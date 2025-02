Quiseram matar o IEFP para limparem a imagem mas jovens e profissões tradicionais deram-lhe vida

Actualmente o IEFP é dirigido por Domingos Lopes, um profissional da casa, que também é do distrito de Santarém, do concelho de Ourém, e chegou ao cargo através de um concurso em que teve de mostrar as suas competências, fruto de três décadas de trabalho na instituição.

Domingos Lopes, presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional desde 2022, é um homem da casa que defende a manutenção da especificidade portuguesa de ter o emprego e a formação profissional juntos, mas advoga uma relação de complementaridade com o ensino escolar. Nesta entrevista, o presidente do conselho directivo, órgão que define a actuação do instituto e dirige meia centena de serviços e cinco delegações regionais, mediante as orientações do Governo, fala da estratégia para valorizar o futuro do serviço público de emprego. E revela que quer um instituto a dar resposta aos jovens que nem estudam nem trabalham, apostando na formação especializada, e cativar os desempregados para profissões tradicionais que têm pouca procura, mas que são cada vez mais bem pagas. Domingos Lopes, não sendo político profissional, não se espartilha no politicamente correcto e fala abertamente e com entusiasmo de um organismo que conhece como poucos conhecem.

Havendo desempregados inscritos nos centros de emprego, qual é a necessidade de o país recrutar imigrantes? Há 328 mil desempregados registados nos centros de emprego, representando uma taxa de desemprego que se pode considerar residual. Por outro lado, há sectores empresariais como a construção civil, agricultura, turismo a área social (creches, lares de idosos) que se queixam de falta de mão-de-obra. O que significa que há um desajustamento entre as expectativas dos desempregados e os empregos que estão a ser oferecidos.

Mas o que se diz muitas vezes é que as pessoas não estão para fazer determinadas tarefas, que não querem trabalhar… Há pessoas que não estão disponíveis para entrarem no mercado de trabalho em determinadas funções. Não é nada de novo se nos lembrarmos do que aconteceu há uns anos noutros países da Europa, quando nessa altura eram os portugueses que emigravam. Agora temos a mesma coisa. Há trabalhos que os nossos concidadãos não estão disponíveis para realizar por causa das condições oferecidas, por causa do que se paga, ou pelas funções em si. E é legítimo e justo que assim seja.

É sabido que os organismos públicos estão com dificuldades de funcionamento. Qual é a situação do instituto? Há muitos anos que não entram trabalhadores novos no instituto. A idade média dos funcionários vai nos 55 anos, o que já se pode considerar elevada. Pedimos 300 novos trabalhadores e vão entrar em breve 140, depois vamos avançar com a contratação de mais 160.

Ainda se conseguem encontrar formadores para algumas áreas mais tradicionais onde há carência de profissionais? Ainda vamos conseguindo arranjar formadores. Estamos a tentar valorizar as chamadas profissões tradicionais, porque há mercado de trabalho e ganha-se bem. Temos de sensibilizar as instituições, as famílias e os jovens para as vantagens destas profissões.

É possível fazer a aproximação do instituto às escolas para trabalharem em articulação? Sempre houve alguma animosidade relacionada com a concorrência e competitividade entre as estruturas do trabalho e da educação. Para bem dos cidadãos, deve haver uma maior articulação entre o IEFP e as escolas. Para isso temos de definir bem o papel de cada um e tentar que sejam complementares. O IEFP está a apostar cada vez mais numa resposta para os jovens que seja complementar à formação escolar. Há muitos jovens chamados “nem, nem”, que nem estudam nem trabalham, e a maior parte tem o 12º ano de escolaridade. Fala-se que serão cerca de 150 mil. Temos uma resposta formativa para esses jovens, com os cursos de especialização tecnológica.

Como é que vê a situação dos imigrantes em termos laborais? As empresas precisam de laborar, têm de satisfazer as suas necessidades de mão-de--obra e deseja-se que não se aproveitem para degradar as condições médias de trabalho. O objectivo é valorizar cada vez mais o factor trabalho, fazendo a sua evolução e melhorando as condições. Desejo que não se aproveite a vinda de imigrantes que possam aceitar qualquer situação laboral para degradar as condições de trabalho.

Mas teme que possa haver uma degradação das condições? Espero que não e creio que os empresários não querem situações dessas, porque sabem que o modelo de desenvolvimento nacional não pode passar por essas questões.

Como vê a dinâmica empresarial e de emprego na região do Vale do Tejo? Não tem havido problemas sociais sérios porque a dinâmica do mercado de trabalho é grande. Quem quiser trabalhar, rapidamente é reintegrado ou no mesmo sector ou noutro e os trabalhadores desempregados que precisarem de requalificação têm um IEFP com capacidade de os requalificar.

Agora como presidente sente-se mais político que técnico? Quando se está em cargos deste tipo é preciso haver alguma capacidade política.

E que influência tem a política nos serviços? Como é uma instituição que tem presença em todo o território, que tem alguma capacidade de atribuir subsídios, é muito partidarizada localmente, com funcionários com várias tendências políticas. Talvez por isso é que recebo mais pressões para mudar um director do centro de emprego. Mas tentamos valorizar sempre as pessoas da casa. Por outro lado, um director de um centro de emprego em localidades do interior tem um peso político tremendo.