preciso que o poder autárquico faça a antecipação a essa avaliação do impacto social e económico que o aeroporto terá para o concelho e que trabalhe com os grupos económicos e forças vivas para nos prepararmos para isso: sermos um entreposto entre Lisboa sul e o norte do país.

Faz sentido VFX estar na Área Metropolitana de Lisboa? Não era melhor no Oeste ou Ribatejo? Essa é uma discussão muito importante. Na região da grande Lisboa, que vai de Setúbal a Mafra, o rendimento per capita é superior à média comunitária. Cascais, Oeiras e Lisboa, que são sede de multinacionais, potenciam esse rendimento global da região mas isso não significa que haja uma distribuição justa e equitativa dos rendimentos e do acesso a fundos de coesão. Continuamos a ter bolsas de grande pobreza, incluindo no concelho, em Vialonga, Povos e São João dos Montes. Como Lisboa está considerada como região desenvolvida, VFX não pode aceder a fundos comunitários para realizar, por exemplo, projectos de inclusão social ou construção de infraestruturas. O que os concelhos devem discutir é se faz sentido que todos os outros, como VFX, mais desfavorecidos e que têm problemas sérios, sejam penalizados por estarem agregados a concelhos mais ricos. VFX tem muito a ganhar com a proximidade com Lisboa. Mas quando negociarmos com a União Europeia temos de reivindicar e mostrar que há grande assimetria dentro desta área urbana.

Se Oeiras e Cascais conseguiram captar essas grandes multinacionais porque é que VFX não conseguiu? Há uma excessiva competição entre os concelhos da AML, que é estimulada pela lei de financiamento das autarquias locais. A localização desses concelhos, próxima do porto de Lisboa, ajudou a fixar algumas dessas empresas. Não temos de rivalizar com eles, temos de procurar os nossos próprios nichos económicos e fazer diferente. A proximidade ao futuro aeroporto deve levar a especializar-nos em áreas da aeronáutica, indústria alimentar, transportes, fardamento, entre outras. Tem de haver uma visão mobilizadora para o concelho.

Como vê a destruição da frente ribeirinha de Alhandra e VFX com o alargamento da Linha do Norte? O país não pode adiar mais esta decisão. A obra não pode descaracterizar as nossas cidades. Aprendi a andar bicicleta no Jardim Palha Blanco e o meu avô esperava por mim nos bancos que agora vão ser deitados abaixo. Sinto isto pessoalmente e têm de ser adoptadas todas as medidas técnicas possíveis para minorar os impactos. VFX e Alhandra conquistaram o acesso ao rio. Por isso a construção da linha não pode significar a perda do que conquistámos nos últimos 20 anos. Tem de haver recompensas para o território e tem de ser negociado com o governo uma compensação para VFX. O executivo da câmara vai ter de ser capaz de o fazer. Não quero acreditar que não o faça.