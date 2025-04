O mal do futebol jovem está nos pais que caem no ridículo de ofender miúdos e jovens árbitros

O que vai mudar na Associação de Futebol de Santarém (AFS) consigo como presidente? No imediato não vai mudar nada. A AFS estava a fazer um bom trabalho e vai continuar a fazer um bom trabalho. Vai ser um trabalho, basicamente, de continuidade. Obviamente, vamos dar algum cunho novo e temos duas medidas em perspectiva, para além do que já se fazia.

Que novidades são essas? Em princípio quero ver se no início da próxima época conseguimos fazer um encontro de futebol adaptado, em articulação com os municípios e centros de recuperação. Também temos uma função social e, dentro dessa perspectiva, faz todo o sentido começarmos a organizar encontros, envolvendo diversos parceiros. Outro objectivo é fomentar jogos de futebol online. A federação já tem e está a lançar o desafio às associações. Faz sentido estar nesta vaga inicial e depois logo se vê qual a adesão.

É um homem de decisões firmes e solitárias ou prefere trabalhar em equipa? Prefiro trabalhar em equipa. Posso dar uma sugestão, mas se as pessoas não concordarem não avanço. E todos são livres de dar opiniões contrárias. Porque da discussão, muitas vezes, nasce a solução. É óbvio que quando aqui decidimos alguma coisa, a tese que ganha é a tese de todos. Gosto muito de repartir responsabilidades. Todos os membros efectivos e suplentes da direcção têm pelouros.

A Academia de Futebol a construir em Santarém numa parceria com o município é o projecto mais relevante do mandato? É um projecto da AFS e esperamos que agora arranque. A Academia de Futebol teve um pai, que foi o Francisco Jerónimo. Não podemos querer os louros para nós. O Jerónimo sonhou, pensou e as coisas são 99,9% dele. A outra décima é da direcção que disse sempre que acreditou no projecto e disse que sim a tudo. Não tenho dúvidas que há-de ser a pessoa com mais visibilidade quando for inaugurada a academia.

O futebol distrital é praticamente irrelevante no contexto nacional. Não há um clube nas provas organizadas pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional e tem apenas duas equipas nos nacionais: a União de Santarém e o CD Fátima. O que é que a AFS pode fazer em relação a isso? A AFS não pode fazer muito. O tecido empresarial contava muito para os clubes que queriam chegar a patamares mais elevados. Acho que temos condições para ter um clube na 2ª Liga, no mínimo, e outros na Liga 3. O Fátima vai lutar pela subida à Liga 3 e pode almejar subir até à 2ª Liga, onde já esteve. Esperamos que o próximo campeão distrital também se consolide nos campeonatos nacionais e que a União de Santarém, na próxima época, consiga subir à 2ª Liga.

As SAD provocam o afastamento do atleta local

As sociedades anónimas desportivas (SAD) que têm sido criadas em diversos clubes da região nem sempre têm dado os resultados que se ambicionavam. Excepto em Santarém. Acho que as SAD num contexto de futebol distrital não se justificam. Se as pessoas não sentirem que o clube é delas, e que pertence a outros, deixam de se interessar. E depois as SAD provocam, normalmente, o afastamento do atleta local.

Qual a solução para convencer as empresas a investir nos clubes? Não há toque de Midas para isso, mas poderia haver alguns benefícios fiscais.

A AFS tem encontrado abertura do tecido económico para patrocínios de provas ou tem sido difícil? Sim. Já temos, por exemplo, uma colaboração no naming para a final da Taça do Ribatejo, que é o Crédito Agrícola. Espero, para a época que vem, ter um naming para a Taça do Ribatejo e para a 1ª divisão distrital.

Se não fossem os municípios, muitos clubes não teriam meios nem instalações para competir. Como vê essa realidade? Não há uma espécie de municipalização do meio associativo? Acho que não. Os municípios também têm essa obrigação de promover o desporto e o bem-estar das famílias nos locais onde vivem. Todas as cidades têm um estádio municipal e isso ajuda muito os clubes.

Mas também cria uma discriminação negativa relativamente a clubes que investiram nas suas próprias instalações. Como por exemplo o Riachense, de que o senhor foi presidente. Sim e nessa altura pagávamos a água, a luz, a manutenção, tudo… Agora a câmara colabora e acho bem. Não fazia sentido isso não acontecer.

Presumo que costuma assistir também a jogos de futebol dos escalões jovens. O que acha do comportamento arruaceiro e insultuoso de alguns adultos, nomeadamente pais e mães de atletas, durante os desafios? O mal do futebol jovem não está nos atletas, está nos pais que muitas vezes inadvertidamente – eles não o fazem por mal – caem no ridículo de estar a ofender miúdos, a ofender jovens árbitros, quando nada o justifica. No futebol há três resultados possíveis e há que saber perder e saber ganhar. Normalmente, já se sabe que quando um clube perdeu a culpa foi do árbitro, mas ninguém se lembra do guarda-redes que deu um ‘frango’ ou do avançado que falhou um golo de baliza aberta. É mais fácil culpar os outros. Um elemento da nossa direcção tem um livro que todos os pais deviam ler, com entrevistas a jovens atletas de todos os clubes do distrito. É bom ver que os próprios miúdos sentem-se envergonhados pelas atitudes dos pais.

Tem sido fácil recrutar árbitros, dada essa realidade? Tive recentemente a notícia por parte do Conselho de Arbitragem de que 22 ou 23 jovens árbitros já fazem parte dos quadros. Agora, é mau ver um miúdo ser enxovalhado ou ofendido. Já presenciei algumas cenas dessas. É reprovável.

Que marca gostava de deixar no comando da AFS? Gostava que corresse bem este mandato, que houvesse mais pacificação no futebol, principalmente isso. Muitas vezes os clubes dividem-se, em vez de lutarem por uma solução que sirva a todos.