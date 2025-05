Hélio Justino: “Sim ao aeroporto em Benavente, não à perda de identidade do concelho”

Hélio Justino, natural de Coruche e residente em Samora Correia desde os sete anos, é o candidato pela CDU à presidente da Câmara de Benavente nas autárquicas deste ano. Advogado, 54 anos, casado e com dois filhos, pessoa introvertida e avessa a protagonismos. Conta, no entanto, com uma carreira sólida no universo autárquico e associativo. Ocupa o cargo de vereador desde Outubro de 2017, acumulando vários pelouros. Foi presidente da Junta de Freguesia de Samora Correia durante três mandatos, de 2005 a 2017 e membro da Assembleia Municipal de Benavente.

No campo associativo, Hélio Justino integrou o conselho de administração da Fundação Padre Tobias durante 12 anos. Foi dirigente do Grupo Desportivo Samora Correia, na secção de Andebol, e presidiu à assembleia-geral de várias instituições locais, como a Sociedade Filarmónica de Samora Correia e o Núcleo Sportinguista de Samora Correia. Foi ainda colaborador de informação e desporto na rádio local.



O Campo de Tiro da Força Aérea no concelho de Benavente foi a melhor escolha para o novo aeroporto? Sim, faz sentido. De resto os estudos técnicos demonstraram que é a melhor localização para servir o país. Nesse sentido, obviamente, para nós faz todo o sentido que se situe ali esta infraestrutura tão importante para o país.

Considera que esse empreendimento pode descaracterizar o concelho de Benavente, caso não exista uma liderança política forte? Há claramente esse risco, mas a nossa vontade é outra. Aceitamos o desenvolvimento, ele é importante, mas assente na sustentabilidade. Este é um município que tem crescido muito e que tem uma grande atractividade. Ao invés do país em geral, temos tido crescimento a todos os níveis, nomeadamente económico e demográfico. Queremos continuar assim, naturalmente, mas de uma forma equilibrada. Temos o nosso Plano Director Municipal (PDM) que salvaguarda algumas situações, mas também sabemos que uma infraestrutura nacional, de importância para o país, pode levar o governo da Nação a fazer alterações. Daí a importância de todos lutarmos com o mesmo objectivo e que é o aeroporto não descaracterizar o concelho. Não podemos perder a identidade e a característica que nos diferencia de estarmos às portas da capital, mas onde ainda existe intacta alguma ruralidade. Isso faz com que haja grande qualidade de vida neste território.

Os seus adversários políticos apontam falhas ao actual executivo em áreas como educação, saúde, segurança e requalificação urbana. Há sempre margem para melhorar em todos os aspectos. Os adversários políticos fazem o papel deles, ou seja, tentam transmitir às populações que não desempenhamos bem o papel e que eles são a alternativa. Não interfiro. Com as redes sociais é muito mais fácil apontar aquilo que está mal ou que não está tão bem, ganhando proporções imensas. Facilmente, na actualidade, se perde o respeito pelas entidades. Temos a consciência tranquila que, apesar de termos margem para melhorar, temos feito um trabalho muito positivo. Este município tem crescido e tem qualidade de vida, o que se deve também ao trabalho da CDU e dos quase 700 funcionários que fazem parte desta câmara municipal.

Mas obviamente também há problemas. Temos alguns problemas comuns a todos os municípios, como o caso das creches, dos monos ou da falta de médicos, e, por isso, há espaço para melhorar. Um dos principais aspectos caso continuemos na gestão da câmara municipal, como espero, é podermos fazer uma reorganização interna que permita uma melhor capacidade de resposta. Na área operacional há muita dificuldade em contratar pessoal especializado, como carpinteiros, electricistas e pedreiros porque as empresas privadas pagam muito mais.

Quais são as prioridades para o concelho de Benavente? Sou uma pessoa de trabalho de equipa e, como tal, as prioridades serão aquelas que a equipa CDU definir com base nas mais variadas listas e em articulação com as juntas de freguesia. Naturalmente que hão-de passar por um ajuste da nossa organização e por algumas áreas fundamentais para o nosso desenvolvimento sustentável, tais como o reforço na aposta no movimento associativo. A qualificação do espaço urbano é também uma área muito importante.

O crescimento acentua a necessidade de mais respostas sociais. Temos de investir nas mais diversas áreas nalgumas com resposta da administração central porque não basta transferir as competências. Na área da educação, a qualificação do parque escolar e a construção da secundária de Samora Correia são necessidades prementes e, na área da saúde, estamos já com uma intervenção no Centro de Saúde de Benavente. É preciso devolver o Rio Sorraia à comunidade.

A Zona Industrial do Porto Alto e outras estão algo desorganizadas. Há algumas sucateiras e uma comunidade chinesa com muita expressão. Não teme que a situação acabe por sair do controlo? Temos procurado fazer algum trabalho nessas áreas. É algo que temos de melhorar bastante porque o espaço público, aquele que é da nossa responsabilidade, se estiver cuidado dá-nos mais força para junto dos privados exigir que eles também tenham os seus espaços cuidados. Não é muito fácil com algumas comunidades estrangeiras, mas tem havido por parte do sector de fiscalização da câmara muitas abordagens. Nos períodos seguintes nota-se que há alguma preocupação, mas, mais tarde, caímos no mesmo. É uma questão cultural difícil. As zonas industriais têm que estar mais cuidadas para podermos ser o exemplo e depois fazer maiores exigências.

Em Santo Estêvão, os moradores pagam do próprio bolso guardas-nocturnos devido aos furtos. Que soluções propõe para melhorar a segurança na freguesia? A segurança é um dos principais problemas no nosso país, não é só no nosso município. Santo Estêvão, pelas suas características e pelo seu modelo com habitações um pouco mais isoladas, sobretudo nas Matas do Duque e do Zambujeiro, é propícia a que os furtos possam acontecer. Mas, desde que soaram os alarmes houve um trabalho articulado entre o município e as autoridades, das quais dependemos muito para que a situação fosse minimizada.

A falta de creches tem sido também um assunto recorrente. Na área da primeira infância a resposta precisa de ser acelerada. Preocupa-nos muito também a resposta para a terceira idade. Temos poucas instituições, a resposta está muito aquém daquilo que são as necessidades e as listas de espera aqui, e em todo o país, são grandes. Adquirimos o edifício da antiga cooperativa, em Samora Correia, com o objectivo da Fundação Padre Tobias poder instalar, no futuro, mais um lar.

“A exposição assusta-me um bocadinho”

A sua candidatura é para ganhar num concelho que é um bastião comunista há muitos anos? Claramente que sim. Apesar da realidade da política nos dias de hoje, e do desgaste de quem está no poder, temos algo que nos permite ser muito optimistas. As nossas equipas são formadas por gente séria, competente, capaz e que se preocupa apenas com o trabalho em prol dos outros e com nada mais. De resto, esse tem sido um ponto de honra das candidaturas da CDU. Por isso, a população tem dado uma resposta positiva. Sabemos que, a nível nacional, o partido tem passado algumas dificuldades, perdendo algumas autarquias, mas aqui a população tem continuado a acreditar em nós e penso que vai continuar. Não sou militante comunista, mas é aqui que me sinto bem.

Como lida com a exposição pública sendo uma pessoa introvertida? Apesar de não gostar da exposição, e este cargo obriga a isso, o trabalho não me assusta, mas ao contrário do político-tipo de hoje em dia, de sorriso fácil, de cumprimento, sou mais introvertido, gosto de estar na última fila, de ser discreto. No fundo, gosto de fazer coisas, mas a exposição assusta-me um bocadinho. Contudo não podia voltar as costas a este grupo e é aqui que me sinto bem.

Não teme ser o homem que vai perder a única câmara CDU no distrito de Santarém? Espero que isso não aconteça. Mas se acontecer temos que aceitar porque é a democracia a funcionar. Os resultados estão sempre nas mãos das populações e cada vez mais dependem de muitas coisas, não só da competência, não só da seriedade.

Está aberto a entendimentos, caso a votação o obrigue a gerar consensos com outros partidos? Sim, em prol das populações estamos sempre receptivos a tudo, porque é importantíssimo criar um cenário de estabilidade. Permite fazer tudo muito melhor e mais fácil em prol da população. Foi com esse objectivo que, neste mandato, definimos um entendimento com o PS. O cenário de uma maioria absoluta é sempre o ideal.

Foi um acordo que o PS rompeu? O que se passou? Da nossa parte cumprimos em tudo e honrámos o compromisso. O PS resolveu quebrar este vínculo a um ano do final do mandato, estou em crer que por motivos de estratégia política. Trata-se de uma questão que tem que ser colocada ao PS.

A rivalidade entre Benavente e Samora Correia não faz de si um candidato amado de um lado, mas que não colhe preferências do outro? Vivi essa rivalidade durante muitos anos. Fui, durante cerca de 20 anos, dirigente do andebol em Samora Correia. Durante muitos anos era onde a rivalidade se sentia mais. A rivalidade foi óptima. Os clubes cresceram muito e têm resultados ao nível dos melhores, em termos nacionais. E é isso que tem de acontecer: rivalidade, sim, mas saudável. Ajuda-nos a crescer, a fazer melhor desde que exista respeito. Para nós, eleitos autárquicos, não há Samora, Benavente, Barrosa ou Santo Estêvão; há um município, um todo.

Qual é a vantagem de ser Hélio Justino o candidato? Tenho dificuldade em falar de mim. Fico grato à equipa que achou que era o melhor candidato. Ou era eu ou a Catarina Vale, que vai em número dois. Terá pesado na escolha o factor de Samora Correia ter mais eleitores.

A vice-presidente Catarina Vale ficou tranquila em manter-se como número dois? Ambos somos muito tranquilos, porque o nosso objectivo é servir a comunidade. Nunca estivemos em disputa por este ou para aquele cargo, trabalhamos em equipa, estamos em sintonia, damo-nos

perfeitamente.

Como vê a posição geográfica do concelho? Benavente mais próximo de Lisboa ou de Santarém? Somos distrito de Santarém, isso honra-nos, orgulhamo--nos de ser do Ribatejo, mas estamos mais próximos de Lisboa. Há muita gente que vem cá dormir, trabalha em Lisboa ou noutros sítios, e conseguimos fazer a integração de grande parte dessas pessoas através do movimento associativo, da cultura ou de iniciativas da autarquia. Mantemos ainda um pouco as características de antigamente, por isso, acho que não nos podem chamar um dormitório.