“Se fosse para a Câmara de Alenquer tinha de despedir metade das pessoas”

A maior falha dos políticos é fazer promessas que depois não cumprem? Sim. O que interessa estar a prometer sem cumprir? Nunca prometi fazer nada a ninguém, eu faço.

Desiludiu-se com a política? Tenho desilusões com a vertente política de algumas pessoas. Hoje estão com aquele, amanhã já estão com outro, com interesses de protagonismo moral e material. Na junta gerimos como uma casa. E só se gerirmos bem a nossa casa é que podemos gerir a dos outros. Temos que nos nivelar pela transparência e pela virtude. Quando me perguntam o que fiz, eu respondo: nada. Fizemos o que está na lei. As responsabilidades que temos estão todas cumpridas.

O que o motivou a recandidatar-se a mais um mandato? As juntas autolimitam-se. Quando aqui cheguei os concursos só eram feitos com aval da Câmara de Alenquer. Quando lancei um concurso em Diário da República o presidente da câmara perguntou se eu podia fazer aquilo. Havia uma subserviência em relação à câmara e na altura até o júri eram pessoas da câmara. As pessoas têm um problema na coluna, que anda sempre muito dobrada.

Começou a haver tensão entre si e o presidente Pedro Folgado? Não. Nunca houve.

E com o executivo da Câmara de Alenquer? Sim, houve muita tensão. Tive de meter os pontos nos is nalgumas áreas. Quando cheguei à junta estava cá uma funcionária que esperava há 21 anos para lhe ser atribuída a mobilidade, porque era funcionária da câmara e trabalhava aqui. Bati à porta do Pedro Folgado, que sempre esteve aberta, e falei-lhe no assunto. Ele resolveu à maneira dele. Mas a máquina (câmara) em si é muito difícil e cria entorpecimento.

Foi sempre a sua maneira de trabalhar, com assertividade? Claro. Sou militante do Partido Socialista mas não visto a camisola de determinadas coisas que se fazem no Partido Socialista e noutros partidos. Sou do PS mas não endeuso as coisas a dizer que está tudo bem.

Com essa “máquina” que a Câmara de Alenquer tem, que autonomia fica para a junta de freguesia? Temos a autonomia que está na lei 75 e isso eu faço tudo, não me podem apontar uma falha. Mas eu vejo situações em que os vereadores fazem o que os técnicos querem. Na tropa há uma fase em que ouvimos o subordinado mas temos que decidir muito bem com a razão e os pés no chão. Na minha tropa não se decidia pela conveniência. O oficial de dia é sempre o último a comer em qualquer momento.

Essa sua postura é que tem valido a confiança da Assembleia de Freguesia e dos partidos da oposição? Eu vesti a camisola do Carregado e Cadafais e tenho provado à assembleia que, ao passarmos de um orçamento de 400 mil euros para mais de um milhão e 200 mil, tudo o que levo à assembleia tem-se concretizado. Por isso confiam em mim. Continuo a ter consideração por algumas pessoas que estiveram aqui, mas em oito anos PSD só conseguiram alcatroar 50 metros. Nós vamos com quilómetros e quilómetros e com a parte poente toda alcatroada.

Quais são as suas prioridades? Olhamos com muita prioridade para as associações e colectividades. A Associação Desportiva do Carregado tem daqui até Lisboa o maior número de praticantes federados, por exemplo. A junta paga as festas do Carregado, incluindo artistas. As associações pagam zero para lá estarem com as tasquinhas, ficam com a receita. É uma despesa nossa para manter as associações vivas.

Que cenário encontrou quando chegou pela primeira vez à junta? Esta junta só tinha um funcionário do quadro, que estava sempre de baixa. O resto eram pessoas a recibos verdes e recrutadas do fundo de desemprego, que nunca tinham sido avaliadas para progressão de carreira. Hoje pagamos 20 salários, estamos a tratar do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP) e o quadro tem 15 pessoas na rua. Temos um ambiente saudável, um refeitório, um estaleiro como deve de ser, viaturas capazes e meios materiais e humanos para poder cumprir a nossa missão.

Como gere a multiculturalidade da freguesia? O Carregado é a maior freguesia do concelho e a segunda maior freguesia do Oeste, é maior que o concelho de Arruda dos Vinhos e Sobral de Monte Agraço. Temos 60 nacionalidades e na junta temos de falar muitas línguas. Tratar todos por igual é a forma de gerir a multiculturalidade. Temos o programa operacional de apoio a pessoas carenciadas da Segurança Social que através da Misericórdia da Merceana distribui cabazes a famílias carenciadas. A instituição tem o alto concelho e a junta o baixo concelho. São mais de 90 agregados familiares. Os que não têm número da Segurança Social são apoiados pela loja social do Carregado.

“O Carregado foi sempre visto como um dormitório”

A junta tem boa saúde financeira? Sim, não devemos a ninguém, nem ninguém nos deve nada. A tropa aqui ajuda muito porque desempenhei cargo na área logística que engloba recursos materiais e financeiros. Sou eu que falo com o técnico oficial de contas e temos um contabilista. As nossas necessidades estão todas identificadas. Desde que entrámos comprámos cinco viaturas para a junta e acabámos com a montagem e desmontagem de palcos. Fizemos uma estrutura definitiva nos Cadafais. Temos de resolver as coisas para sempre, não é andar a pôr pensos.

Que modelo de gestão defende para o parque de pesados do Carregado? É preciso criar condições para o parque. Temos que meter na cabeça que se estamos no meio da logística temos contentores e camiões. Temos é que ter sítios para os ter e não podemos ser radicais. Estes assuntos não eram prioridade no passado e o Carregado está agora a pagar o preço. O Carregado foi sempre visto como um dormitório.

Começou a ser prioridade com Pedro Folgado? Sim, começou. Muitas vezes ele disse que tínhamos de olhar para o Carregado. Há oito anos, por exemplo, não tínhamos praticamente ilhas ecológicas e ecopontos.

Mas o lixo continua a ser depositado indevidamente. Como se resolvem esses problemas? É impossível. Não se consegue educar uma pessoa com 50 ou 60 anos. Já vi pessoas a mandarem sacos de lixo do 10º andar do prédio. Em relação aos contentores, fizemos de tudo, inclusive colar autocolantes, mas as pessoas deitam os sacos fora e deixam as tampas abertas. A frequência de recolha devia ser maior mas já não tem nada a ver com o que era, melhorou.

Vamos assumir que temos de conviver com este problema? Não temos. A Polícia Municipal vem para o Carregado, que é o sítio onde terá que haver uma incidência maior de fiscalização e serem aplicadas coimas. Vai ser bom também para colmatar o estacionamento indevido.

Porque é que o trânsito pesado ainda não foi desviado da freguesia? A Infraestruturas de Portugal (IP) é um grande problema. Somos atravessados por duas estradas nacionais e numa hora passam cerca de 30 mil viaturas, em pico, dentro do Carregado. Isto é o resultado do estudo pedido pela Câmara de Alenquer a uma empresa. A resolução é criar alternativas bem estruturadas em Plano Director Municipal, senão não se resolvem os problemas. O trânsito pesado na Estrada Nacional 1 vai continuar sempre a existir, temos é que diminuir a sua frequência.

A câmara não podia ter ido mais longe e fazer pressão sobre a IP? Estive numa reunião com a IP mais um vereador e o João Nicolau, na altura deputado na Assembleia da República. O ministro ouviu mas foi uma reunião para nada. A técnica da IP disse que não e a reunião acabou. Nem o ministro teve força para dizer que sim. Quem manda nas quintas é o caseiro, porque quando for o dono os problemas resolvem-se.

Tem ganho inimizades na política? Sim. Já me vieram pedir coisas impensáveis e geralmente são as pessoas com maior estatuto. Às vezes até informações sobre determinada pessoa. Mas eu gosto de dormir descansado.

Houve falta de visão estratégica da câmara para fazer contas ao aumento populacional? Houve. Criaram dois agrupamentos escolares no alto concelho que estão às moscas e nós temos as escolas lotadas cá em baixo (Carregado/Alenquer). As contas que faço são de merceeiro: se agora estão X crianças no primeiro ano, daqui a 11 anos onde vão estar? Vão ou não ter vaga? Essas contas estão feitas e falou-se disso mas nada avançou. Na Quinta do Laíns, para onde está previsto um parque urbano, há terreno para ser construída uma escola.