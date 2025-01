De calceteiro a chefe de gabinete do presidente de Almeirim: a história de um sonho que se alcança com esforço e sorte

Luís Leitão, chefe de gabinete do presidente da Câmara de Almeirim, é o exemplo de que o esforço, a dedicação, a disponibilidade e alguma sorte valem tanto quanto uma licenciatura. É um caso raro no panorama autárquico do país em termos de fundos comunitários. Foi quem começou a fazer as candidaturas e a acompanhar os financiamentos do município quando surgiram os primeiros fundos da União Europeia, que levaram as câmaras a contratarem profissionais com cursos superiores e a montarem gabinetes especializados. Luís Leitão, 59 anos, entrou para o município como calceteiro de quarta geração, com a humildade de quem viveu “na pré-história” das condições de vida e sem concluir o 11º de escolaridade. As mesmas habilitações que têm sido suficientes para ser ainda hoje o único responsável pelos processos dos fundos comunitários, que só na última década renderam à câmara cerca de 40 milhões de euros de financiamento.

Nasceu em casa em Casal do Paul, Almoster, concelho de Santarém. A mesma terra onde construiu com as próprias mãos e a ajuda de um pedreiro uma casa, ao longo de quatro anos, num terreno do pai e onde viveu até há três anos, quando decidiu mudar-se para Almeirim. A sua infância foi passada numa casa sem água canalizada nem electricidade. Tomava banho num alguidar, a casa de banho era um buraco no chão com paredes de canas, e lia à luz do candeeiro a petróleo. Para haver água em casa era preciso andar 200 metros até uma fonte. Andava três quilómetros a pé para ir para a escola, a mesma distância que se percorria para apanhar um autocarro para Santarém. Quando alguém estava doente ia-se à loja da aldeia telefonar para a praça de táxis de Santarém e rezava-se para que se apanhasse um taxista disposto a ir à aldeia por uma estrada de terra esburacada.

Quando deixou a Escola Industrial de Santarém foi trabalhar quatro anos para as obras. Um dia a mãe convenceu o pai, calceteiro na Câmara de Almeirim, a pedir para darem trabalho ao filho. E assim começou aos 20 anos numa profissão que já tinha sido a do bisavô, do avô e dois irmãos deste e de dois tios, irmãos do pai. Entrou ao serviço no dia 1 de Abril de 1985 a fazer passeios novos em algumas zonas da cidade. Algum tempo depois abriu um concurso para terceiro oficial, nos serviços administrativos, destinado a quem já trabalhava no município. Ficou de fora das vagas disponíveis, mas alguém terá gostado da prova que fez, baseada em legislação das autarquias locais, que passou muitas horas a estudar depois do trabalho, e chamaram-no para dar apoio administrativo à secção de obras.

Presidente disse-lhe que o martelo ficava à espera dele

O presidente da câmara de então, Alfredo Calado, já falecido, chamou-o ao gabinete e disse-lhe que o martelo e o balde ficava à espera dele se houvesse alguma falha. Entrou a medo porque para um calceteiro era mais difícil, uma vez que não tinha contacto com a realidade dos serviços da câmara. Quando começaram a existir os fundos comunitários era o único administrativo no serviço de obras e começou a fazer as candidaturas a medo. Estudou, ganhou experiência e acumulou também a contratação pública, que entretanto foi entregue a outra pessoa para lhe deixar tempo com as funções de chefe de gabinete.

Luís Leitão considera que a sua vida profissional é resultado do empenho, mas também é preciso ter sorte e estar no local certo quando as situações se proporcionam. “Esforcei-me toda a vida”, realça. Tem orgulho no facto de nenhuma inspecção feita ao município ter alguma vez mandado repor alguma situação ou apontar algum problema com as questões da contratação pública. O funcionário há quatro décadas na câmara conhecia todos os funcionários pelo nome, mas agora já lhes escapam alguns mais novos. Um dos factos que caracteriza a vida de Luís Leitão é: “sempre gostei do que faço e do que fiz” e o outro é: “Esforcei-me toda a vida”.