Utilizar a vida pessoal de alguém para fazer oposição política é fraco argumento 

Ana Coelho saiu desta entrevista a atirar farpas à oposição e a afirmar convictamente que quer continuar na política por ter “capacidade de fazer mais e melhor”. Com o seu primeiro mandato como vereadora na Câmara de Azambuja a entrar na recta final, diz que entrou para a política, deixando congelado o cargo de coordenadora da Protecção Civil no Cartaxo, pelo desafio e não se arrepende da decisão por sentir que tem feito a diferença. Nomeadamente por “ter chegado e ter colocado em funcionamento a Central Municipal de Operações de Socorro, que estava há anos para sair da gaveta e tem sido uma mais-valia enorme na eficiência do socorro”, servindo de modelo para outros municípios.

Em entrevista a O MIRANTE no seu gabinete, onde tem uma fotografia com as duas filhas e filho, e imagens religiosas que a apresentam como uma mulher de fé, Ana Coelho diz que na política se fazem mais inimigos do que amigos porque “as pessoas acham que os autarcas conseguem resolver tudo e da maneira que elas querem”. Não pode, afirma, haver ideia mais errada. Ainda assim, diz, toma nota de tudo o que lhe pedem e procura resolver o que está ao seu alcance. “Às vezes durmo muito mal em busca de soluções”, confessa a vereadora que soma, entre outros, os pelouros da Saúde, Trânsito, Protecção Civil e Segurança.

Com forte ligação a Aveiras de Cima, vila de onde guarda as melhores memórias de infância em casa dos avós, Ana Coelho define-se como uma “mulher de coragem, leal, trabalhadora, honesta e ambiciosa”. O escrutínio é algo que veio com o lugar que ocupa no executivo e que, confessa, já a incomodou, sobretudo quando “a certa altura do mandato a [sua] vida pessoal foi trazida a público” por ter um relacionamento com o, na altura, comandante dos Bombeiros de Azambuja. “Foi posta em causa a minha credibilidade, mexeu comigo, confesso. Cheguei a ponderar deixar o pelouro, por estar a prejudicar o corpo de bombeiros”, conta.

Mais recentemente, foi arrastada para outra polémica por não ter defendido a vereadora do Chega quando o presidente do município lhe disse que estava muito excitada. Não respondeu quando foi acusada pelo PSD, em assembleia municipal, de falta de solidariedade para com uma autarca mulher, mas responde agora: “não acho que a expressão tenha a conotação que lhe foi dada, não me senti ofendida e não achei que havia necessidade de defender a vereadora, ela sabe muito bem defender-se”.

Ainda sobre os vereadores da oposição, Ana Coelho diz que falam muito mas não fazem nada. “Sinto que criticam por criticar e isso não é bom. Além disso, usar a vida pessoal de alguém para fazer política diz tudo acerca de uma oposição. Essa não lhes perdoo, só pode mostrar falta de capacidade e de inteligência política”, afirma.



Os comerciantes de Azambuja queixam-se da falta de estacionamento. Os parquímetros vão ou não avançar?

Estamos a elaborar com uma empresa a postura da vila de Azambuja onde está contemplado o ordenamento do trânsito, nomeadamente do estacionamento. Ainda não está decidido, porque o documento não está terminado, mas está em cima da mesa a colocação de parquímetros com os moradores e comerciantes salvaguardados com um cartão que lhes permite estacionar sem pagar. Mesmo para quem venha a Azambuja para ir ao comércio ou aos serviços a primeira hora será gratuita, depois será pago para impedir que as pessoas que vêm apanhar o comboio estacionem indiscriminadamente.

E para quem apanha o comboio está previsto até final do mandato o arranjo dos parques de estacionamento?

Pelo menos um dos parques fica arranjado. Também temos um parque na zona da praça de toiros em condições e que acomoda inúmeros carros, mas é muito pouco utilizado.

As obras na Estrada Nacional 3 vão resolver os problemas de trânsito e sinistralidade ou faria sentido investir-se numa estrada alternativa para circulação de veículos pesados?

Neste momento essa hipótese, a da via que passa por trás da zona logística, não está em cima da mesa. É demasiado cara para a podermos fazer e acho que as rotundas vão diminuir a sinistralidade. Estamos agora em conversações com a IP [Infraestruturas de Portugal] para ser feita uma terceira rotunda, onde está agora a provisória, por causa das obras, à entrada de Vila Nova da Rainha.

Com o município a custear?

Ainda não sabemos, estamos numa fase muito inicial. Antes de iniciar a obra percebemos que fazia sentido ter ali aquela rotunda para escoar o trânsito.

Não faria maior diferença Azambuja ter ligação directa à A1?

Faria, mas a resposta que temos ouvido é que não é possível para já. Temos insistido em proibir o trânsito a pesados dentro das vias municipais e o trânsito fluir dentro da auto-estrada sem que seja pago de Aveiras de Cima até ao Carregado, como acontece em Vila Franca de Xira. A ver vamos...

Foi realizado um simulacro de acidente ferroviário em Vila Nova da Rainha para testar meios mas nunca se percebeu a que conclusões chegaram...

Chegámos à conclusão que a sinergia e o trabalho em equipa funciona mas que entre entidades ainda há muitos pormenores a afinar. Às vezes as várias entidades têm diferentes métodos de trabalho e, pior que isso, não estão habituadas a trabalhar umas com as outras. Um problema que se altera treinando em conjunto através destes simulacros e formações conjuntas. É nisso que temos apostado. Este ano fizemos um simulacro na CLC para testar o nosso plano de emergência externo.

O serviço que a Ecoambiente presta vale os 10 milhões que os contribuintes, através do município, lhe pagam por oito anos de serviço?

Sim, vale, se cumprir o que está no contrato. E para assegurar isso contratámos uma pessoa para fiscalizar o trabalho da Ecoambiente. A recolha dos biorresíduos é uma medida que está a surgir, que é muito cara e obriga-nos a um investimento grande e que já esta incluída neste novo contrato que incluiu também a aquisição de três carros para recolha e lavagem de contentores. Além da colocação de mais contentores normais, contentores de biorresíduos e sensores para colocar nos caixotes do lixo para que possamos perceber quando estão cheios ou vazios para acertar circuitos de recolha. Temos ainda outro serviço adicional: a recolha dos resíduos de construção, que era um problema no concelho. Agora basta o requerente ligar e solicitar os ‘big bags’ e agendar a recolha quando tiver terminado a obra.

Andam há dois meses a visitar estabelecimentos para incentivar à recolha selectiva de biorresíduos. Qual é a taxa de adesão?

Dos 72 visitados, 60 aderiram à recolha. Alguns olham com uma certa desconfiança mas estão dispostos a experimentar. Vai também haver contentores pela vila e já começámos a fazer sessões de sensibilização e esclarecimento. Ainda há pouco recebemos 200 compostores que estamos a distribuir. Há poucos apoios mas estamos alerta e temos aproveitado os que existem.