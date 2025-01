Irina Batista: uma mulher que gosta de desafios e é presidente dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia

Irina Batista, 46 anos, é educadora de infância, autarca, dirigente associativa, esposa e mãe e reconhece que gosta de estar envolvida em várias frentes. Afirma-se uma mulher de diálogo, diz que as associações de bombeiros precisam de ser valorizadas com dignidade e defende que não é com conflitos que se ganham causas.

Irina Noel Matias Batista, 46 anos, é natural e residente em Benavente, sendo uma profissional multifacetada, com vasta experiência e um percurso notável na área da educação, mas também enquanto dirigente associativa. É educadora de infância, professora de 1.º ciclo e docente de Educação Especial. Filha de pai benaventense e mãe alentejana, tem uma irmã mais nova e chegou a pensar formar-se em marketing e publicidade, mas perseguiu o sonho da educação. É casada e tem dois filhos, o Manuel, com 16 anos, e a Matilde, com 13.

Confessa ter uma costela nortenha, fruto dos cinco anos em que esteve na região de Trás-os-Montes, onde deixou bons amigos. Licenciou-se em Educação de Infância pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, possui ainda uma pós-graduação em Educação Especial e um portfólio significativo de formações complementares, com destaque para as áreas de diagnóstico, avaliação e intervenção educativa a crianças e jovens.

Começou a sua carreira em 2005 como educadora de infância no Centro de Bem-Estar Social Padre Tobias, onde assumiu diversas funções ao longo de 15 anos, incluindo a coordenação pedagógica. Está desde há dois anos no Agrupamento de Escolas de Samora Correia, onde é coordenadora e educadora efectiva no Jardim-de-Infância n.º1 do Porto Alto. Além disso, é formadora em acções pedagógicas e participou em múltiplos seminários e conferências, aprofundando o seu conhecimento em temas como saúde, intervenção precoce e necessidades educativas especiais.

Irina Batista destaca-se também pelo seu envolvimento na comunidade. Actualmente, é presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia e eleita da Assembleia Municipal de Benavente, onde já exerceu funções como secretária e presidente. Foi também técnica e membro da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Benavente.

Demonstrando versatilidade, foi também professora de ginástica aeróbica para crianças e desempenhou, desde 2014, um papel activo no Clube União Artística Benaventense. Além disso, foi vice-presidente da Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de Benavente. Porque há sempre um desafio a seguir, tem já debaixo de olho o curso de mestrado em Supervisão em Educação, ao qual pondera candidatar-se no próximo ano.

Como surgiu o convite ou a decisão de assumir a presidência da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia? O convite surgiu, inicialmente, através de um telefonema envolvendo três pessoas: o presidente da Junta de Freguesia de Samora Correia, Augusto Marques; Carlos Pernes, que na altura integrava a Assembleia da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia; e José Nunes, membro dos órgãos sociais da instituição. Quando me contactaram, pensei que fosse por outro motivo qualquer. Nessa reunião, quando me apresentaram o tema e fizeram o convite para ser presidente da direcção, fiquei surpreendida. Não estava à espera e disse que precisava de ponderar, porque nunca tinha estado ligada aos bombeiros e precisava de falar com a família.

Esteve muito reticente em aceitar o desafio?

Sim, bastante. Já tinha participado em algumas actividades ao nível de colectividades, incluindo como directora no CUAB, mas este era um contexto completamente distinto. Precisava de tempo para reflectir. Deram-me algum espaço, mas estive muito reticente porque esta é uma associação gigante, com grandes responsabilidades. Além disso, os bombeiros desempenham uma função que exige muita dignidade e reconhecimento. Tinha receio de não corresponder às expectativas, pois não tinha qualquer experiência na área.

E como a convenceram? Quem me convenceu a aceitar foi o meu pai, que me fez pensar melhor e reflectir sobre a importância dos bombeiros. Ele dizia que, se o convite chegou até mim, era por alguma razão. O meu companheiro também me incentivou, vendo isto como uma oportunidade de ajudar os bombeiros. Foi ainda difícil encontrar membros para a direcção. Na altura, só conhecia uma das pessoas, mas tudo isso fez parte do desafio.

Quais foram os maiores desafios que encontrou nestes primeiros seis meses de liderança? O principal desafio foi entender como a máquina funciona: perceber o nosso papel, a missão da associação e identificar o foco para começar a trabalhar. Há bastante burocracia e foi necessário compreender a parte operacional e conhecer os bombeiros, que são 64 no total, dos quais cerca de 40 são profissionais. O comandante Miguel Cardia foi fundamental nesse processo e esteve sempre connosco desde o início. Há uma excelente ligação com o comando, que tem experiência e conhecimento do funcionamento das operações. Outro desafio é o equilíbrio financeiro. As receitas não cobrem as despesas, e, infelizmente, quem deveria preocupar-se com estas questões, como o Governo, não valoriza os bombeiros como deveria, seja em termos monetários ou de condições.

É preciso alguma ginástica financeira para manter a associação a funcionar? Sim, sem dúvida. Temos um quartel espectacular, mas os custos correntes são elevados. O nosso maior parceiro é a Câmara de Benavente, que apoia com subsídios anuais e extraordinários. Também contamos com a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), além de protocolos com empresas, serviços do INEM e transportes de doentes não urgentes. No entanto, isso não é suficiente para cobrir as despesas. Temos um orçamento de mais de 100 mil euros, e o aumento dos ordenados irá pressionar ainda mais as contas. Gostaríamos de pagar mais aos bombeiros, mas com o orçamento actual isso não é possível. Estamos cá para arregaçar as mangas comprometidos em fazer o nosso melhor. É um dia de cada vez, sempre focados em proporcionar melhores condições e salários para os nossos bombeiros.

Os seus antecessores deixaram trabalho feito? Encontrou algum problema nas contas? Com todo o respeito por quem esteve antes de nós, é importante reconhecer o trabalho feito em regime de voluntariado. Claro que havia algumas dívidas por pagar, mas isso é normal numa associação deste porte. Não temos quaisquer créditos bancários, o que é essencial para manter a estabilidade financeira.

Que prioridades definiu para a associação no curto e médio prazo? Há algum projecto ou iniciativa nova que planeia implementar para apoiar melhor os bombeiros e a comunidade? O mandato é de dois anos. Ainda não temos nada implementado no imediato, mas há intenções de estabelecer mais protocolos com empresas. Por outro lado, queremos realizar um dia aberto, ou até vários, aproveitando o 50.º aniversário, em que abriremos as portas do quartel ao público e às escolas. Queremos que os jovens conheçam como os bombeiros funcionam e se sintam motivados. Os meus alunos do pré-escolar, por exemplo, dizem que querem ser bombeiros ou polícias, mas isso perde-se com o avançar da idade. Além disso, em matéria de formação, queremos capacitar docentes das escolas com cursos de suporte básico de vida ou formação no uso do Desfibrilhador Automático Externo (DAE).

Na sua opinião, quais são as maiores necessidades e desafios enfrentados pelos bombeiros voluntários actualmente, tanto a nível local como nacional? O maior obstáculo é a vertente financeira. O orçamento, embora seja bom, é insuficiente para cobrir os gastos, especialmente os salários. Uma simples avaria num veículo tem custos exorbitantes e não está prevista no orçamento. Quando isso ocorre, precisamos de fazer uma verdadeira “ginástica financeira”. Gostaríamos de ter um orçamento que permitisse um excedente para imprevistos. Os veículos têm de estar sempre operacionais, em condições e prontos para qualquer emergência. Sem recursos na área da segurança e da saúde, os bombeiros não conseguem cumprir a sua missão de servir a população.

No início do ano a ministra da Administração Interna ordenou à Inspecção-Geral da Administração Interna a realização de um inquérito urgente às viaturas dos bombeiros que foram adquiridas no mesmo lote do veículo acidentado em Odemira. Samora Correia foi abrangido? Sim. Temos conhecimento de que o veículo será devolvido para melhorias e, posteriormente, será novamente entregue à corporação. Recebemos um desses 81 veículos, assim como Coruche. É apenas isso que sabemos até o momento.