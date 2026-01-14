Osvaldo Pires: o autarca que já foi pastor e que luta contra o cancro

Quando lhe lançaram o desafio aceitou, mesmo à revelia das instruções do seu partido, por considerar que os interesses da comunidade estão primeiro. Homem de coração grande e sorriso fácil, fez de tudo um pouco na vida, de pastor a vendedor de seguros. Um cancro irreversível deixa-o a viver um dia de cada vez, mas com o sonho de deixar a sua terra melhor para as próximas gerações. Nesta entrevista a O MIRANTE, fala sem complexos da doença, da sua terra e dos sonhos por concretizar.

Na política local, mais importante que as querelas políticas e a intransigência de ideais estão os interesses da população, considera Osvaldo Pires, 55 anos, reeleito pelos seus pares para ser novamente presidente da Assembleia de Freguesia de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz. Um convite feito cinco minutos antes da assembleia e que Osvaldo Pires aceitou sem complexos, mesmo indo contra as indicações da coligação Nova Geração (PSD/IL), que integrou como candidato. “Tomei a decisão por impulso quando me desafiaram. Não queria ser novamente presidente da assembleia, mas os interesses da minha comunidade estão primeiro e acho que nestas coisas devemos seguir o que achamos ser correcto”, refere a O MIRANTE. A decisão, contudo, não caiu bem no PSD.

Osvaldo Pires não tem paciência para a politiquice, para as “virgens ofendidas” da política nem para a ditadura do pensamento que, no seu entender, tenta reescrever a cultura e a história em nome de sensibilidades momentâneas. Critica duramente a política feita de egos, jogos partidários, abstenções estratégicas e falta de coragem para dizer “sim” ou “não” quando é preciso decidir. Para ele, a política local só avança quando deixa de ser um conjunto de quintinhas e passa a ser trabalho concreto no terreno.

“O meu último mandato como presidente foi muito interessante e desafiante. Todos os dias tinha algo diferente para fazer, cinco comissões para gerir e apesar da minha saúde estive em praticamente todas as reuniões das comissões. Cheguei ao fim do mandato com a ideia de que fizemos bom trabalho, deixámos obra feita. Uni os vários partidos em torno de muitas questões o que não foi fácil”, refere a O MIRANTE.

Para Osvaldo Pires, são as pequenas coisas que fazem a diferença na vida das pessoas. “Não procuro palcos, quero coisas concretas para a minha terra. Gosto de ir aos cafés da terra, percorrer as ruas, falar com as pessoas, ver o que é preciso ser feito e comunicar isso a quem pode resolver. Temos de agilizar os procedimentos. A máquina estatal é muito morosa e pesada. Muito papel”, critica. Diz que falta literacia política a muitos eleitos locais, mas sobretudo falta rua: políticos que caminhem, falem com as pessoas, vejam buracos, valetas entupidas, lixo acumulado, cruzamentos perigosos e percebam as histórias por trás de cada problema. “Só se pode defender alguém quando se calçam os sapatos das pessoas”, defende.

Alargar linha de comboio é uma inevitabilidade

Osvaldo Pires aponta falhas graves na articulação entre câmara e junta de freguesia, mesmo quando são do mesmo partido, dando exemplos concretos: obras feitas sem diálogo institucional, limpezas interrompidas a meio da rua por questões de competência administrativa e projectos que falham por falta de coordenação básica. Um dos símbolos maiores dessa falha, na sua perspectiva, é o estado do Teatro Salvador Marques, em Alhandra, que classifica sem rodeios como “uma vergonha” que se arrasta há quase vinte anos, defendendo que no futuro o novo edifício não deve ser um elefante branco mas sim um espaço cultural de referência no concelho.

“Sou uma pessoa com um pavio muito curto. Não suporto pessoas que olham para os políticos e dizem que só queremos tacho. Muita gente esquece-se que nas assembleias de freguesia não temos ordenados. Fazemos quatro reuniões por ano e recebemos uma senha de presença de 15 euros que não paga o gasóleo”, critica. No dia a dia continua a percorrer ruas, caminhos e aldeias, a falar com moradores, a observar problemas e a reportá-los. Já foi fotografado a limpar valetas em dias de chuva e garante que não se importa de “pagar para trabalhar”, desde que isso melhore a vida da comunidade.

Para Osvaldo Pires, apesar de haver boa comunicação com o novo presidente da junta, “há muita coisa mal” na freguesia que precisa de ser resolvida. Maior cuidado com os focos de poluição, por exemplo, melhorar a limpeza urbana e o corte das ervas deveriam ser prioridades.

Um dos projectos que mais afectará a vida de Alhandra no futuro é o alargamento da linha férrea, algo que o autarca acredita que será uma inevitabilidade apesar de toda a contestação. “A linha de alta velocidade não pode ficar refém de duas localidades, por isso a linha vai avançar. A ideia de construir um túnel não faz sentido. Apresentei a ideia de desviar o comboio para a EN10 e meter a estrada a passar em viaduto por cima, mas a IP disse-me que ficava muito caro”, critica. Já a demolição da actual estação não parece chocar o autarca. “Não é um edifício icónico nem um monumento.