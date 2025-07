Samuel Frazão: Alcanena precisa de se desenvolver mas sem esquecer as pessoas e a sua identidade

Há quase oito anos a presidir à Junta de Freguesia de Monsanto, Samuel Frazão podia ter-se mantido na zona de conforto e tentado a conquista de um terceiro mandato. Mas quis abraçar o desafio maior de ser o candidato socialista à presidência da Câmara de Alcanena com a missão de a reconquistar à coligação PSD/CDS-PP. O empresário de 38 anos, natural de Monsanto mas a residir em Alcanena há 13 anos, diz que é um político que nunca traiu a sua liberdade de pensamento para ir com o rebanho e que valoriza a proximidade com as pessoas. Algo que, critica, não tem sido apanágio do executivo de Rui Anastácio, um presidente que apelida de “autoritário”.

Questionado sobre se a política dá mais do que tira, o empresário licenciado em Química diz que “é uma balança difícil de equilibrar”, mas não tem dúvidas que “para quem trabalha em prol da sociedade tira mais do que dá”. Acredita que “há muito boa gente na política mas que também há pessoas que estão por oportunismo” e que “não se pode olhar para a política como um emprego mas como um contributo para a sociedade”. Foi isso, refere, que o fez candidatar-se pela primeira vez à freguesia onde, sublinha, deixou obra feita, desde a requalificação da Estrada 361, à creche, centro de dia e parque de autocaravanas. “Mas a obra mais importante que deixei foi um clima agregador e de tranquilidade”, diz.

Nesta conversa, que começou em Monsanto e terminou em Alcanena, o candidato define-se como “uma pessoa de trabalho, humilde mas com competência”. Pai de família, diz não querer que o concelho de Alcanena seja uma terra grande, mas um local agradável e acolhedor para se viver e ter um negócio. Músico por paixão, continua a tocar saxofone, sempre que pode, em bandas da região e nunca mudou de morada para poder votar em si próprio. Gosta de pessoas com sentimento de comunidade, não tolera egoísmo e arrogância e lamenta que na política se criem guerras em quatro anos que ficam para uma vida inteira, quando não se olha a meios para atingir os fins.

Porque decidiu avançar com uma candidatura à Câmara de Alcanena quando podia fazer mais um mandato na Junta de Monsanto? Tenho feito o melhor pela população de Monsanto, mas, reconhecendo que há trabalho positivo deste executivo, há questões que me fizeram avançar, nomeadamente a nível social, da proximidade, a nível da relação com as pessoas. Muita gente me pressionou para avançar para uma candidatura à Câmara Municipal de Alcanena.

O que pode trazer de diferente para o concelho de Alcanena? Consigo aliar a competência, ou seja, consigo trazer investimento, inovação, capacidade de trabalho, mas também fazer isso junto com as pessoas. Gosto de estar com as pessoas. Sempre fui uma pessoa de colectividades, músico também, e para mim as pessoas nunca foram um problema. Sempre me senti confortável junto das pessoas, independentemente da idade, dos credos, das habilitações literárias. Pretendo continuar o trabalho que se tem feito, o que está bem feito, melhorar noutros níveis, nomeadamente a nível social, de desenvolvimento de todo o território, ajudando também as freguesias que têm sido esquecidas, em particular nestes últimos quatro anos.

Considera que este executivo tem descurado a proximidade com a população? Não vou fazer campanha para falar mal de ninguém. Vou sim apresentar propostas alternativas e espero contribuir para um debate político agradável entre todos. Mas há perfis que nascem com as pessoas e eu tenho claramente um perfil diferente do perfil do actual presidente de câmara.

Aconselhou-se com a última presidente da Câmara de Alcanena eleita pelo PS, Fernanda Asseiceira, sobre esta candidatura? Para ser honesto, não. Tenho muito respeito pela Fernanda, mas desligou-se das lides políticas. Talvez pelo cansaço e alguma falta de reconhecimento pelo trabalho que fez.

Não foi só a ex-presidente a desaparecer do mapa. O PS já foi acusado de não ter voz activa na gestão da autarquia. Não concordo. Temos tido sempre participação nas reuniões de câmara, a equipa de vereadores tem feito um trabalho muito digno nestes quatro anos e na assembleia municipal também temos sido muito participativos, colaborantes quando é necessário. Este executivo manteve aquilo que estava bem, mas não tem receio de criar litígios. E tem criado, quando algumas situações podiam ser geridas de forma diferente. Falta ouvir as pessoas...

Numa tentativa de se procurar uma solução mais pacífica? Exactamente. Mas voltando atrás: depois de 12 anos de poder e quando sai toda uma estrutura não é fácil. Ou seja, o candidato à câmara saiu, a Fernanda [Asseiciera] saiu, os vereadores também saíram. É um trabalho difícil.

E que dificulta o caminho a esta candidatura? São as adversidades que nos fazem mais fortes. Sou uma pessoa de garra, persistente e lutadora e que olha para esta candidatura como um desafio. Seria mais fácil ficar na zona de conforto, manter-me na Junta de Monsanto, mas não conseguia ver uma recandidatura do Rui Anastácio sem uma alternativa forte. Senti necessidade de criar uma equipa para apresentarmos uma alternativa na qual as pessoas se revejam, na qual exista competência, outras pessoas a aparecer. Não vale a pena queremos ser grandes se não trazemos as pessoas atrás.

A forma como o actual presidente lidou com o caso de legionella numa escola, ocultando-o, demonstra que é pouco adepto do escrutínio e da transparência? Podemos ir por aí. Normalmente, na política às coisas boas faz-se muita publicidade e em Alcanena tem-se sabido comunicar o que é bom. Mas o que não é bom mete-se para debaixo do tapete. [Rui Anastácio] Apresenta sempre algum desconforto, até do ponto de vista crítico, quando a situação não é agradável para o executivo.

E não é assim que, na sua opinião, deve agir um autarca. Um autarca deve agir de forma aberta. Quando corre mal, corre mal. Há que ter a humildade de reconhecer. Que beneficiou este executivo. Claramente. A Estratégia Local de Habitação (ELH), por exemplo, estava aprovada desde 2020 e tem sido a grande propaganda deste executivo que está a potenciar a questão do investimento. Mas há que ter também noção que era dos únicos concelhos do distrito que tinha ELH preparada, com as casas identificadas e tudo sinalizado. Se há dinheiro para a executar foi fruto do planeamento deixado pelo Partido Socialista.