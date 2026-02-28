uma parceria com o Jornal Expresso
28/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Entrevista | 28-02-2026 15:00

Junta de Alverca vive momento difícil e admite suspender festas para comprar equipamentos

Junta de Alverca vive momento difícil e admite suspender festas para comprar equipamentos
Carlos Gonçalves foi o único eleito da CDU a conquistar uma junta de freguesia do concelho de VFX neste mandato
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Carlos Gonçalves, da CDU, voltou ao cargo de presidente da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho e encontrou a autarquia numa situação complicada, que já tinha levado o seu antecessor, Cláudio Lotra, a não se recandidatar. Em entrevista a O MIRANTE, o autarca traça um retrato duro da situação financeira e operacional daquela que é uma das maiores juntas de freguesia do concelho de Vila Franca de Xira. E deixa um aviso: sem uma revisão do modelo de financiamento do município, a junta pode não ter capacidade para continuar a assumir todas as competências que lhe estão atribuídas.

A Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho está a ponderar não realizar as festas da cidade este ano para canalizar todos os recursos financeiros disponíveis para aquilo que considera ser prioritário: a aquisição de máquinas, viaturas e equipamentos essenciais ao funcionamento dos serviços. A decisão, ainda em reflexão, surge num contexto que o presidente, Carlos Gonçalves (CDU), descreve sem rodeios a O MIRANTE: a autarquia está a passar por um momento de grande dificuldade como não se via há mais de duas décadas.
“Desde que entrámos no cargo tem sido intenso e difícil. Primeiro, com a questão da constituição do executivo. Foram dois meses que se perderam nas negociações. E depois porque as verbas que recebemos do município não chegam para todas as competências que nos estão delegadas”, explica. O problema, sublinha, é estrutural. As competências vieram acompanhadas de um pacote financeiro que “já não era suficiente” e que, entretanto, com o aumento dos encargos, só piorou.
“Nestes últimos quatro, cinco anos o salário mínimo subiu mais de 36%. Só este ano, o impacto directo na massa salarial da junta é de 60 mil euros, enquanto a actualização dos contratos interadministrativos representa menos de 40 mil euros. O que falta tem de vir de outro lado. Onde vamos cortar? Só podemos cortar nas festas, não há outro sítio”, defende Carlos Gonçalves. As festas de Alverca têm representado, segundo o presidente, um prejuízo anual entre 120 e 140 mil euros. Mesmo reduzindo o cartaz os custos fixos mantêm-se com aluguer de casas de banho, tendas, policiamento e palcos. “Não podemos gastar esse dinheiro porque as festas dão um prejuízo imenso à junta”, lamenta.
As dificuldades advêm ainda das cheias de 2022, quando a maioria da maquinaria da junta ficou destruída pela água. Algumas máquinas foram reparadas mas avariam constantemente. Dos 322 mil euros de prejuízo, apenas 9 mil euros chegaram à junta de apoios efectivos, diz Carlos Gonçalves. “Neste momento estamos a tentar fazer um esforço para reparar a maquinaria e pôr os carros a trabalhar mas não está fácil”, lamenta.

Uma motosserra para 36 mil habitantes
Para se ter uma ideia da precariedade em que a junta está a funcionar, há apenas uma motosserra na junta para uma união de freguesias com 36 mil habitantes. Se caírem várias árvores, a junta tem de pedir motosserras emprestadas para conseguir acudir a alguma necessidade. Mas também faltam roçadoras, máquinas para limpar as ervas e viaturas. O orçamento da junta este ano ronda os 2,4 milhões de euros. Deste valor, 64% é absorvido pela massa salarial. “Mais um ano ou dois com orçamentos destes e não teremos dinheiro sequer para pagar os salários”, alerta o autarca da CDU, caso o modelo de transferências da câmara não seja revisto. Alverca contribui com cerca de 40 milhões de euros em impostos para o orçamento municipal de 151 milhões, diz, mas a junta recebe apenas uma pequena fracção dessa contribuição. “Em Loures, na União das Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal, que tem 8 mil habitantes, o orçamento é de 1 milhão e 900 mil euros. Isso dá uma ideia do problema”, exemplifica.
Alverca e Sobralinho têm uma área urbana que corresponde a um quarto da área urbana de todo o concelho e um fluxo diário intenso, com interface ferroviário, quatro agrupamentos de escolas, empresas e serviços que atraem população de fora. “Há um impacto directo grande de Alverca na vida do concelho que tem que ser visto e reconhecido”, defende. Para garantir varrição diária nas zonas de comércio e maior densidade populacional seriam necessários 18 a 20 trabalhadores e mais duas máquinas varredoras. “Temos oito pessoas”, lamenta.
A pressão sente-se nas ruas: vias degradadas, crateras abertas no asfalto, espaços verdes abandonados, árvores de grande porte sem manutenção adequada e queixas dos moradores que estão sempre a chegar aos gabinetes da junta. Nos espaços verdes, a transferência municipal para cuidar dos espaços ronda os 10 a 13 cêntimos por metro quadrado. “Isso não dá para nada, não serve”, acusa o autarca.
Carlos Gonçalves, que já foi presidente da junta de 2017 a 2021, admite que o primeiro mandato, mesmo sem experiência autárquica, foi “muito mais fácil que este”. E a procissão ainda vai no adro. Agora, diz, há falta de material e de pessoal e uma reorganização profunda a fazer. Ainda assim, diz que não está arrependido de se ter candidatado ao cargo e acredita que as coisas vão melhorar, embora prometam demorar.

Uma cidade “sufocada”

A mobilidade é outro ponto crítico para Carlos Gonçalves. A ideia de construir uma variante que ligue directamente ao Parque das Nações parece boa, mas é algo de que se ouve falar há décadas sem desenvolvimentos concretos. Tudo isto enquanto a cidade continua a crescer e apenas dependente de uma única via rodoviária, a Estrada Nacional 10. “Somos uma cidade sufocada, estrangulada, de manhã à noite. As novas construções e grandes superfícies comerciais avançaram sem que fossem garantidas alternativas rodoviárias. Tem-se construído de forma desgovernada e agora estamos sufocados e em filas sucessivas de automóvel, de manhã à noite. Não se consegue circular”, lamenta.
Para o autarca comunista, devia ser criado no concelho um centro municipal de partilha de equipamentos pesados, como retroescavadoras, gruas, varredoras, para reduzir custos e evitar duplicações de meios nas diferentes juntas de freguesia. “Assim as juntas podiam articular-se e sempre que necessário pediam esses meios entre si”, defende.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Vale Tejo
    25-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar