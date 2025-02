Depois de muitos anos a marcar golos, Duarte Neto assinou pela Junta de Amiais de Baixo

Duarte Neto, que jogou futebol federado durante 27 anos, garante que nunca vira a cara à luta, mas lamenta o diferendo com a direcção do clube mais representativo da terra, de que é sócio e foi capitão de equipa. Uma entrevista em vésperas de mais uma edição das emblemáticas festas em honra de São Sebastião.

Duarte Neto nasceu no dia 15 de Setembro de 1972 em Alcanena, terra da mãe, e na sua meninice e juventude viveu em Alcanena e Amiais de Baixo, terra do pai, madeireiro, que faleceu num acidente de trabalho. Fixou-se definitivamente na vila do concelho de Santarém depois de casar, de onde são naturais os seus dois filhos, já formados e a residirem no Porto e em Aveiro.

Estudou Gestão de Empresas no ensino superior mas não chegou a concluir a licenciatura. Trabalha numa empresa de construção civil como orçamentista. Faz orçamentos de obras em diversos pontos do país, com especial incidência em concelhos como Abrantes, Mação, Sardoal, Vila de Rei ou Ponte de Sôr. “São realidades completamente distintas. Quando aqui achamos que somos interior, se andarmos 80 quilómetros para lá vemos a diferença. É muito mais difícil as coisas chegarem lá. São terras mais fechadas, as pessoas são mais reservadas”, diz o autarca de Amiais de Baixo, vila e freguesia com 2.600 habitantes.

Antes disso, Duarte Neto trabalhou na agricultura, que diz ser uma paixão, teve estufas para produção de frescos e plantas aromáticas, mas o negócio deixou de ser rentável devido à subida dos preços dos fertilizantes, tendo cessado actividade. No segundo mandato como presidente, depois de ter feito quatro anos como número dois da junta, o autarca desempenha o cargo a meio tempo, mas não há dia que não passe pela sede para ver o expediente e despachar assuntos relacionados com a freguesia. “Somos uma junta de contas certas, tudo o que fizemos está pago”, vinca.

Duarte Neto foi uma figura do futebol distrital no final do século passado e início deste, tendo, ao longo de 27 anos como praticante, representado diversos clubes da região tanto no campeonato distrital como em competições nacionais. Como ponta de lança vestiu as camisolas do CD Amiense, Rio Maior, Fátima, Alcanenense, União de Almeirim, Monsanto e Ferroviários do Entroncamento. Nos últimos tempos tem vivido uma relação conturbada com a direcção do Amiense, clube de que é sócio e que representou durante vários anos.

Na campanha eleitoral para as autárquicas de 2021 em Amiais de Baixo esteve envolvido numa polémica com a direcção do Clube Desportivo Amiense, que terá levado mesmo a um corte de relações. Já fizeram as pazes? Esse corte institucional nunca aconteceu. As campanhas levam a que as pessoas tenham determinada estratégia para atingir um objectivo. Como não tinham uma base sólida para falar em termos de política e de junta de freguesia, a estratégia da nossa oposição foi pelos ataques pessoais.

Tratou-se de uma questão política que nada teve a ver com o clube? Somente! Aliás, a junta de freguesia nunca cortou relações com nenhuma instituição, antes pelo contrário. Nós oferecemos várias vezes os nossos préstimos ao clube, que nunca aceitou. Felizmente mudou a direcção, mas infelizmente, pelo que me parece, as coisas continuam iguais. Porque são as mesmas pessoas que foram a minha oposição aqui na junta. Recentemente houve um jantar de Natal e o clube convidou todas as instituições da terra e a câmara, mas esqueceu-se da junta de freguesia. Como tal, deduzo que a estratégia seja a mesma.

Como é que se chega a um ponto desses? É só mesmo política ou o senhor também tem algum mau feitio? É somente política. Fui atleta do Amiense durante muitos anos, fui capitão de equipa durante muitos anos, sou sócio e um apaixonado pelo clube e fico triste porque se criou uma divisão sem necessidade. Reafirmo que continuo disponível para ajudar o clube, quando o clube entender que precisa de ajuda. Porque da parte da junta de freguesia nunca houve nenhum entrave. Aliás, eles nunca me pediram nada e arranjam estratagemas políticos para que se ponham contra a junta de freguesia. A nossa postura é a de nunca dar respostas que sejam depreciativas, ajudamos a elevar o nome do clube e estamos sempre disponíveis para ajudar todas as instituições.

Entrar em diferendos com o meio associativo pode ser meio caminho para a desgraça de um autarca nas urnas? Não. Há um grupo restrito de pessoas que continua a alimentar essas situações, mas a restante população já percebeu que esse não é o caminho. O que estou a dizer é do coração e digo em todo o lado: da nossa parte nunca houve qualquer indício de querermos cortar relações com o clube.

Este diferendo nasceu quando e porquê? Foi há quatro anos por altura das eleições autárquicas. Até aí estava tudo tranquilo. O presidente do clube foi o cabeça de lista há quatro anos que perdeu as eleições comigo. Continua-se a alimentar uma situação que é um não assunto.