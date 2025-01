Ernesto Ferreira: “Alenquer ainda está a pagar o fracasso da construção de um aeroporto na OTA”

As propostas e recomendações da CDU têm sido aceites pela maioria socialista na Câmara de Alenquer, mas sem aplicação prática. Ernesto Ferreira é o rosto de algumas dessas propostas desde Outubro de 2017, quando assumiu funções de vereador da CDU na autarquia. Vindo da área sindical, e após ter sido vereador na Câmara de Vila Franca de Xira, mudou-se para Alenquer onde assume uma postura de crítica construtiva e responsável. “Nas questões essenciais, como a água, fomos a única força política a opor-se à privatização, e hoje mostramos que tínhamos razão”, afirma.

Ernesto Ferreira é crítico em relação à Águas de Alenquer (ADA) e ainda mais ao facto do executivo camarário não exigir à empresa, que detém a concessão da água em Alenquer, a concretização dos investimentos necessários na rede de abastecimento. As roturas na rede têm sido mais que muitas e o concelho continua a ter uma das águas mais caras do país, com a factura a pesar ainda mais aos consumidores em 2025. “Defendo a criação de uma empresa municipal, como acontece em Vila Franca de Xira ou Torres Vedras, que permita investir nas infraestruturas em vez de canalizar lucros para os accionistas. Rescindir o contrato de concessão com a ADA seria oneroso, mas o executivo devia começar a preparar o regresso da água para a sua esfera”, reiterou. O mesmo defende em relação à recolha de resíduos sólidos urbanos.

O vereador diz ainda que os munícipes não têm a culpa de o aeroporto não ter sido construído na Ota, concelho de Alenquer, relembrando que durante anos houve muita especulação imobiliária e terrenos que foram ocupados indiscriminadamente a contar com a construção da infraestrutura. A ideia de um aeroporto na Ota foi abandonada em 2008 e hoje a população ainda está a pagar por uma decisão que não passou do papel. “O Plano Director Municipal já devia ter sido revisto há muitos anos. O aeroporto veio de facto trazer muitos problemas e com isto tudo Alenquer não tem habitação disponível, nem para vender, nem para alugar”, refere.

A freguesia do Carregado enfrenta preços altíssimos das habitações enquanto que as aldeias têm casas desabitadas e a precisar de obras. Em caso de catástrofes naturais como as cheias ou até um terramoto, Alenquer não tem locais para alojar as pessoas. Ernesto Ferreira aponta ainda para a falta de visão estratégica do executivo, que não aproveitou os fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), e critica as “decisões feitas em cima do joelho”, as vistas curtas em matérias de habitação, educação e as demoras nos processos.

Escolas sobrelotadas e falta de auxiliares

Ernesto Ferreira acredita que a Câmara de Alenquer apresenta um saldo negativo em relação a algumas competências que lhe foram transferidas, especialmente na área da educação. Tem gasto mais do que recebe, resultado de uma lei negociada entre o PS e o PSD, que não salvaguardou questões essenciais.

A alegação de que a câmara cumpre o rácio de assistentes operacionais não é suficiente, já que há um elevado número de baixas médicas. “Sendo esta uma área maioritariamente ocupada por mulheres com filhos, que frequentemente necessitam de acompanhamento, é essencial prever estas situações. Sem contabilizar o absentismo, cumprir o rácio não reflecte a realidade. A solução seria prever um reforço de 5% ou 10% para compensar estas ausências inevitáveis”, considera o autarca da CDU.

As escolas das freguesias de Alenquer e Carregado estão sobrecarregadas e há uma necessidade urgente de uma nova escola secundária. A CDU defende que o Carregado tem condições para acolher uma secundária, aliviando a pressão sobre Alenquer. No entanto, a solução apresentada pelo PS é a criação de uma “superescola”. Apesar de o aumento do número de crianças no concelho ser evidente, não se têm feito projecções para as futuras necessidades educativas. “A revisão da Carta Educativa, tal como o PDM, está atrasada há anos, prejudicando o desenvolvimento estratégico do concelho”, diz.

Outro exemplo de má gestão apontado por Ernesto Ferreira é o caso do Centro Escolar de Cabanas de Torres, construído sem a devida garantia de acessos. Até hoje, o transporte público não é adequado para a zona sendo mais um processo que continua a ser adiado sem solução à vista.