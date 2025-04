Carlos Alves: professor, músico, dirigente e autarca

O presidente da Câmara de Arruda dos Vinhos, que subiu ao cargo com a saída do timoneiro do projecto autárquico que o escolheu para vice-presidente, vai agora pela primeira vez a votos como cabeça de lista, numa oportunidade de libertar para a prática o turbilhão de ideias que tem para o concelho. Nesta primeira grande entrevista como presidente e candidato, como cidadão do concelho e da região de coração, fala da sua vida, dos projectos que tem e assume que está a trabalhar num cenário de vitória. Quer mais condições para os jovens, atrair quadros para o concelho, promover a qualidade de vida e, numa terra onde ninguém está sem médico de família, acabar de uma vez por todas com as fossas sépticas levando o saneamento básico a todos os lugares.

António Palmeiro/Filipe Matias



Estava à espera de ser convidado para número dois da lista? Nunca suspeitei que houvesse o convite e fiquei surpreendido. Não tinha a ideia de fazer um caminho que acabasse na cadeira de presidente de câmara. Estou na política pelos motivos certos, que são estar ao serviço da população. É uma ambição genuína, de dar o meu melhor contributo possível e envolver a população para o desenvolvimento de projectos relevantes para o concelho.

Mas quando entra para vice-presidente obviamente que já devia haver uma perspectiva de preparar a sucessão. Não vejo a política como carreira mas como missão. Ninguém está à espera que um Governo de maioria caia e que o presidente de câmara seja convidado para deputado e que o vice assuma a presidência do município. Num último mandato de um presidente há sempre a possibilidade de o número dois ser o cabeça de lista às eleições, mas esse caminho está sempre condicionado pela vontade dos militantes. O número dois também tem de fazer um bom trabalho para ser uma opção. Há vários exemplos à nossa volta de vice-presidentes que não foram escolhidos pelos partidos.

Foi o que aconteceu com a sua antecessora? A sua entrada para a câmara ditou o afastamento de Rute Miriam das listas? Não tenho qualquer responsabilidade nessa situação. As pessoas têm projectos diferentes e as escolhas não dependem só do próprio. Não me ofereci e não tenho uma carreira política. A minha relação com a anterior vice-presidente é a melhor, de cordialidade, não há da minha parte qualquer mal-estar em relação a ela.

O facto de ela ter avançado com uma candidatura, apoiada pelo PSD, vai complicar as contas ao PS? Isso é futurologia. Estou concentrado em fazer um trabalho que considero relevante para o concelho, estou motivado em dar o meu melhor para conseguir conquistas para território e não em estar preocupado com resultados eleitorais.

Nestas eleições vai ter também a concorrência do CHEGA. Teme alguma instabilidade nas autárquicas? Vejo esses fenómenos com naturalidade, porque o que conta são os projectos agregadores. É a democracia a funcionar. Sou democrata, sou de esquerda, socialista, humanista e republicano convicto e na visão que tenho para a sociedade considero que todos os agentes políticos têm o direito de irem a votos. Há posturas na política com as quais me revejo e outras não. Gosto da política pelo sim e a minha política é sim mais saúde para o meu concelho, sim mais educação, sim melhores infra-estruturas… Não me revejo num discurso do não, do preconceito, do ódio, um discurso que não seja inclusivo.

“Quando vamos a votos temos de ter ideias e projectos”

Qual é o seu projecto e o que tem de diferenciador? O meu projecto é construir o futuro, honrando o passado.

Já estamos a ver que isso é a frase de campanha… É a minha convicção política. O meu projecto está alicerçado num histórico relevante que trouxe desenvolvimento e que em contraciclo fez crescer o concelho, mas com um futuro que passa pela requalificação das infra-estruturas. Há um plano para o pavilhão multiusos porque temos necessidade de um espaço com sala de congressos, que dê respostas ao desporto, cultura e associativismo, ao apoio sénior. O meu projecto também passa pela rede viária que permita ter coesão territorial.

Faz sentido a apostar nessas intervenções quando há zonas do concelho que nem sequer têm saneamento básico? Estamos a fazer investimentos nessa área na Carvalha e vamos iniciar o saneamento em A Do Mourão. Vamos investir também na Tesoureira, em Vila Velha. Estamos a falar num investimento de 1 milhão e 100 mil euros. O saneamento é muito importante tal como a gestão da água é uma prioridade com a revisão das condutas e combate às perdas de água.

O Rio Grande da Pipa vai continuar a ser um problema? Estamos neste momento a finalizar uma Fábrica da Água, que vai ter a capacidade de tratamento de águas residuais e fluviais. É um projecto revolucionário que vai ser uma mais-valia. Há vontade de requalificar o rio até à zona das cataratas e já há trabalho feito em termos de estudos e este é um projecto para implementar.

Se ganhar as eleições Arruda dos Vinhos vai estar cheia de obras no próximo mandato. Estou a trabalhar sob um cenário de vitória. Isto não quer dizer que antes não se tinha feito obra. Mas quando vamos a votos temos de ter ideias e projectos. O que vou levar a votos nestas eleições é uma visão para o território, em que temos de ter saneamento, estradas, água, saúde, educação, cultura, tecido associativo apoiado, arrendamento jovem, ocupação de tempos livres…

Como é que pretende fixar os jovens da terra e atrair mais juventude para o concelho? Já estamos a trabalhar nisso. Fizemos um regulamento para apoio ao arrendamento jovem, vamos implementar um programa de ocupação de tempos livres, temos um programa de estágios. Vamos investir em habitação que é uma área estratégica para o concelho, com construção a custos controlados. A nossa alavanca de desenvolvimento tem sido a educação e é a reboque disso que temos crescido. Do ponto de vista da formação temos sido um berço de jovens altamente qualificados. Temos um projecto, que é o Arruda tem Valor, que dá palco aos jovens para apresentarem as suas investigações e teses académicas.

A indústria aeroespacial e o laboratório dos solos

Em que medida essa aposta está a mudar Arruda dos Vinhos? Temos indústria aeroespacial e somos procurados pela capacidade de inovação. O ArrudaLab é um ponto de desenvolvimento agro-industrial que tem quadros de alto valor. Temos um laboratório dos solos que tem pouco paralelo no mundo.

Como é que o concelho está a aproveitar as potencialidades turísticas?

A área do turismo tem tido um trabalho invisível e que este ano começou a mexer. Vamos promover no site do município na internet o projecto turístico do concelho. O vinho, a viticultura, a enologia são apostas que vão ser motivo de constante investimento. Estamos a terminar a obra do mercadinho que terá uma enoteca. A estratégia passa pela continuidade e valorização também do património material e imaterial, da nossa cultura.

Fica triste com a situação actual da adega cooperativa?

A adega tem um património emocional. Fico na expectativa que conheça melhores dias. A câmara está sempre do lado da solução e estaremos disponíveis para encontramos soluções.

O que é que quer fazer do centro histórico?

O centro histórico é a zona onde cresci. Também há projecto e ambição para esta zona. Temos de começar pelas infraestruturas no subsolo. É uma intervenção obrigatória.

A Valorsul anda à procura de uma alternativa ao aterro sanitário de Mato da Cruz. Já vieram bater-lhe à porta?

Não sei do que fala, nunca fui abordado e a resposta é não, obrigado.