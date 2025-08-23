Filipa Fernandes: a autarca de Tomar que não se rendeu quando estava desempregada, grávida e a viver em casa da mãe

Quando se fala de Filipa Fernandes é obrigatório utilizar palavras como empatia, proximidade, alegria e confiança. Toda a sua carreira é pautada pelo envolvimento em projectos sociais e equipas de voluntariado no trabalho directo com pessoas sem-abrigo, toxicodependência e prostituição. No início da sua carreira, integrou durante quatro anos uma equipa de intervenção social no Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF) nas escolas da Chamusca e Torres Novas, onde o principal objectivo era o combate ao abandono escolar.

Entretanto fez parte dos Serviços de Educação e Animação do Convento de Cristo, onde foi mentora e coordenadora do projecto Feira da Laranja Conventual, uma iniciativa que decorre todos os anos nos claustros do Convento e que envolve várias associações locais. Filipa Fernandes conta, nesta entrevista, que olhava para as laranjas desperdiçadas no chão do exterior do Convento e pensou que tinha de fazer alguma coisa para as aproveitar.

Entretanto, ficou desempregada, grávida, e foi obrigada a voltar para casa da mãe com o filho pequeno. A O MIRANTE partilha que esteve perto de pedir o RSI até que as portas da Junta Urbana de Tomar se abriram. Esteve lá quatro anos onde implementou projectos de campos de férias, organização de eventos culturais, trabalho educativo, entre outros. Até que, em 2017, foi convidada para integrar a equipa de Anabela Freitas no executivo municipal, onde está há oito anos como vereadora.

Mulher do associativismo foi durante vários anos presidente da associação mais antiga do concelho de Tomar, a Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina. Filipa Fernandes abre o livro nesta entrevista e partilha com O MIRANTE os momentos mais marcantes da sua vida, os sacrifícios que faz diariamente, a importância da sua família, e o momento doloroso que passou com a morte da sua maior referência, a mãe.

Mãe de dois filhos, Filipa Fernandes considera-se uma mulher de desafios, de superação, que procura alimentar o seu espírito criativo com novos projectos que contribuam para o desenvolvimento do território de Tomar, concelho que diz ter a cidade monumento da região ribatejana.

Já a vi bocejar e ainda não começamos a conversa. O trabalho político cansa? Desgasta muito. Ainda a noite passada estive até às tantas em reuniões. Depois fui deitar-me a pensar em soluções. Mas quem está na política não pode estar de outra forma. Tem de ser por inteiro, mesmo que isso exija sacrificar o nosso tempo com quem mais gostamos. Se por um lado desgasta, por outro lado também motiva, porque vemos as coisas a acontecer.

A família não se zanga por ficar muitas vezes em segundo plano? Tenho dois filhos, o João Henrique e a Maria Carolina, e o mais velho ainda no outro dia me disse que se há coisa que nunca vai fazer na vida é política. São sete dias por semana e o telefone sempre ligado. Procuro estar com eles com o máximo de qualidade possível, já que a quantidade é pouca. Quando estamos juntos, estamos mesmo em família. Na hora da refeição não há televisão, não há telemóveis. Tenho sorte do meu companheiro saber o que esta vida implica. Ele já foi vereador, embora por um partido diferente do meu.

Não há provocações? É até muito giro e benéfico. Primeiro há muito respeito e consideração. Depois é cada vez mais importante estar junto de quem pensa diferente de nós. Senão, não evoluímos. O António Jorge é mais conservador, eu sou mais liberal. Ele é do Benfica e eu sou do Sporting. Em alguns casos os opostos atraem-se mesmo (risos).

O que mudou em si nos últimos oito anos? Ganhei maturidade e experiência. Continuo a gostar de abraçar as pessoas. O abraço é dos gestos mais bonitos que existem. Também ganhei mais cultura geral. Nunca fui uma pessoa ligada à política, confesso. Mas adorava trabalhar com projectos para a comunidade. Estava na área de intervenção social, nos PIEF, e adorava trabalhar com os miúdos. Trabalhei vários anos na Chamusca e em Torres Novas, no Programa de Combate ao Abandono Escolar. Entretanto houve uma reestruturação e fiquei desempregada.

Foi um murro no estômago? Foi duríssimo, talvez dos piores períodos da minha vida. O meu filho tinha acabado de nascer e eu desempregada. Andei a bater a todas as portas a entregar currículos. Ninguém me deu trabalho. Estávamos a viver a crise de 2012. Estive muito perto de pedir o RSI (Rendimento Social de Inserção). Nessa altura voltei para casa da minha mãe.

Quando é que voltou a respirar de alívio? Quando bati à porta da Junta Urbana e disse que queria falar com o presidente Augusto Barros, sem explicar o motivo, senão não me deixavam entrar sem mais nem menos. Disse que era pessoal e fui recebida. Tivemos uma longa conversa, expliquei-lhe quais eram as minhas competências e ideias que podia pôr em prática na cidade. Ele olhou para mim e disse que ficava comigo. Nem queria acreditar. Acabei por ficar na junta quatro anos.

O que destaca desse tempo? Criei o Junta Anima e desenvolvi projectos na área da Educação e Cultura. Mas o que destaco mesmo é que aprendi que nunca devemos baixar os braços perante as adversidades. Ao fim de quatro anos na junta, a presidente Anabela Freitas convidou-me para fazer parte da equipa dela. Na altura até tive convite de vários partidos, mas estava a gostar do trabalho que a Anabela estava a realizar.

Há outros momentos marcantes? A classificação da Festa dos Tabuleiros a Património Cultural Imaterial Nacional. Foi uma vitória muito grande e fico muito feliz por ter feito parte da coordenação. Foi trabalho de muita gente e muitas horas de dedicação. As lágrimas caíram-me. É a nossa festa maior.

Uma pessoa exigente e perfeccionista

Ganhou ou perdeu com a política? Não lhe sei responder ainda honestamente. A política está mal vista e é muito difícil lidar com os ataques gratuitos que recebemos. Tenho sentimentos, filhos e uma família que vê tudo. O meu filho, por exemplo, já tem idade para ter redes sociais e sofre com algumas coisas que vai lendo. Há muita falta de respeito e consideração. Mas é verdade que há boa gente na política que paga pelo mau trabalho de outras pessoas que se aproveitam da política por interesses.

Ser mulher na política é mais difícil? A presidente Anabela, recordo-me, recebeu comentários negativos pela forma como se vestia, ou porque a mala não combinava com os sapatos, ou porque não podia estar de copo de vinho na mão porque é mulher. É uma barreira que ainda temos que ir quebrando. Mas para mim dá-me igual ao litro. A competência tanto está num homem como numa mulher. A Patrícia Sampaio é o melhor exemplo de que o judo não é só para homens. Ela é a melhor do mundo. Não sou feminista, no sentido fundamentalista, mas claro que acho que se deve investir mais em políticas de igualdade.

Como é a Filipa com os azeites? Sou uma pessoa exigente e perfeccionista. Dizem que sou a vereadora mais exigente. Mas quando vejo que algo está mal nunca chamo ninguém à atenção em público. Normalmente estou com um sorriso, mas também há o outro lado da Filipa, principalmente quando as coisas são mal feitas por preguiça ou falta de vontade.

Como gosta de ser tratada na rua? Tem alguma alcunha? Gosto de ser tratada por Filipa. A minha irmã colocou--me uma alcunha quando era pequena: “pitchula”. Foi por causa dos Mamonas Assassinas. Quem me conhece há muitos anos sabe dessa alcunha. De vez em quando ainda me chamam, mas muito residualmente.

É mais difícil lidar com o presidente Hugo Cristóvão ou com a Anabela Freitas? São muito diferentes. Respeito muito a Anabela, é uma mulher com um M grande. Estive para desistir no meu primeiro mandato, mas ela segurou-me. Eu disse-lhe que não tinha perfil para a política e ela respondeu-me que se quisesse políticos com ela que os tinha ido buscar. Isso deu-me muita confiança. O Hugo é um homem de trabalho com quem tenho muita cumplicidade. Estamos juntos há muito tempo. Às vezes discutimos muito por termos visões diferentes e ele recebe as opiniões de uma forma muito natural. Só desta forma se pode servir a causa pública.