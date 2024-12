Carlos Calado: um neurocirurgião notável e respeitado que não esconde as ambições políticas

Carlos Calado é neurocirurgião do Sistema Nacional de Saúde (SNS), dividindo a actividade por dois hospitais públicos, o de São José, em Lisboa, onde exerce há cerca de 30 anos, e o Hospital Distrital de Santarém (HDS). Tem exercido também cirurgia no sistema privado, nomeadamente no Hospital Privado de Santarém que mais tarde deu lugar ao Hospital CUF Santarém. No Hospital de São José desenvolveu actividade cirúrgica em diversas áreas, como coluna e crânio, integrando agora a equipa de neuro trauma, mas a sua paixão é a cirurgia da coluna vertebral, que há uns anos praticou em Santarém no âmbito de um programa de combate às listas de espera. Trabalhava para uma clínica privada que tinha alugado o décimo piso do hospital público para esse fim.

“Posso dizer com orgulho que fui o primeiro cirurgião a operar à coluna em Santarém de uma forma regular. Gostaria de ter continuado mas não tem sido possível, porque não tem havido colegas interessados ou suficientemente motivados. Não posso fazer uma equipa sozinho. Tenho alguns colegas interessados em vir, só que os atractivos do SNS não são tão convincentes quanto os do privado”, afirma, considerando que não tem havido um investimento do Estado na sua especialidade nesta região. Já noutras especialidades, o HDS tem conseguido captar médicos, tendo conseguido criar equipas de cirurgia plástica e de cardiotorácica, realça. “Se conseguirmos motivar duas pessoas da mesma especialidade já conseguimos fazer uma equipa. Tenho esperança de conseguir mobilizar alguém”, diz.

Tal como o senhor, muitos médicos trabalham em hospitais públicos e privados. Essa é também uma boa forma de avaliar no terreno os prós e contras de cada modelo. Onde se sente mais confortável? São meios diferentes mas consigo conviver perfeitamente com as especificidades de cada um. Não sinto grande diferença na minha prática, mas tenho pena que o SNS seja bastante lento na prestação de cuidados. Embora tenha imensa qualidade…

Isso deve-se essencialmente à falta de recursos humanos? Acho que, neste momento, esse é o principal problema. E o Hospital de Santarém é um bom exemplo, pois tem instalações magníficas, temos um bloco operatório que levou anos e anos para ser remodelado e redimensionado, com uma capacidade muito boa e que não é aproveitada na sua totalidade, nem pouco mais ou menos, porque não temos profissionais que cheguem.

Por que motivo os médicos não querem trabalhar no SNS? Penso que a principal limitação será a compensação económica, que nos privados consegue ser superior ao público. Há uma coisa em que tenho imenso orgulho, que é poder ajudar as pessoas que não conseguem aceder ao sistema privado. No hospital público conseguimos chegar a toda a população e essa função social do SNS não deve ser descurada. A saúde deve estar ao alcance de todos.

Trabalha numa área muito sensível da medicina, em que o tempo urge. Consegue dar resposta aos casos mais urgentes no tempo adequado? Não conseguimos dar resposta a todos os casos atempadamente. Procuramos dar resposta a isso com empenho, dedicação, com grande interesse pelos problemas dos doentes e procurando soluções que sejam mais rápidas. Como o sistema está muito enferrujado, tentamos usar os meios à disposição e os conhecimentos que temos para tentar ser mais céleres.

Temos doentes a mais para a resposta existente a nível da saúde. Isso é sintoma do envelhecimento da população? Sim, mas não só. A esperança de vida tem aumentado e as necessidades de saúde são tanto maiores quanto avança a idade do indivíduo. Mas também há uma busca cada vez maior pelos cuidados de saúde. As pessoas estão mais despertas para as questões da saúde.

Santarém vai ter mais um hospital privado. O que pensa disso? Demonstra que a população está carente de cuidados de saúde e que o SNS não consegue preencher todas as necessidades da população. É um bocado a lei da oferta e da procura.

E vai haver recursos humanos para tanta oferta? Depende do grau de motivação. As pessoas hoje pretendem ter qualidade de vida, pretendem ser bem remuneradas, ter boas condições de trabalho. Se os hospitais privados satisfizerem essas necessidades, conseguem convencer as pessoas.

É neurocirurgião e enfrenta desafios complexos na sua actividade profissional. É duro ter que dar uma má notícia a um paciente ou faz parte do processo? Continua a ser muito duro dar uma má notícia, mas com o tempo vamos criando defesas, porque nós sofremos sempre com o sofrimento do outro. Temos neurónios no cérebro, os chamados neurónios espelho, que nos fazem sentir as emoções dos outros e compartilhar as emoções com os outros. Sentimos a dor do outro em maior ou menor magnitude. Com o tempo vamos criando estratégias para lidar com a situação. Recordo um caso, quando ainda era muito novo, em que disse a uma senhora que o marido tinha um tumor cerebral e ela imediatamente desmaiou. Foi na Urgência do São José. A partir daí percebi que é preciso ter muito cuidado na forma como falamos com as pessoas. É preciso saber dar más notícias.

Tem a consciência de que muitas vezes o vêem como uma espécie de milagreiro? Sim, as pessoas depositam nos médicos grandes esperanças e atribuem-nos poderes que nós, às vezes, não temos. Por vezes somos considerados quase um prolongamento de Deus e todos temos as nossas limitações.

Mas já deve ter tido a noção de que ajudou a salvar uma vida. Qual é a sensação? É uma sensação muito boa salvar vidas e, sobretudo, melhorar a qualidade de vida às pessoas. Às vezes é mais importante do que salvar a vida. Porque, por vezes, com as lesões cerebrais, a pessoa salva-se mas fica com uma vida sem qualidade, nem para si nem para os familiares.

O que pensa da eutanásia? De uma forma geral sou a favor da eutanásia. Há certas situações em que se pode aliviar o sofrimento da pessoa.

Do seu extenso currículo consta um doutoramento em Psicologia, com uma tese intitulada “O Efeito da Música e a Importância da Musicalidade na Dor do Pós-Operatório”. Música e medicina casam bem? A música, actualmente, é aceite como uma terapia não farmacológica em numerosas situações clínicas, designadamente na área da dor, que é a que investiguei. A minha tese de doutoramento foi muito original porque abordou a aplicação da música na dor aguda pós-operatória. Foi o maior estudo que se fez até hoje em Portugal nessa área. Outras das áreas da medicina em que a música tem sido empregue são a psiquiatria e a pediatria.

Por que razão escolheu a música para tema da sua tese? Porque na altura fazia parte da direcção do Conservatório de Música de Santarém, onde era também aluno de guitarra e fazia parte do coro. Foi uma experiência muito enriquecedora e senti na pele como a música nos faz bem à saúde. Como era preciso fazer um doutoramento para me diferenciar como professor, pois dava aulas no curso de Psicologia da Universidade Autónoma de Lisboa, escolhi a música. Os doentes utilizados nesses estudos eram de neurocirurgia e também de ortopedia, operados à coluna e membros. Foi muito compensador, porque obtivemos alguns resultados.

Também tem conhecimentos na área da psicologia. A saúde mental é um tema que está na berra. Estamos hoje mais vulneráveis psíquica e psicologicamente ou há mais atenção ao tema? Não é um tema que explore muito no meu dia a dia, mas como médico posso dizer que noto que a sociedade tem evoluído de uma forma em que a saúde mental das pessoas é muito posta em causa. A sociedade evoluiu muito em certos campos, nomeadamente o económico, mas em certos aspectos sociais está muito mais instável e vulnerável.

A pandemia também deixou sequelas a esse nível? Sim, o período da Covid também pôs a sociedade à prova, porque a ameaçou nos moldes em que funcionava. Levou a um afastamento muito grande entre as pessoas e, por outro lado, chamou a atenção para a importância das relações humanas e de estarmos juntos. Toda a medalha tem o seu reverso.

Como viveu esses tempos de reclusão forçada? Vivi relativamente bem, porque tenho um núcleo familiar mais ou menos coeso, tenho um grupo de amigos também muito bom, muito importante. Continuei a trabalhar como médico e a ajudar as pessoas, o que me deu sempre grande prazer.

A inteligência artificial já dá cartas na medicina. Como vê essa evolução? Acha que a criatura pode um dia destruir o criador? Não acredito que na prestação de cuidados de saúde a máquina substitua o homem. Não consigo aceitar essa ideia. A presença humana será sempre fundamental e foi por isso que no meu doutoramento chamei a atenção para o aspecto da humanização da medicina. Porque a medicina deve ser adaptada a cada pessoa. Nesse trabalho demonstrou-se que as pessoas que ouviam música da sua preferência tinham menos dores no pós-operatório e a preferência tem que ver com os nossos afectos, com as nossas experiências, com as nossas emoções. Há que humanizar a medicina e adaptá-la a cada indivíduo. A máquina nunca conseguirá humanizar como o homem.