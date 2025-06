Bloco de Esquerda é um partido de mansos, diz Carlos Matias

Mais de 100 militantes do BE do distrito de Santarém abandonaram o partido com fortes críticas à liderança de Mortágua. Cerca de dois terços pertenciam à concelhia de Salvaterra de Magos, um deles o vereador eleito pelo BE, agora independente. Militantes falam em atitudes antidemocráticas e desculpas esfarrapadas para as derrotas eleitorais.

Mais de uma centena de militantes do BE de Santarém anunciaram a sua desvinculação do partido, nos quais se inclui o ex-deputado à Assembleia da República, Carlos Matias. Em declarações a O MIRANTE, Carlos Matias explica que há meia dúzia de anos começou a perceber que a política do partido era errada e que acabou por deixar de ser alternativa ao Partido Socialista, colocando-se na sua dependência política. “Como já antevia tem levado a um definhamento da representação eleitoral do Bloco. Tentei internamente falar com os líderes da direcção nacional, mas nunca foi aceite. Foi-se acentuando uma sectarização interna e uma marginalização das actividades partidárias. Chegámos a ser vítimas de intrigas de corredores”, afirma o ex-deputado. Carlos Matias salienta que o futuro do partido, da forma como está, deixou de lhe interessar, embora vaticine que o mesmo não tem futuro. “Vão existir promessas que vão ser só palavras. O Bloco de Esquerda está a perder a identidade. Perdeu a radicalidade que o fez crescer. É um partido de mansos”, remata.

Para os militantes que se desvincularam “as propostas políticas são sistemática e convenientemente buriladas, quando não metidas na gaveta, na esperança de virem a ser aceites pelo PS”. Considerando que “o gume cortante da intervenção inicial do BE há muito embotou”, os militantes notam que ao longo dos últimos anos têm levado as suas críticas aos órgãos máximos do partido, mas a maioria da direcção do Bloco de Esquerda rejeita-as sistematicamente. “Está no seu direito. Mas, depois, nunca assume a responsabilidade pelas sucessivas derrotas eleitorais, foge aos balanços, justifica-se sempre com as dificuldades da conjuntura”, lamentam. As críticas à coordenação, liderada por Mariana Mortágua, continuam, com estes bloquistas a acusar a direcção de desencadear “um processo de progressiva centralização das decisões, afastando vozes incómodas ou não controladas pelo aparelho”. Afirmam ainda que os funcionários do partido “são vítimas de práticas que envergonhariam muitos patrões” e que o caso das recém-mães que foram despedidas em 2022 e que abalou o partido “não é único”.

Direcção do BE fala em “desfiliações programadas”

O secretariado do BE lamentou as saídas anunciadas de militantes do partido e falou num conjunto de desfiliações programadas. “O Bloco lamenta todas as saídas de aderentes. Este é o tempo de juntar forças, de reforçar o debate e a cooperação, e não tempo do abandono, do sectarismo ou da fragmentação à esquerda”, lê-se numa nota enviada à imprensa. Em reacção ao facto de mais de cem militantes de Santarém terem anunciado a sua saída do partido, o BE refere que “dos 89 pedidos de desfiliação efectivamente recebidos, dois terços são oriundos da concelhia de Salvaterra de Magos”.