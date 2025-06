Duarte da Graça: o comandante pacificador que descobriu a sua vocação graças a um padre

Em 2007, como capitão, tinha ficado a comandar o destacamento de Tomar e foi o oficial que recebeu o policiamento de Fátima que deixava de ser da PSP. Nesta entrevista conta que foi um momento que o marcou como pessoa e profissional e que foi quando aprendeu a trabalhar com a sociedade civil. Um dos seus focos é o combate aos acidentes rodoviários e além de preocupado fica triste quando sabe que um idoso foi burlado. Revela que só deu uma bastonada uma vez num motard e foi para proteger um militar, quando estava na unidade de intervenção. Nesta entrevista, o coronel fala do seu percurso pessoal que se interliga com a vida ao serviço da GNR.

António Palmeiro /João Calhaz

A sua formação católica tem influência na forma como comanda a GNR no distrito de Santarém? Quando tomo decisões é a pensar na segurança das pessoas. Mas a minha educação católica ajuda-me de várias formas. Por exemplo, facilita a abordagem de alguns assuntos com algumas entidades como o Santuário de Fátima. Para resolver alguns assuntos não ajuda tanto como desejava. O dia-a-dia obriga-nos a andar sempre para diante e às vezes não há toda a calma e ponderação que são necessárias. Uma coisa que faço todos os dias é ver os pecados, o que correu bem e mal, uma reflexão ao fim do dia, e continuo a rezar.

Como é que alguém que teve uma infância e juventude religiosa vai seguir uma carreira numa entidade que é mais conotada pelas pessoas com a força, a repressão? A área militar surge na minha vida precisamente na igreja, por causa do padre da paróquia de Riachos, que era simultaneamente capelão nas forças armadas. Ele dizia que com o meu feitio e forma de ser, de gostar das coisas organizadas, bem definidas, dava um bom militar. Foi ele que me incentivou a ir para a Academia Militar, onde entrei depois de ingressar no Exército e de ter feito o curso de paraquedista.

Podia ter ficado numa carreira militar provavelmente mais resguardada do que ter de contactar com o público, normalmente por más situações… Quando fui para a academia entrei para o Exército e para a GNR e no primeiro dia tomo a opção pela Guarda. Sempre pretendi dar o meu melhor em prol da sociedade. Talvez esse seja o meu sonho de criança. Entendi que o conseguiria fazer melhor através da Guarda, se bem que o Exército e as forças armadas têm um papel relevante, insubstituível e importantíssimo na estabilidade. Às vezes as pessoas não dão importância aos militares porque estão habituados a ter tudo, ou quase tudo, a viver numa sociedade em que damos tudo como adquirido, mas a verdade é que os últimos tempos têm mostrado que não é assim.

Foi complicada a entrada para a vida militar? O mais complicado foi mesmo as notas a Matemática que não eram as melhores e então tive de ganhar juízo, tive de estudar mais e estive de férias a estudar matemática.

Qual foi o primeiro impacto quando chegou no primeiro dia à GNR? Ingressei no regimento de infantaria, o que é hoje a unidade de intervenção. Não senti nenhum choque, fui muito bem acolhido.

Deve ter dado algumas bastonadas quando esteve nessa unidade… A única bastonada que dei foi numa concentração de motos e acabei por ir a tribunal por causa disso. Foi na concentração de motos em Faro. Há um indivíduo que faz um cavalinho com a mota para cima de um militar meu e para o proteger tive de utilizar a força como legítima defesa de terceiro.

Portanto é um militar pacífico… Os militares da Guarda são para pacificar, não são para fazer a guerra. Se há coisa que não gostamos é de guerras.

A ver os erros acontecerem na primeira operação no Santuário de Fátima

Na altura em que começou a comandar o destacamento de Tomar, em 2007, o policiamento da Cova da Iria, do Santuário de Fátima passou para a GNR. Como é que lidou com a situação? Tive que procurar muito sobre a situação, perceber o que estava feito antes, identificar oportunidades de melhorar. Nessa altura estávamos a menos de um mês das comemorações dos 90 anos das aparições. Cometi muitos erros nessa primeira peregrinação com o policiamento da guarda, vi os erros a acontecerem e isso marcou-me profundamente, quer na preparação das operações seguintes, quer enquanto pessoa. Foi quando tive que aprender a trabalhar com os outros e com a sociedade civil, desde a câmara municipal aos trabalhadores que tinham de recolher o lixo.

Qual foi a situação mais difícil, aquela que o deixou mais nervoso? O principal problema era ter tempo para conseguir fazer tudo, porque gosto de ter as coisas muito planeadas. O erro mais flagrante foi colocar o trânsito todo a funcionar no mesmo sentido.

Conseguiu entender-se com a PSP que estava de saída de Fátima? Até Outubro de 2006 havia três operações de segurança. A da PSP na Cova da Iria, a da Brigada de Trânsito da GNR e do Grupo Territorial de Santarém. Hoje temos só uma operação. Na altura da transição houve o cuidado de entregar o quartel em condições, em pleno funcionamento, houve patrulhas conjuntas. Naturalmente quem esteve a desempenhar funções na PSP não ficou satisfeito, porque deram os seus melhor e foram muitos anos de trabalho.

Hoje as funções da Guarda são muito diferentes de quando começou. O que é que mais o afectou? As alterações tiram-nos sempre da nossa área de conforto porque só por si criam alguma instabilidade, mas temos de estar preparados e adaptar-nos às exigências. É evidente que conseguimos adaptar-nos. As grandes diferenças são em termos tecnológicos. Hoje há plataformas que nos permitem fazer uma gestão diferente do patrulhamento, meios para apoiar determinadas operações. O salto tecnológico foi brutal.

As pessoas que o conhecem da infância costumam pedir cunhas? As pessoas sabem como sou e isso não é um problema, porque nem sequer me abordam nesse sentido. E se tentarem o que digo é que o que posso fazer é ser eu a pagar o auto de contra-ordenação. Mas acredito que quem está no terreno a fazer fiscalização junto da família ou dos amigos com os quais cresceram não é fácil. Temos de ter cuidado em haver um equilíbrio para que a situação da Guarda não fique fragilizada, temos de ter a responsabilidade social de afastar esse tipo de situações.

É mais difícil lidar com os guardas, os cidadãos ou os políticos? É mais ou menos como uma família, cada um com o seu feitio. Com todos eles o importante é encontrar a forma que melhor permita alcançar a nossa missão.