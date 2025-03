Catarina Farias: uma boa saúde oral abre portas no mundo do trabalho

A saúde oral está directamente ligada à auto-estima e pode ser um factor decisivo em diversos contextos sociais e profissionais. No âmbito do Dia Mundial da Saúde Oral, assinalado a 20 de Março, a médica dentista Catarina Farias, da Clínica DecorSorriso, em Samora Correia, destacou a importância dos cuidados com os dentes e o impacto que um sorriso saudável pode ter na vida das pessoas. “O sorriso é a curva mais bonita do corpo de qualquer pessoa. Um sorriso bem cuidado e com boa saúde é uma porta de entrada, um cartão de visita que aumenta a auto-estima e reflecte também a saúde em geral da pessoa”, afirma a especialista.

A relação entre a saúde oral e o bem-estar emocional é inegável. Segundo Catarina Farias, há casos de pacientes que, devido a problemas de saúde mental como depressão e ansiedade, ou dificuldades financeiras, acabam por descuidar a dentição. No entanto, a transformação é notória quando voltam a olhar-se ao espelho após os tratamentos. A vergonha de sorrir é um comportamento recorrente entre quem tem problemas dentários. Muitas pessoas habituam-se a esconder o sorriso, a tapar a boca com a mão ou a sorrir apenas com os lábios fechados, refere a dentista. Além disso, a falta de dentes pode afectar a vida social, tornando-se um obstáculo até para simples momentos de convívio.

Muitos procuram ajuda no dentista por motivos profissionais. Catarina Farias garante que há pessoas que se deslocam à clínica para fazer uma intervenção profunda no seu sorriso porque têm de fazer uma entrevista de emprego. “Este é um factor que tem muito impacto. Imagine uma pessoa que vai servir à mesa num restaurante e tem os dentes com cáries, tártaro, gengiva inflamada ou uma prótese mal-adaptada. Cria uma aparência que não condiz com o posto de trabalho”, explica. A estética dentária tem vindo a ganhar relevância, principalmente entre os mais jovens, impulsionada pela influência das redes sociais. A procura por tratamentos estéticos aumentou devido aos influencers e à importância da imagem na sociedade actual. Muitos pacientes recorrem a aparelhos dentários, branqueamentos e alinhamentos dentários para obterem um sorriso perfeito, explica Catarina Farias.

Mas não é apenas a estética que preocupa os especialistas. Entre os problemas mais comuns destacam-se as cáries e as doenças gengivais. No entanto, há uma nova condição que tem vindo a ganhar destaque: o envelhecimento precoce bocal. “São lesões que não são provocadas por cáries, mas por factores como ansiedade, problemas gástricos e distúrbios do sono. Um corpo saudável não significa, necessariamente, uma boca saudável”, alerta Catarina Farias.

O receio de ir ao dentista continua a ser um entrave para muitas pessoas. Com a clínica aberta há quase nove anos a aposta tem-se centrado numa abordagem humana e acolhedora desde a primeira consulta. Um detalhe que faz a diferença, porque o paciente perde o medo, ganha confiança e adere ao tratamento. A especialista destaca ainda a importância da prevenção, realçando que não se deve ir ao dentista apenas quando os dentes doem. As questões financeiras também influenciam a decisão de procurar tratamentos dentários. Catarina Farias destaca a importância de criar um vínculo com o dentista desde a infância. O primeiro contacto deve acontecer por volta dos seis ou sete meses. “Tenho crianças que vieram com menos de um ano e, hoje, são adolescentes sem medo do dentista. Estão a crescer sem problemas de saúde oral”, conclui.